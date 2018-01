LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 9 gennaio in DIRETTA: Inter su Mkhitaryan e Deulofeu, anche il Manchester United su Barella. L’agente di Verdi: “Decisione dopo le vacanze”

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sesta giornata di trattative del Calciomercato invernale (martedì 9 gennaio). Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille.

L’Inter di Spalletti è ancora in fase di sondaggio avendo la necessità di riempire alcuni vuoti vedi la posizione di centrale difensivo e di trequartista. Per quanto concerne quest’ultima posizione, i nerazzurri stanno valutando la proposta che gli agenti del giocatore del Borussia Dortmund avrebbero fatto recapitare al club. Il Milan avrebbe messo gli occhi su Jakub Jankto dell’Udinese e la strada per arrivare al calciatore sarebbe quella della contropartita tecnica, attraverso la cessione del difensore paraguaiano Gustavo Gomez. Infine il Napoli ha due piste: la primaria è quella che porta a Verdi del Bologna, in attesa del “Si” del diretto interessato, e l’altra Deulofeu del Barcellona.

Restate con noi, dunque, per seguire le trattative e le indiscrezioni della giornata odierna, martedì 9 gennaio, attraverso la Diretta Live di OA Sport. Buon divertimento!

Clicca qui per leggere tutte le trattative di ieri













