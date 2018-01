LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 6 gennaio in DIRETTA: il Napoli insiste per Verdi, Aubameyang verso la Cina, tentazione Usa per Khedira

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus preme per ottenere la firma del giocatore del Liverpool Emre Can il prima possibile per evitare beffe da parte di altre squadre o rilanci dei Reds. Per il centrocampista tedesco è pronto un contratto di 4 anni più 1 di opzione o 5 (si sta discutendo sulla durata) a 5 milioni di euro l’anno e si chiuderà per averlo in estate. Juve che guarda anche alla fasce difensive: Stephan Lichtsteiner potrebbe lasciare a fine stagione e si guarda all’esterno del Manchester United Matteo Darmian. A Milano, sponda rossonera, si pensa a sfoltire più che a comprare: potrebbe partire uno tra Zapata e Gustavo Gomez. Dall’altra parte del Naviglio l’Inter avrebbe bisogno di un centrale difensivo. La partita con la Fiorentina ha evidenziato questa mancanza. Vedremo se i dirigenti nerazzurri daranno una mano a Luciano Spalletti in questo senso.

Restate con noi, dunque, per seguire le trattative e le indiscrezioni della giornata odierna, sabato 6 gennaio, attraverso la Diretta Live di OA Sport.

13.59 AUBAMEYANG – Sulla stampa cinese danno ormai per certo il passaggio dell’attaccante del Borussia Dortmund al Guangzhou Evergrande di Fabio Cannavaro, appetito anche dalle big europee. Le due squadre hanno trovato l’accordo per una cifra intorno ai 72 milioni di euro. Il Beijing Guoan, battuto nella corsa ad Aubameyang, ha ritenuto l’offerta dei rivali inaccettabile e troppo alta, stando a Sina Sports

13.51 LAZIO – Clamoroso retroscena circa Stefan de Vrij sulle pagine de Il Messaggero. La Lazio pare abbia tentato di cedere l’olandese al Milan in uno scambio che avrebbe dovuto portare nella Capitale Alessio Romagnoli. Il rifiuto di de Vrij però ha stoppato l’operazione

13.42 BARCELLONA – Sirene americane per Arda Turan, in uscita dal club blaugrana. Dalla Spagna rimbalza la voce secondo cui il turco sarebbe finito nel mirino dei Chicago Fire

13.35 SPAL – I ferraresi voglioni Jasmine Kurtic dell’Atalanta. In attesa di una risposta da Marco Capuano, i biancoazzurri starebbero cercando di arrivare al centrocampista sloveno. Su di lui ci sono anche Benevento, Cagliari e Chievo. Fonte: La Gazzetta dello Sport

13.28 LAZIO – Stefan de Vrij è l’oggetto del desiderio di molte squadre. Stando a La Gazzetta dello Sport, l’olandese, in scadenza a giugno, aveva già accetto l’offerta dell’Inter, che però negli ultimi giorni ha rallentato. Lotito, invece, sta provando a convincere il difensore a rinnovare a 2,5 milioni di euro (l’Inter ne ha offerti 4) inserendo una clausola da 25 milioni valida nel solo mese di luglio. Alla porta c’è anche il Barcellona

13.21 PSG – Pastore e Cavani saranno multati per essere rientrati in ritardo dopo la pausa natalizia. L’ex Cavani è tornato a Parigi soltanto ieri, mentre l’ex Palermo, al centro di voci insistenti di mercato, è ancora in Argentina. A riferirlo è L’Equipe

13.12 NAPOLI – L’agente di Giaccherini ha confermato che il giocatore andrà via al 99% durante questa finestra invernale.

13.04 Notizie clamorose dalla Cina. Aubameyang al Guangzhou per 72 milioni. L’attaccante del Borussia Dortmund accetterà l’offerta della squadra di Cannavaro?

12.55 INTER – I nerazzurri starebbero trattando concretamente con il Barcellona per il prestito di Deulofeu.

12.43 ROMA – Diverse voci danno Bruno Peres molto vicino al Benfica ma attenzione all’inserimento del Galatasaray.

12.35 LIVEPOOL – Ci sarebbe stato il sorpasso sull’Arsenal per acquistare Mahrez. Sostituirebbe Coutinho, ormai verso il Barcellona.

12.23 BAYERN MONACO – Alcune voci parlano di un contatto con il Chelsea ma Heynckes.

12.14 LAZIO – Come riporta tuttomercatoweb.com, De Vrij avrebbe detto no al Milan e questo avrebbe anche bloccato lo scambio con Romagnoli.

12.07 BOLOGNA – Bigon ribadisce che il club non ha intenzione di cedere Verdi in questa finestra di mercato.

12.02 TORINO – Oggi Tomas Rincon scenderà in campo con il Torino per la ventunesima volta in staiogne e così il suo diritto di riscatto pattuito con la Juventus sale a 6 milioni di euro.

11.54 NAPOLI – Nell’affare Verdi, secondo Tuttosport, potrebbe intervenire anche Sarri, pronto con una telefonata a spiegare al ragazzo che non farà la fine di Pavoletti.

11.43 INTER – C’è sempre Gerard Deulofeu nel mirino del club nerazzurro. Il possibile trasferimento di Coutinho al Barcellona, secondo la Gazzetta dello Sport, potrebbe accelerare la trattativa. I nerazzurri spingono per il prestito, ma il Barcellona è ancora poco malleabile sulal formula dell’affare.

11.36 CAGLIARI – Gregory van der Wiel è vicino al Nizza e i sardi, secondo Sky Sport, avrebbero già individuato il sostituto: si tratta di Gaetano Letizia, esterno del Benevento.

11.27 JUVENTUS – Non solo calciatori e allenatori, ma anche i dirigenti rientrano nelle questioni di mercato. Beppe Marotta ai microfoni di Rai Sport ha dichiarato: “Voglio restare alla Juve, qui c’è un ambiente ideale”.

11.19 MONACO – I gioielli del Principato sono da tempo oggetto del desiderio di tanti club. Il Southampton, intanto, avrebbe offerto 20 milioni per Guido Carrillo, attaccante classe ’91. A rivelarlo è TMW.

11.11 MILAN – Gustavo Gomez ha deluso le attese ed è finito sul mercato. Secondo Sky Sport sarebbe vicino il suo trasfeirmento al Boca Juniors, ma manca l’accordo sulla formula. Il Milan preferisce inserire l’obbligo di riscatto, il Boca gradirebbe il diritto di riscatto.

11.04 LAZIO – Il club biancoceleste sta facendo di tutto per convincere Stefan de Vrij a rinnovare, ma le sirene sono davvero allettanti per il difensore olandese. Il Messaggero rivela un recente tentativo del Milan, a cui però la società ha risposto picche.

10.53 BARCELLONA – Incredibile Philippe Coutinho. Il fantasista brasiliano sarebbe disposto a mettere 15 milioni di tasca propria per agevolare il trasferimento al Barca. A rivelarlo è Mundo Deportivo.

10.44 REAL MADRID – Secondo As, sarebbe ormai fatta per l’acquisto del 23enne Kepa Arrizabalaga, portiere dell’Atheltic Bilbao. Il calciatore avrebbe già superato le visite mediche e potrebbe arrivare a gennaio o a giugno.

10.37 CAGLIARI – La Ternana ha chiesto Giannetti per l’attacco e il club sardo, secondo Alfredo Pedullà, avrebbe chiesto in cambio il terzino Leonardo Sernicola, classe ’97, attualmente in prestito al Matera. Giannetti non sembra disposto a lasciare ora la Sardegna.

10.24 JUVENTUS – Per Marko Pjaca non è un addio, bensì un arrivederci. Allegri ha lasciato chiaramente intendere che il fantasista croato, ceduto in prestito allo Schalke 04, aveva bisogno soltanto di mettere minuti nelle gambe dopo il lungo infortunio e che tornerà alla base nel prossimo mese di luglio.

10.18 BENEVENTO – De Zerbi blinda Danilo Cataldi: “Può andare a Roma a farsi due giorni, ma non penso che chiederà di andare via”.

10.09 NAPOLI – Quattro giocatori sul piede di partenza secondo calciomercato.it: si tratta di Lorenzo Tonelli, seguito con insistenza dal Sassuolo, di Emanuele Giaccherini e Nikola Maksimovic, sempre più ai margini del progetto, e del terzo portiere Rafael, pronto a trasferirsi al Deportivo La Coruna per ritrovare continuità.

10.01 JUVENTUS – Secondo Tuttosport, la Vecchia Signora sta valutando di proporre il rinnovo contrattuale a Sami Khedira. Il centrocampista tedesco, in scadenza nel 2019, è sempre rimasto affascinato da un’esperienza in MLS, negli Stati Uniti, prima della fine della carriera. Se la tentazione americana dovesse essere forte, la società bianconera lascerebbe andare l’ex Real, a giugno, costretta a prendere un altro centrocampista oltre al quasi certo Emre Can.

9.52 INTER – Il Corriere dello Sport rivela il viaggio che Walter Sabatini ha in programma di fare a Nanchino. Il responsabile di mercato del gruppo Suning vuole fare per un ultimo tentativo per portare, con la formula del prestito, Ramires all’Inter, vincendo la resistenza dello Jiangsu.

9.44 BARCELLONA. Secondo gianlucadimarzio.com non è stata trovata l’intesa per il trasferimento di Yerri Mina, difensore classe ’94 di proprietà del Palmeiras, al Barcellona. Le parti sono distanti e dunque dovranno trattare ancora per provare a trovare l’accordo che possa portare a compimento la trattativa.

9.36 CAGLIARI – In casa sarda di aspettano buone nuove da Oikonomou, Costa e Maxi Olivera, per ora in stand-by Giannetti, mentre interessa Leonardo Sernicola, classe 1997, della Ternana, terzino destro dalle ottime prospettive. Queste le manovre dei cagliaritani secondo Alfredo Pedullà.

9.27 NAPOLI – L’obiettivo primario dei partenopei è Verdi e soltanto dopo si penserà a eventuali soluzioni alternative. Da lunedì Giuntoli parlerà con il Bologna e nel contempo con l’agente del calciatore per capire se ci sono i margini per impostare una trattativa che deve ancora partire ma che dal punto di vista del Napoli va incanalata su cifre ragionevoli, secondo La Gazzetta dello Sport

9.17 NAPOLI – “Al 99% lascerà il Napoli a gennaio. Non possiamo stare più lì, lo sa anche il Napoli e anche Sarri sta dicendo che gli esterni alti non sono all’altezza secondo lui. Emanuele è entrato una volta al posto di Callejon e ha fatto anche gol, ora è diventato il 18° e 19° cambio. Ora, con serenità d’animo, io, Giulio Marinelli e il giocatore abbiamo deciso di cambiare”, così l’agente di Emanuele Giaccherini, pronto a lasciare il Napoli.

9.08 BORUSSIA DORTMUND- Pierre-Emerick Aubameyang è vicino al trasferimento in Cina. L’attaccante del Borussia Dortmund, secondo la stampa tedesca, dovrebbe approdare alla corte di Fabio Cannavaro al Guangzhou Evergrande. L’intesa tra i due club sarebbe stata trovata sulla base di 72 milioni di euro.

9.02 VENEZIA – Il Venezia sulle tracce di un grande attaccante per Inzaghi: trattativa ben avviata con il Bari per Floro Flores, che può arrivare in cambio dell’esterno offensivo Marsura, secondo La Gazzetta dello Sport.

8.56 VERONA – L’Udinese è pronta a chiudere un’altra operazione di mercato con l’Hellas: Stipe Perica infatti è finito nel mirino dei gialloblu e anche lui potrebbe partire in prestito fino al termine della stagione.

8.51 VERONA – Secondo tuttomercatoweb va in chiusura l’ingaggio dall’Udinese di Ryder Matos, primo innesto di un elenco di ipotesi seguite da Fusco che comprende, tra gli altri, anche Petkovic e D’Alessandro. Le richiesta del tecnico scaligero Pecchia sono state abbastanza chiare: “Siamo corti, e non mi riferisco alla qualità. Non possiamo correre il rischio di trovarci in emergenza per un’influenza o per un problema all’ultimo”

8.43 MILAN – “La società sa che per me siamo a posto così. Io devono ottenere il massimo da questi giocatori. Per me il mercato non è un problema. Regalo? Il mio regalo è non perdere giocatori per strada per infortunio”, così Rino Gattuso, tecnico del Milan, sulle trattative in entrata ed uscita del club rossonero

8.32 BOCA JUNIORS – Nella nottata italiana il Boca Juniors ha annunciato il ritorno di Carlos Tevez. Il giocatore già è in Argentina, si è aggregato ai compagni e ha svolto il primo allenamento.

8.23 BOLOGNA – Secondo Sky Sport lo svizzero Dzemaili potrebbe tornare al Bologna. Il giocatore ora al Montreal Impact potrebbe tornare in Italia, mentre il percorso inverso lo potrebbe fare Taider. Per il centrocampo obiettivo rossoblu è Kasami, ora al Sion. In uscita, oltre a Taider, c’è Crisetig

8.14 JUVENTUS – La Vecchia Signora preme per ottenere la firma del giocatore del Liverpool Emre Can il prima possibile per evitare beffe da parte di altre squadre o rilanci dei Reds. Per il centrocampista tedesco è pronto un contratto di 4 anni più 1 di opzione o 5 (si sta discutendo sulla durata) a 5 milioni di euro l’anno e si chiuderà per averlo in estate.

8.06 BARCELLONA – Il futuro di Arda Turan potrebbe essere in Mls. Secondo quanto riferito dal Daily Mail, infatti, il turco del Barcellona ha ricevuto un’offerta dai Chicago Fire.

8.01 REAL MADRID – Secondo quanto riferito da Rmc Sport, il Real Madrid non molla la pista Hazard ed è pronto a tornare a farsi sotto con il Chelsea. Il belga è il primo obiettivo di Zidane

7.56: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di quest'altra giornata dedicata al calcio mercato nella seduta internale. Tante le trattative in ballo in questa giornata nella quale si festeggia l"Epifania.













