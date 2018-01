LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 5 gennaio in DIRETTA: il Psg vuole portare Cristiano Ronaldo a Parigi! Benevento molto attivo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Gli affari sono ormai entrati nel vivo e le squadre si apprestano ad ufficializzare i primi colpi pesanti di un mercato che promette scintille. La Juventus ha ceduto Pjaca in prestito allo Schalke 04 ed è in costante pressing su Emre Can, ma sta facendo un pensierino anche per Cristante. Il Napoli, dal canto suo, è in cerca di un attaccante e di un terzino, mentre l’Inter spinge per un trequartista, ma deve resistere alle sirene madrilene per Icardi. Resta con noi, dunque, per seguire le trattative e le indiscrezioni della giornata odierna, venerdì 5 gennaio, attraverso la Diretta Live di OA Sport. Buon divertimento!

14.00 ARSENAL – Il tecnico Wenger chiude alla possibilità di vedere Pierre-Emerick Aubameyangcon la maglia dei Gunners. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Se Aubameyang può essere un obiettivo dell’Arsenal? Assolutamente no, non c’è alcuna possibilità”

13.52 BENEVENTO – Vicino un altro acquisto, si tratta di Djavan Anderson del Bari, per cui sarebbe già stata presentata un’offerta ufficiale

13.44 PSG – CLAMOROSA INDISCREZIONE! Secondo i quotidiani francesi, il Psg vorrebbe acquistare Cristiano Ronaldo, che è in rotta con il Real Madrid dopo aver chiesto l’ennesimo aumento di stipendio. Nell’affare, come contropartita tecnica, potrebbe venire inserito Cavani.

13.37 NAPOLI – Il futuro di Roberto Inglese rimane incerto. Infatti secondo quanto riportato da Il Mattino, tutto dipenderà dalle condizioni fisiche di Arkadiusz Milik: se i nuovi accertamenti prospetteranno un rientro a febbraio, allora Inglese rimarrà al Chievo fino a giugno, altrimenti si chiuderà subito il trasferimento.

13.31 SASSUOLO – Iachini chiede due rinforzi: “In difesa siamo scoperti, ci servono due pedine”.

13.26 BRESCIA – Continua il pressing per Carlos Embalo, il giocatore del Palermo è la priorità assoluta nel mercato delle Rondinelle. Nelle prossime ore ci sarà un incontro decisivo con l’agente Beppe Accardi per cercare di chiudere la trattativa

13.22 JUVENTUS – Allegri glissa su Emre Can: “Lo conoscono tutti, non parlo di mercato…”.

13.18 TORINO – Walter Mazzarri nella conferenza stampa di presentazione: “Di mercato parlerò solo con la società. La rosa però è già buona”.

13.11 ROMA – Grzegorz Krychowiak è stato offerto al club giallorosso. Il centrocampista del PSG, attualmente in prestito al WBA, potrebbe diventare una valida opzione in caso di partenza di Gonalons

13.04 MILAN – Gennaro Gattuso in conferenza stampa: ‘Non mi aspetto nessuno dal mercato, spero però che restino tutti i giocatori”.

13.01 MILAN – Gustavo Gomez vuole solo il Boca Juniors. Il giocatore avrebbe infatti rifiutato tutte le offerte pervenute fino ad ora e starebbe aspettando la mossa del club argentino, che però deve ancora trovare l’accordo con il club rossonero

12.53 LECCE – Ufficiale la cessione in prestito del portiere Armando Foscarini al Rieti

12.45 VERONA – Accordo trovato con l’Udinese per Ryder Matos. Il giocatore arriverà nelle prossime ore a Verona per effettuare le visite mediche

12.36 COSENZA – Ufficiale la cessione di Pierluigi Iudicelli e Marco Stranges al Messina, i giocatori si trasferiscono in prestito fino a giugno

12.28 BENEVENTO – Ufficiale l’acquisto a titolo definitivo di Jean Claude Billong dal Maribor. Il difensore franco-camerunense firma un contratto fino al 2021

12.21 ROMA – Mirko Antonucci, esterno classe 99’ che da questa stagione è aggregato con la prima squadra, potrebbe lasciare Trigoria per trovare spazio in un altro club di Serie A. Al momento le due squadre piqu interessate sono Atalanta e Genoa, la formula del trasferimento potrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto

12.11 PISTOIESE – Vicino l’accordo per Elvis Kabashi, centrocampista classe ’94, attualmente svincolato dopo aver giocato con la Viterbese

12.04 ARSENAL – Theo Walcott potrebbe presto sbarcare nel nostro campionato. Warwick Horton agente del giocatore ha così dichiarato a Tuttomercatoweb: “So che a Theo piacerebbe giocare in Serie A. Sicuramente prenderebbe in considerazioni offerte e progetti provenienti da club di Serie A

11.56 CAGLIARI – Gli isolani vogliono puntellare la difesa e starebbero cercando Luca Caldirola dal Werder Brema. Stando a quanto scritto da “La Gazzetta dello Sport”, i sardi avrebbero pronto anche il piano di riserva, seguendo Sorensen del Colonia.

11.48 FIORENTINA – I viola potrebbero cedere al Cagliari, secondo quanto riferito da tuttomercatoweb.com, l’esterno sinistro Maximiliano Olivera, uruguaiano classe 1992, che a Firenze non ha trovato molto spazio in stagione finora.

11.34 CAGLIARI – I sardi sono alla ricerca di una punta ed avrebbero individuato il profilo ideale in Andrea Pinamonti, centravanti in forza all’Inter. La Gazzetta dello Sport, che riporta la notizia, spiega che i rossoblu dovranno superare la concorrenza di Chievo Verona e Wolverhampton.

11.23 CHELSEA – Ross Barkley sarebbe ad un passo dalla squadra di Antonio Conte: l’accordo con l’Everton sarebbe stato raggiunto sulla base di 17 milioni di sterline. Il calciatore è atteso già oggi a Londra per le visite mediche. Lo scrive tuttomercatoweb.com.

11.11 ROMA – Nainggolan potrebbe cedere alle sirene cinesi: il centrocampista belga, che intanto rischia la tribuna nella prossima gara per motivi disciplinari, sarebbe stato cercato dal Guangzhou Evergrande allenato da Cannavaro. L’offerta per la società capitolina sarebbe di 40 milioni. Lo afferma “La Gazzetta dello Sport”.

11.03 TORINO – Tuttosport fornisce dettagli sul contratto che legherà fino al 30 giugno 2020 Walter Mazzarri al club granata. Il tecnico percepirà 2 milioni di base a stagione (quindi 5 in totale) più bonus legati ai risultati che raggiungerà con la formazione piemontese.

10.55 INTER – Gerard Deulofeu, che ha calcato i campi della Serie A con la maglia del Milan, seppur in prestito dall’Everton, avrebbe voglia di tornare in Italia. Lo scrive 90min.com, che spiega come l’ala, ora rientrata al Barcellona, sia seguita dalla società nerazzurra.

10.46 ZARATE – Il calciatore, che in Italia ha vestito le maglie di Lazio e Fiorentina, sarebbe ad un passo dal ritorno in Patria. Secondo quanto affermato da tuttomercatoweb.com, il Watford, suo attuale club, starebbe per girarlo in prestito agli argentini del Velez.

10.38 JUVENTUS – Il Chelsea avrebbe mollato la presa per Alex Sandro, permettendo ai bianconeri di rallentare la trattativa che sarebbe stata chiusa col passaggio a Torino di Emerson Palmieri. Ora i due affari sono ad un punto di stallo. La notizia è stata rilanciata da 90min.com

10.26 NAPOLI – Il futuro di Emanuele Giaccherini sarà lontano dall’Italia: l’esterno, che in Campania ha trovato poco spazio, dovrebbe essere ceduto in questa sessione di mercato in Turchia o in Russia. Il Mattino, quotidiano partenopeo, rilancia la notizia.

10.10 JUVENTUS – Secondo il Corriere della Sera Giorgio Chiellini avrebbe praticamente rinnovato con la Juventus il contratto in scadenza a giugno per altri due anni, scegliendo di chiudere la carriera con la maglia bianconera.

10.03 INTER – Ramires vuole i nerazzurri: lo afferma 90min.com, che scrive come il centrocampista, già in orbita Suning, essendo dello Jiangsu, sia disposto a ridursi l’ingaggio pur di giocare in Italia.

9.57 BENEVENTO – Filip Djuricic della Sampdoria, secodo Sky Sport, sarebbe il nuovo obiettivo per l’attacco dei sanniti, pronti a fare un piccolo sacrificio per tentare il miracolo.

9.55 CAGLIARI – Luca Caldirola è sempre più vicino al club sardo. Secondo TMW, il Cagliari e il Werder Brema avrebbero trovato l’accordo e l’affare potrebbe concretizzarsi all’inizio della prossima settimana.

9.52 ROMA – Bruno Peres al Benfica è più di una semplice ipotesi. Sky Sport parla di un viaggio imminente per trattere il prestito con obbligo di riscatto a 9 milioni più bonus. I giallorossi, però, hanno messo anche gli occhi su Gedson fernandes, talento del Benfica B.

9.48 FIORENTINA – Il club punta Yannis Salibur, esterno offensivo classe ’91 del Guingamp. Il calciatore va in scadenza di contratto a giugno e, secondo gianlucadimarzio.com, potrebbe anche optare per l’addio in anticipo, indossando così la maglia viola.

9.46 ROMA – Un’indiscrezione dal The Sun lascia intendere che il Liverpool sarebbe sulle tracce di Alisson, portiere brasiliano che raggiungerebbe Salah, ex giallorosso che sta facendo faville con i Reds. Affare complesso ma non impossibile a giugno.

9.41 CHIEVO – L’obiettivo dei clivensi, secondo TMW, è Stipe Perica, attaccante dell’Udinese chiuso da Lasagna e Maxi Lopez. L’affare potrebbe andare in porto se Inglese dovesse trasferirsi subito al Napoli.

9.36 SASSUOLO – La Cremonese, secondo Sky Sport, avrebbe chiesto informazioni per Magnanelli, bandiera del club neroverde. Ma il Sassuolo non sembra disposto a cederlo.

9.33 ROMA – Il Capodanno fuori dalle righe sembra aver incrinato i rapporti tra Nainggolan ed il club giallorosso. E intanto dalla Cina è arrivata un’offerta da ben 40 milioni per il centrocampista belga…

9.26 FIORENTINA – Il figlio d’arte Hagi sta trovando pochissimo spazio. I rumeni del Viitorul sono pronti a riprenderselo per 2 milioni di euro.

9.13 MILAN – I rossoneri guardano in prospettiva. Sondaggi con il Flamengo per l’attaccante Lincoln, classe 2000.

9.07 BARCELLONA – Filtra un’indiscrezione clamorosa dalla Spagna. Secondo ‘Marca’, il contratto firmato da Messi prevede una clausola che consentirebbe all’argentino di svincolarsi qualora la Catalogna diventi indipendente!

8.58 NAPOLI – Il Sassuolo fa muro per Matteo Politano e non sembra disposto a cederlo a gennaio. Si batte anche la pista che porta a Simone Verdi.

8.45 INTER – Il Real Madrid insiste per Mauro Icardi, obiettivo del Galacticos già da gennaio. Secondo l’Equipe e Marca, sarebbe pronta un’offerte spaziale per l’attaccante argentino.

8.36 SPAL – Lorenzo Dickmann, esterno classe ’96 del Novara, è nel mirino del club ferrarese. A rivelarlo è Sky Sport.

8.24 COUTINHO – Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, glissa sul possibile trasferimento del brasiliano al Barcellona: “Starà fuori dalla FA Cup per infortunio. Non ho nulla da dire sul mercato”.

8.16 JUVENTUS – Secondo gianlucadimarzio.com, i bianconeri vorrebbero strappare all’Atalanta il gioiellino Bryan Cristante, su cui è piombata anche l’Inter. Si profila un gioco al rialzo.

8.08 NAPOLI – Non solo un attaccante, ma anche un terzino fra gli obiettivi del Napoli. Il nome nuovo è Aleix Vidal, esterno del Barcellona, per il quale, secondo Sky Sport, il discorso potrebbe essere avviato a breve.

8.00 INTER – Gerard Deulofeu continua a costituire un obiettivo concreto di mercato per i nerazzurri. Secondo il quotidiano Tuttosport, l’Inter avrebbe proposto un prestito con diritto di riscatto, ma la distanza tra i nerazzurri e il Barcellona è ancora notevole.

