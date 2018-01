LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 4 gennaio in DIRETTA: Juve, è quasi fatta per Emre Can a giugno. Mazzarri ai dettagli con il Torino. Politano conteso dalle big

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di trattative del Calciomercato invernale. Si preannunciano ore febbrili per i club di Serie A, che stanno intensificando le trattative di mercato per rinforzare gli organici e dare nuova linfa alla speranza di raggiungere i rispettivi obiettivi in campionato. La Juventus vuole stringere per Emre Can, che arriverebbe a gennaio o a giugno, mentre l’Inter è in cerca di un trequartista per rinforzare il reparto avanzato. Anche il Napoli spera di portare a casa un attaccante di riserva dopo la frenata per Inglese, mentre le squadre impegnate nella lotta salvezza proveranno a puntellare le rose e a colmare le lacune per tirarsi fuori dai bassifondi della classifica. La giornata di oggi, giovedì 4 gennaio, promette scintille, tra affari, indiscrezioni e novità che potrete seguire con noi attraverso la Diretta Live di OA Sport. Buon divertimento!

12.59 SPAL – La società ferrarese è alla ricerca di un centrocampista. Sulle pagine de La Nuova Ferrara si parla di un interesse per Birkir Bjarnason, stella dell’Islanda in forza all’Aston Villa ma già visto in Italia con le maglie di Pescara e Sampdoria

12.51 SAMPDORIA – I blucerchiati sfoltiranno la rosa a gennaio. Il Secolo XIX riporta che i nomi in uscita sono soprattutto tre: Djuricic, che tornerà in patria alla Stella Rossa, Ivan che ha richieste dalla Serie B, e Dodò che invece ha rifiutato l’offerta della SPAL perché vuole tornare in Brasile

12.42 TORINO – Sembra già fatta per l’approdo in granata di Walter Mazzarri: La Gazzetta dello Sport informa che il tecnico è già a Torino per discutere un contratto pluriennale. L’ufficialità potrebbe esserci già oggi

12.35 CAGLIARI – È caldo l’asse tra i sardi e la Fiorentina. Secondi La Nazione, le due società hanno raggiunto un accorto per il trasferimento in rossoblu di Maxi Oliveira, ed avrebbero parlato anche di Carlos Sanchez

12.23 ARSENAL – Secondo il Daily Star, i Gunners lavoreranno tanto in uscita a gennaio. Un nome caldo è quello di Theo Walcott, su cui è vivo l’interesse di Southampton, West Ham, Newcastle e Everton

12.16 NAPOLI – Sulla stampa inglese circola la voce secondo cui il Manchester United è alla ricerca di un centrocampista centrale per giugno. Mourinho pare aver messo gli occhi su Jorginho

12.09 INTER – Deulofeu è un altro nome caldo per i nerazzurri, dal momento che Mourinho fa muro per Mkhitaryan e su Pastore c’è lo scoglio ingaggio. Stando a La Gazzetta dello Sport, se il Barcellona dovesse aprire al prestito allora l’Inter si fionderebbe sull’ex Milan

11.58 MILAN – Arriverà Theo Walcott? L’attaccante dell’Arsenal, che non trova spazio a Londra, si sarebbe, secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, al club rossonero, che valuterà la situazione nelle prossime ore

11.52 TORINO – Adesso è ufficiale. Mihailovic non è più l’allenatore del Torino.

11.45 BOLOGNA – Si avvicina l’addio del centrocampista Saphir Taider. Sono interessate Torino e Genoa al giocatore

11.35 INTER – Arriva proprio da Mourinho lo stop della trattativa tra l’Inter e Mkhytarian, che dunque non si trasferirà in nerazzurro a gennaio

11.27 TOTTENHAM – C’e fermento attorno all’attaccante degli Spurs Harry Kane che piace moltissimo al Real Madrid. Il club londinese conferma l’idea di allkungare ulteriormente e adeguare il contratto all’attaccante

11.15 LEEDS – Novità anche dalla seconda serie inglese con il Leeds che conferma l’ingaggio del centrocampista giapponese del Gamba Osaka Yosuke Hideguchi

📰 | #LUFC can confirm that a fee has been agreed with @Gamba_Official for the transfer of Japanese International midfielder Yosuke Ideguchi Read more ➡️ https://t.co/f4fjhl0yyx pic.twitter.com/5TOr2JJC5I — Leeds United (@LUFC) January 4, 2018

11.07 SWANSEA – Il club gallese sta cercando di correre ai ripari con l’ingaggio di un attaccante, il senegalese Diafra Sakho, in forza al West Ham

11.00 ATALANTA – Porte chiuse alla Juve per Cristante. Il presidente Percassi, intervistato dal Corriere di Bergamo, è categorico: “Cristante resta qui fino a fine stagione”

10.52 FROSINONE – Sempre più vicino l’accordo tra Benevento e Frosinone per il passaggio nel club laziale del centrocampista del Benevento Chibsah. Nelle prossime ore potrebbe arrivare la fumata bianca. Lo scrive Ciociaria Oggi

10.41 ARSENAL – E’ il difensore del Giannina Kostantinos Mavropanos il prossimo acquisto dell’Arsenal. A confermare la chiusura della trattativa è lo stesso allenatore dei Gunners Arsene Wenger

10.30 NAPOLI – Ci sarebbe il Benevento sul giocatore del Napoli Macach, che il club azzurro vuole cedere in prestito

10.19 BARCELLONA – nonostante le dichiarazioni di Valverde, sembra sempre più vicino l’ingaggio di Coutinho dal Liverpool. I tabloid inglesi danno l’affare per molto vicino

10.11 MILAN – Secondo Tuttosport è in arrivo un rinforzo dal Barcellona per il club rossonero che potrebbe ingaggiare in prestito il centrocampista Rafinha

9.57 NAPOLI – Amin Younes dell’Ajax è vicino all’accordo per giugno, ma le possibilità di averlo già a gennaio sono davvero minime. Secondo gli olandesi di V-Bal, il Napoli avrebbe offerto un milione di euro per avere l’esterno in anticipo, mentre l’Ajax ne chiede 10.

9.50 JUVENTUS – I bianconeri avrebbero messo nel mirino il terzino sinistro italobrasiliano Emerson Palmieri della Roma qualora dovesse partire Alex Sandro, ma secondo Sky Sport le chance sono piuttosto ridotte.

9.41 MILAN – Le spese folli in estate hanno lasciato il segno e il mercato dei rossoneri non decolla, ma la società secondo Sky Sport, avrebbe messo nel mirino Daniele Baselli, centrocampista del Torino.

9.33 INTER – Dopo Pastore e Deulofeu, si complica anche la pista che porta a Mkhitaryan, armeno del Manchester United. La difficoltà, secondo Gianluca Di Marzio, consiste nella formula. L’Inter propone il prestito, i Red Devils si oppongono.

9.22 BARCELLONA – Il tecnico valverde gioca a carte coperte e non si sbilancia sul probabile arrivo del brasiliano Philippe Coutinho dal Liverpool. “Mi piacciono i miei calciatori” ha dichiarato il mister blaugrana.

9.15 BOLOGNA – Simone Verdi non lascerà il club. A rivelarlo è l’agente Donato Orgnoni a Sportitalia: “Non ci siamo posti il problema neanche per giugno”.

9.06 SASSUOLO – Si cerca un profilo per la difesa dopo l’addio di Paolo Cannavaro. Secondo Gianluca Di Marzio, il favorito ora è Gabriel Paletta, in uscita dal Milan.

8.59 TORINO – Walter Mazzarri è il principale indiziato per rimpiazzare Sinisa Mihajlovic, esonerato da Cairo dopo la sconfitta nel derby in Coppa Italia. L’ex tecnico del Napoli avrebbe già un accordo di massima con la società, ma intanto restano in piedi anche le piste che conducono a Edy Reja e Davide Nicola.

8.54 LAZIO – Stefan de Vrij piace a tutti e secondo Premium Sport anche lo Zenit San Pietroburgo punta al difensore biancoceleste. Per l’Inter, primo club a fiondarsi sull’olandese a gennaio, ora c’è l’insidia dell’ex Mancini, tecnico dei russi.

8.43 SAMPDORIA – Il club blucerchiato difficilmente aggiungerà rinforzi alla rosa, ma alcuni calciatori potrebbero partire. Dodò piace alla SPAL, Ricky Alvarez per gianlucadimarzio.com potrebbe tornare in Argentina.

8.36 GENOA – L’ex difensore della Roma Leandro Castan sarebbe il primo obiettivo per la retroguardia del Grifone. A svelarlo è gianlucadimarzio.com.

8.25 INTER – Anche i nerazzurri partecipano all’asta per Matteo Politano. Secondo Sky Sport, l’Inter vuole insidiare la Roma e il Napoli, entrambi a caccia dell’esterno neroverde, ma il Sassuolo chiede non meno di 15 milioni.

8.18 ANTONIO CONTE – Dichiarazioni choc a Sky Sport per il tecnico del Chelsea. “Il mercato? Difficilmente sono stato accontentato. Sono sempre arrivato nei club in momenti di carestia economica. Nazionale? Non è il momento di parlare di queste cose”.

8.07 FIORENTINA – Il Galatasaray fa sul serio per Ianis Hagi, figlio d’arte del fuoriclasse rumeno Gheorghe. Il calciatore classe ’98, secondo gianlucadimarzio.com, potrebbe anche accettare il trasferimento in Turchia nel club in cui il padre chiuse la carriera.

8.00 JUVENTUS – Emre Can è ad un passo dal club bianconero. Premium Sport rivela l’accordo ormai raggiunto tra Marotta e il calciatore, che percepirebbe a giugno un ingaggio compreso tra 3,5 e 4 milioni di euro. Difficile che klopp se ne privi già a gennaio, ma i bianconeri ci proveranno fino in fondo.

