LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 3 gennaio in DIRETTA: Napoli su Luis Alberto, il Milan pensa a Izzo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di trattative del Calciomercato invernale. Oggi, mercoledì 3 gennaio, si apre ufficialmente la finestra di mercato, ma le trattative sono in corso ormai da giorni per provare a riempire le caselle mancanti di tutte le squadre di Serie A. La Juventus resta sorniona per Emre Can, ma intanto lavora alla cessione in prestito di Marko Pjaca, molto vicino allo Schalke 04. Il Napoli, intanto, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, si muove alla ricerca di un attaccante di riserva e lavora su diversi profili, mentre l’Inter spinge per arrivare a Javier Pastore del PSG. Ma questo è solo l’antipasto di un’altra giornata ricca di trattative, affari e indiscrezioni di mercato, che potrete seguire con noi attraverso la Diretta Live di OA Sport. Buon divertimento!









CLICCA IL TASTO F5 SU DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

10.55 SASSUOLO: Tuttomercatoweb riporta un forte interesse dei verdeneri per Parigini, che andrebbe a sostituire Politano, inseguito da diverse squadre.

10.47 CHIEVO – La sconfitta con il Benevento non è passata inosservata. I clivensi sono molto attivi in queste prime fasi di mercato: interessa Kurtic dell’Atalanta per andare a rinforzare il centrocampo, che è sembrato molto in difficoltà nelle ultime uscite. .

10.40 PSG – Javier Pastore pronto a lasciare Parigi? Questo è quanto riporta la stampa francese. L’Inter, da anni interessata al trequartista, osserva con attenzione.

10.33 BARCELLONA – Mancano solo gli ultimi dettagli, ma ormai sembra fatta per Coutinho. Il prezzo del cartellino dell’ex Inter dovrebbe aggirarsi sui 150 milioni.

10.26 MILAN – Non ci si aspetta molto dalla squadra rossonera, che in estate si è mossa con forza sul mercato. Possibile, però, impiegare qualche giocatore al momento lontano dal cuore del progetto tecnico per impostare qualche scambio: piace Izzo del Genoa, potrebbero partire Musacchio o Zapata.

10.19 NAPOLI – Sembrava ormai fatta per Roberto Inglese, ma al momento il Chievo sembra frenare la trattativa e vorrebbe rimandare a giugno la cessione dell’attaccante. Anche per questo, il Napoli vorrebbe intavolare una trattativa per Luis Alberto della Lazio, che per ora fa muro.

10.14 LAZIO – La società pensa a Mariano Andujar come vice-Strakosha tra i pali. La vecchia conoscenza della Serie A attualmente è sotto contratto con l’Estudiantes La Plata. Notizia riportata da il Corriere dello Sport.

10.03 NAPOLI – Secondo QS gli azzurri si sono inseriti nella trattativa per Gerard Deulofeu del Barcellona e sono favoriti per ingaggiare il giocatore, anche considerando che sarebbero disposti a pagarlo subito a differenza della squadra meneghina. Il Narcellona preferirebbe cedere il cartellino piuttosto che mandarlo in prestito.

9.56 SPAL – C’è anche il club ferrarese sulle tracce di Ianis Hagi, attualmente alla Fiorentina. Il figlio del leggendario Gheorghe Hagi, secondo La Nazione, sarebbe conteso anche dal Galatasaray.

9.44 LAZIO – In un fuorionda a Radio CRC, il patron Claudio Lotito ha dichiarato incedibile Luis Alberto, finito nel mirino del Napoli, ancora in cerca di un sostituto per i suoi attaccanti titolari.

9.35 MILAN – Secondo Sportmediaset, il nuovo obiettivo per il centrocampo del Milan sarebbe Seko Fofana dell’Udinese, una trattativa complessa ma tutt’altro che impossibile.

9.28 VICTOR VALDES – Il fortissimo portiere spagnolo dice addio al calcio. A 35 anni un infortunio al ginocchio lo ha indotto a dire basta e a chiudere una carriera costellata di trofei soprattutto con la maglia del Barcellona.

9.19 JUVENTUS – Secondo il Corriere dello Sport, ci sarebbe anche il Manchester United su Emre Can, che non disdegnerebbe l’idea di indossare la maglia dei Red Devils.

9.14 MANCHESTER UNITED – Mourinho pensa in grande e, secondo il Daily Express, per la prossima estate avrebbe messo nel mirino il fenomenale centrocampista tedesco Toni Kroos, di proprietà del Real Madrid.

9.02 FIORENTINA – Secondo Firenzeviola.it, la società starebbe pensando a Nino Kukovec, attaccante classe 2001 di proprietà del Maribor.

8.51 NAPOLI – Amato Ciciretti ha cenato a Napoli mentre i partenopei erano impegnati in Coppa Italia. Secondo calciomercato.it, si tratterebbe dell’indizio di una possibile trattativa.

8.44 SAMPDORIA – Il difensore centrale Maxime Leverbe torna dal prestito all’Olbia. A rivelarlo è tuttoc.com, che spiega che il calciatore sarà nuovamente ceduto in prestito ad un altro club.

8.38 LAZIO – Stefan de Vrij resta un obiettivo di mercato dei grandi club e, come rivela TMW, il portiere Thomas Strakosha su Instagram sdrammatizza sul possibile rinnovo dell’olandese: “Sto provando a convincerlo anche io”.

8.23 UDINESE – Il ds Gerolin a Sportitalia smentisce le voci relative ad una possibile partenza a gennaio di Jakub Jankto: “Fino alla fine del campionato resteremo così, poi valuteremo”.

8.15 JUVENTUS – L’inserimento del Wolfsburg nell’affare Pjaca non ha scombussolato i piani del club. L’accordo con lo Schalke 04 per il prestito è stato ormai raggiunto e il croato è ormai ad un passo dal vestire la nuova maglia per puntare con decisione alla convocazione per il Mondiale dopo il lungo infortunio.

8.09 FIORENTINA – I viola lavorano sulla pista che porta a Luca Antonelli del Milan, sempre più ai margini delle scelte del club rossonero. L’ostacolo è rappresentato dall’ingaggio, ma ci sono margini per concludere l’affare.

8.00 CAGLIARI – Maxi Olivera avrebbe accettato il trasferimento al club sardo. Secondo alfredopedulla.com, il calciatore avrebbe già un’intesa col Cagliari, ma ora resta da trovare l’accordo tra la società rossoblù e la Fiorentina.













Foto: Facebook Amato Ciciretti