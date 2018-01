LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 2 gennaio in DIRETTA: la Juventus fa sul serio per Emre Can e parla con lo Schalke04 per il prestito di Pjaca, Inter su Deulofeu, Napoli su Verdi e Grimaldo

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di trattative del Calciomercato invernale. La finestra di mercato si aprirà ufficialmente domani, mercoledì 3 gennaio, ma intanto le squadre di Serie A sono pronte a piazzare i primi colpi per anticipare i tempi e arrivare al 31 gennaio senza l’affanno di dover porre rimedio ad eventuali incidenti di percorso. La Juventus continua a fare sul serio per Emre Can, centrocampista tedesco del Liverpool in scadenza di contratto a fine giugno, mentre il Napoli è in cerca di un attaccante polivalente che consenta ai titolari di rifiatare. All’estero, intanto, i grandi club sono in cerca di rinforzi per puntare alla conquista della Champions League. Tutto questo e tanto altro ancora in questa giornata di trattative che potrete seguire attraverso la nostra Diretta Live per scoprire le indiscrezioni e gli affari in corso d’opera. Buon divertimento!









12.00 NIZZA – Vincent Koziello, centrocampista francese classe 1995, secondo quanto riportato da TMW ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club della Costa Azzurra che scade nel 2019. Diversi club di Serie A sono interessati, ma dovranno sfidare il Saint-Etienne.

11.55 REAL MADRID – L’arrivo di Kepa Arrizabalaga, portiere classe 1994 dell’Atletic Bilbao è quasi ad un passo. Secondo Marca, infatti, è questione di ore e Zidane avrà a disposizione il suo nuovo portiere.

11.47 PSG – I parigini hanno messo sul mercato il loro gioiello Gonçalo Guedes. L’esterno d’attacco portoghese classe 1995 è attualmente al Valencia, dove sta facendo molto bene, ma il prezzo è proibitivo per gli spagnoli. Il PSG vuole 35 milioni subito. Se ne riparlerà a giugno..

El PSG quiere vender ya a Guedes https://t.co/Hg06n84tDy Una información de @polomarca pic.twitter.com/F1zJ9xeGyh — FichajesMARCA (@Marcatransfer) January 2, 2018

11.40 VALENCIA – Il club andaluso ci prova per Rafinha, centrocampista brasiliano classe 1993 del Barcellona. Difficile, tuttavia, che i catalani cedano il loro gioiello ad una rivale diretta..

#FCB | Un grande de la LaLiga se interesa por Rafinha https://t.co/yWTPrahaJl pic.twitter.com/53NRu96afF — Diario SPORT (@sport) January 2, 2018

11.33 INTER – Dalla Spagna arrivano voci su un interessamento dei nerazzurri su Aleix Vidal (1989) del Barcellona. Gli occhi erano già puntanti su Gerard Deulofeu (a., 1994) come ben noto, ma anche l’esterno destro potrebbe fare comodo a Luciano Spalletti. La trattativa, come spiega Sport.es, è tutt’altro che semplice tuttavia.

11.26 NAPOLI – Napoli a caccia di un terzino, secondo quanto riportato dal Mattino di oggi. I nomi sono tre: Adam Masina (1994) del Bologna, Alex Grimaldo (1995) del Benfica e Matteo Darmian (1989) del Manchester United. Il portoghese sembra il più vicino, ma Darmian tornerebbe volentieri in Italia..

11.17 JUVENTUS – Notevoli discorsi tra Torino e Gelsenkirchen. Juventus e Schalke04, infatti, stanno parlando su diversi tavoli. Da una parte si tratta il prestito dell’attaccante Marko Pjaca (1995) reduce da 9 mesi di stop. Dall’altra parte i bianconeri vogliono riscattare il difensore Benedikt Howedes (che al momento ha giocato solo un paio di spezzoni) chiedendo uno sconto sul prezzo ai tedeschi sui 13milioni + 3 di bonus pattuiti. A riportarlo è Tuttosport.

11.09 HUDDERSFIELD – Gli inglesi sono sulle tracce del difensore olandese Terence Kongolo classe 1994 di proprietà del Monaco. A riportarlo è SkySportsUK che parla di un prestito secco per il giocatore di origine ex Feyenoord

BREAKING: Huddersfield in talks to sign Monaco defender Terence Kongolo, according to Sky sources. #SSN pic.twitter.com/ABiVZ4kwjg — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 2, 2018

11.01 MILAN – Gustavo Gomez, centrale difensivo paraguaiano classe 1994 di proprietà del Milan (che lo acquistò un anno fa per circa 8 milioni), ma ampiamente ai margini del progetto tecnico, potrebbe tornare in Sud-America, destinazione Boca Juniors. Lo riporta Alfredo Pedullà

10.55 PRO VERCELLI – I piemontesi, secondo quanto riportato da TMW, avrebbero superato il Carpi nella corsa alla punta del Cagliari, Federico Melchiorri (1987).

10.47 BAYERN MONACO – Joshua Kimmich rinnova con il Bayern Monaco. Il duttile jolly difensivo tedesco classe 1995 rinuncia alla corte di Pep Guardiola e prosegue nella sua avventura con i bavaresi.

10.38 WOLFSBURG – Maximilian Arnold rinnova con il Wolfsburg. Il centrocampista classe 1994 prolunga la sua permanenza in maglia biancoverde, con la quale gioca dal 2009 ai tempi delle giovanili.

The New Year starts with some great news. Maximilian #Arnold has extended his contract with the Wolves until 2022. We're delighted, Maxi👏👉https://t.co/iCah2haBMv pic.twitter.com/PXU8fyrZfE — VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) January 1, 2018

10.25 CHELSEA – Porte sbarrate per Wilfried Zaha per i Blues e per il Manchester City. L’attaccante classe 1992 nato in Costa d’Avorio, infatti, è stato blindato dal Crystal Palace e, almeno a gennaio, rimarrà in maglia rossoblù.

10.17 LEICESTER CITY – Le Foxes annunciano l’arrivo del centrocampista portoghese classe 1989 dello Sporting Lisbona. Innesto di spessore (è campione d’Europa in carica) per il club inglese.

10.09 LAZIO – Anche “Il Tempo” in edicola oggi conferma che Martin Caceres (d., 1987) è ad un passo dall’approdo agli ordini di mister Simone Inzaghi. Il difensore uruguaiano era sostanzialmente parcheggiato in prova al Verona per valutare al meglio le sue condizioni dopo un anno di stop

10.02 INTER – Dalla Spagna arrivano conferme sull’interessamento del club nerazzurro nei confronti di Gerard Deulofeu (a., 1994) del Barcellona. L’idea sarebbe quella di un prestito con obbligo o diritto di riscatto a fine stagione. Trattativa, al momento, non semplice, ma si sta lavorando

9.52 BAYERN MONACO – Il talentuoso Goretzka, centrocampista tedesco dello Schake 04, sarebbe ad un passo dal club bavarese. A rivelarlo è la stamap tedesca, ma il ds dello Schalke frena: “Il calciatore non ci ha mai detto d voler andare via”.

9.44 ARSENAL – Secondo il Daily Mail, i Gunners fanno sul serio per David Luiz, difensore brasiliano del Chelsea, e sarebbero disposti ad un’offerta importante per strappare il calciatore ai rivali londinesi.

9.35 JUVENTUS – Giallo intorno al sondaggio lanciato su Instagram per chiedere se fosse gradito il ritirno di Alvaro Morata alla Juventus. A rispondere “sì” è stato lo stesso attaccante spagnolo, alimentando la speranza dei tifosi, ma per ora non ci sono indizi di mercato.

9.23 CAGLIARI – Ai microfoni di Sky Sport, il ds rossoblù Giovanni Rossi spiega: “A gennaio non partirà nessuno, vogliamo crescere e creare un gruppo sempre più forte”.

9.18 BENEVENTO – Sempre più vicino il colpo Sandro! Il cetrocampista brasiliano dell’Antalyaspor sarebbe ad un passo dalla firma e l’accordo tra le parti è stato ormai trovato.

9.09 HELLAS VERONA – Lucas Boyé, giovane di proprietà del Torino, sarebbe finito nel mirino del club scaligero, che gradirebbe l’arrivo di un attaccante multiuso. Secondo TMW, non sarebbe da escludere uno scambio con Giampaolo Pazzini.

9.01 TOTTENHAM – Pochettino allontana la possibile cessione del difensore belga Toby Alderweireld e tranqullizza i tifosi: “Ha due anni e mezzo di contratto e non capisco tutta questa apprensione, fidatevi del club”.

8.51 ROMA – Secondo TeleLombardia i giallorossi avrebbero espresso il desiderio di riportare nella Capitale Matteo Politano, ma il Sassuolo chiederebbe 15 milioni, una cifra ritenuta troppo alta dal ds Monchi.

8.42 ATALANTA – Stefano Cason è vicino alla cessione in porestito al Catanzaro. Il giovane difensore, attualmente in prestito alla Carrese, secondo TMW sarebbe pronto a cambiare casacca restando in Serie C.

8.33 JUVENTUS – Secondo Tuttosport, Marotta sarebbe pronto a definire col Liverpool l’accordo economico per Emre Can. L’e-mail partirà a breve, ma intanto l’operazione potrebbe chiudersi per gennaio o per giugno.

8.22 PALERMO – Una curiosità coinvolge un ex rosanero. Tulio de Melo, ex attaccante di Palermo e Chapecoense, ha firmato con i giapponese dell’Avispa Fukuoka.

8.16 PSG – Il centrocampista Grzegorz Krychowiak potrebbe tornare alla base dopo il deludente avvio di stagione con la maglia del West Bromwich. Per lui si prospetta un ritorno in Liga, al Getafe, secondo il parere di Alfredo Pedullà.

8.07 NAPOLI – I partenopei sono in cerca di un attaccante di riserva che possa coprire più ruoli. Il preferito è Simone Verdi del Bologna, il cui cartellino si aggirerebbe intorno ai 25 milioni. Secondo TMW, il Milan spera nella cessione di Verdi, perché incasserebbe il 20% del cartellino.

8.00 JUVENTUS – Il rinnovo di Giorgio Chiellini è quasi una formalità e a rivelarlo è lo stesso giocatore al sito ufficiale del club: “Dopo la sosta ci troveremo con serenità, la Juventus per me è una famiglia”.

