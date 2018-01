LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 26 gennaio in DIRETTA: è il giorno di Dzeko al Chelsea? Inter, c’è l’accordo con Pastore. Politano piange per il Napoli. Beijing su Nainggolan, Juve vicina a Pellegri e Han. Scambio Benzema-Cavani?

Le trattative di ieri, giovedì 25 gennaio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di un'altra giornata di trattative del calciomercato invernale. Oggi, venerdì 26 gennaio, seguiremo come sempre tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A. B e Lega Pro e delle principali squadre internazionali, aggiornandovi in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali.













15.58 BENEVENTO – George Puscas, attaccante rumeno di proprietà dell’Inter, sta per lasciare il club sannita e potrebbe trasferirsi in prestito al Novara. Secondo Sky Sport, l’eroe della promozione in A del Benevento sarebbe ad un passo dall’addio per trovare più spazio in cadetteria.

15.49 REAL MADRID-PSG – El Mundo Deportivo riferisce di un possibile scambio galactico per giugno, che stravolgerebbe l’intero calciomercato. Karim Benzema potrebbe infatti tornare in Francia, stavolta tra le fila del PSG, in cambio di Edinson Cavani, molto apprezzato dalla dirigenza merengue. Per ora si tratta soltanto di una suggestione, ma non è escluso che l’affare possa improvvisamente decollare.

15.42 SCHALKE 04 – Baba Abdul Rahman ha terminato da poco le visite mediche con il club tedesco, a cui farà rientro dopo un’avventura poco fortunata col Chelsea. Kicker riferisce di un accordo per la formula del prestito.

15.33 CHIEVO – Giornata decisiva per il bun esito dell’affare Giaccherini. L’esterno del Napoli gradisce la destinazione e, secondo TMW, i due presidenti si metteranno in contatto per trovare l’accordo finale.

15.25 CHELSEA – Non è ancora chiuso l’affare Dzeko. Il club londinese, infatti, secondo Premium Sport avrebbe effettuato un sondaggio per Benteke del Crystal Palace, proponendo Batshuayi nella trattativa.

15.17 TORINO – Giampaolo Pazzini o Ilija Nestorovski. Sono questi i due profili per la scelta del vice Belotti, su cui il club granata lavora da tempo. A rivelarlo è il Corriere dello Sport.

15.06 GENOA – Il sogno è il ritorno in rossoblù di Domenico Criscito, che non sembra intenzionato a rinnovare con lo Zenit San Pietroburgo. Si lavora per riportarlo in Lugiria, ora o a giugno.

14.54 SASSUOLO – Il coach Iachini non teme che Matteo politano possa andare via entro il 31 gennaio e afferma: “Sono tranquillo, la società è stata chiara”. Ma intanto Premium Sport rivela di un pianto a dirotto del calciatore, logorato dalla lunga trattativa.

14.45 JUVENTUS – Nell’affare per Kwang-Song Han potrebbero rientrare l’attaccante Alberto Cerri e il portiere Emil Audero. La trattativa va avanti e nelle prossime ore l’affare potrebbe sbloccarsi.

14.38 MILAN – secondo La Gazzetta dello Sport, i rossoneri starebbero valutando Tyler Roberts, punta classe ’99 del West Bromwich Albion, su cui sono attenti anche Torino e Sampdoria.

14.33 UDINESE – Tmw spiega che Francesco Zampano, esterno destro del Pescara, ha già lasciato il ritiro del club abruzzese ed è pronto a trasferirsi al club friulano.

14.22 CROTONE – Sky rivela di un accordo imminente per il trasferimento al Crotone di Niccolò Zanellato, talento del Milan, che arriverebbe in prestito con obbligo di riscatto e diritto di recompra da parte dei rossoneri.

14.16 GENOA – Sembra già giunta al capolinea l’esperienza del cileno Thomas Rodriguez al Genoa. Secondo gianlucadimarzio.com, il giocatore classe ’96 sarebbe ad un passo dal Vitoria Setubal.

14.08 FIORENTINA – Secondo fiorentinanews.com, Brtlomiej Dragowski, giovane portiere della Fiorentina, sarebbe finito nel mirino dell’Eintracht Francoforte. Ma il club viola spara alto e chiede 6 milioni di euro.

13.57 PRO VERCELLI – Prosegue la campagna rafforzamento della Pro. Sul taccuino della dirigenza c’è il nome di Cristian Ledesma centrocampista classe 1982 ex Lazio e Lecce, attualmente al Lugano. Lo rivela TMW

13.53 ROMA – Prosegue la telenova riguardante Radja Nainggolan. Il centrocampista belga classe 1988 è inseguito, e molto, dalla Cina. Secondo SportItalia, infatti, sarebbe arrivata un’offerta di 50milioni dal Beijing Guoan.

13.47 PIACENZA – Arriva Davide Di Molfetta! L’ex attaccante classe 1996 della primavera del Milan (attualmente al Vicenza) sbarca il riva al Po

13.41 WEST BROMWICH ALBION – Kyle Edwards, attaccante classe 1998, prolunga il suo contratto con il WBA fino al 2020.

13.38 UDINESE – Il Pescara comunica che Francesco Zampano ha avuto l’autorizzazione per lasciare il ritiro. L’Udinese è quindi ad un passo dal difensore

13.34 BETIS SIVIGLIA – I biancoverdi spagnoli stanno pensando all’acquisto di Marc Bartra del Borussia Dortmund. Il difensore spagnolo classe 1991 potrebbe già muoversi nella sessione di gennaio.

Betis considering Bartra signing https://t.co/YvJsjUWgpf — SPORT English (@Sport_EN) January 26, 2018

13.26 SPARTAK MOSCA – Ecco le immagini della firma di Nikola Maksimovic che legherà il difensore serbo fino a fine stagione con il club di Massimo Carrera

Сербский защитник Никола Максимович будет выступать за красно-белых до окончания нынешнего сезона. Информация о нашем новичке — здесь: https://t.co/tinJfSImhC pic.twitter.com/9T6P38V5XJ — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) January 26, 2018

13.19 TOTTENHAM – Potrebbero essere gli Spurs la prossima squadra di Lucas Moura. Il fantasista brasiliano classe 1992 spesso accostato al Napoli, avrebbe già incontrato la dirigenza inglese

13.16 INTER – I nerazzurri confermano di avere rinnovato il contratto con il difensore belga Zinho Vanheusden fino al 2022

13.11 ROMA – Aggiornamenti sulla trattativa Dzeko-Emerson al Chelsea. Secondoa la Gazzetta dello Sport se ci sarà la fumata bianca sarà solamente nelle ultime ore del calciomercato per quanto riguarda il bosniaco. Situazione slegata per il terzino della nazionale

13.04 JUVENTUS – Arrivano conferme importanti sull’interesse dei bianconeri nei confronti di Han Kwang-Song. Lo ribadisce anche il suo procuratore, Sandro Stemperini al sito GianlucaDiMarzio.com: “C’è la seria intenzione della Juve di portarlo a Torino, stanno trattando e sulla cifra decideranno loro. Credo che per ora sia meglio che rimanga a Cagliari o Perugia per fare esperienza, poi per il futuro si vedrà..”

12.58 PRO VERCELLI – La Pro è scatenata e annuncia anche l’arrivo dell’ala sinistra classe 1995 Massimiliano Gatto, a titolo definitivo, dal Chievo Verona

‼️ Ufficiale: Massimiliano #Gatto passa a titolo definitivo all'@ProVercelli1892.

Gatto, con la maglia della #Primavera gialloblù, ha vinto il titolo di Campione d'Italia nella stagione 2013/2014! In bocca al lupo Massimiliano per la tua nuova avventura! pic.twitter.com/IlYHlbHIoy — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) January 25, 2018

12.52 PSG – Dalla Spagna rimbalza una notizia bomba. Karim Benzema (a., 1987) starebbe parlando con il PSG per un trasferimento a partire dalla sessione estiva

Benzema podría estar negociando con el PSG https://t.co/DlgUUr6Vj8 pic.twitter.com/4IM1zCa0Ee — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) January 26, 2018

12.44 TORINO – I granata continuano a muoversi su due fronti. Da una parte proseguono le trattative con lo Spartak Mosca per cedere Adem Ljajic (a., 1991), dall’altra continua il corteggiamento a Godfred Donsah (c., 1996) del Bologna. Qualche spiraglio sembra aprirsi..

12.39 WEST HAM – Gli Hammers sono alla caccia del centrocampista, e capitano, Tom Cairney (1991) del Fulham. La prima offerta di 19 milioni di euro sarà ritoccata verso l’alto nelle prossime ore. Lo rivela Sky Sports UK

12.33 SUNDERLAND – I biancorossi inglesi ufficializzano l’acquisto del centrocampista congolese del QPR Kazenga LuaLua classe 1990

12.25 AVELLINO – Gli irpini sono vicini al difensore classe 1982 Santiago Morero della Juve Stabia. Lo riporta SportItalia

12.18 JUVENTUS – Si avvicina ad ampi passi Pietro Pellegri giovane attaccante classe 2001 del Genoa. Secondo la Gazzetta dello Sport, infatti, la trattativa si sta per chiudere con la formula dei 10milioni+10 di bonus

12.12 LEICESTER – Dopo tanti discorsi di mercato nei mesi scorsi, Jamie Vardy giura amore eterno alle Foxes. “Rimarrò finchè vorranno” spiega il nazionale inglese

12.03 PRO VERCELLI – I bianconeri piemontesi ufficializzano l’acquisto del difensore classe 1990 Raffaele Alcibiade dalla FeralpiSalò

11.58 BARI – Oggi arriverà la firma di Federico Andrada, attaccante argentino 23enne del River Plate, che ha già avuto un’esperienza in Europa con la maglia del Metz

11.49 JUVENTUS – Federico Mattiello, giocatore di proprietà dei bianconeri, potrebbe presto lasciare la SPAL per trasferissi all’ Atalanta, club che la Juventus ritiene più opportuno per la crescita del giocatore. Altro giovane pronto al cambio di casacca è Grigoris Kastanos, vicino a Bari e Benevento

11.37 INTER – Seconda la Gazzetta, l’Inter avrebbe già l’accordo con il Liverpool per Daniel Sturridge, ma la trattiva resta bloccata fino alla partenza di Eder, che al momento non però vuole lasciare Milano. Infatti l’attaccante della Nazionale ha rifiutato le proposte di Crystal Palace e Zenit

11.30 LECCE – Accordo raggiunto per Andrea Saraniti della Virtus Francavilla, il giocatore verrà ufficializzato nelle prossime ore

11.23 CREMONESE – Mathieu Flamini potrebbe presto tornare in Italia. L’ex centrocampista del Milan è attualmente svincolato, dopo aver giocato con il Crystal Palace, e potrebbe quindi essere un colpo importante a parametro zero per la Cremonese

11.15 CHELSEA – Il giovane Charly Musonda, potrebbe presto lasciare Londra per cercare più spazio nel campionato spagnolo. Infatti il Leganes ha chiesto al Chelsea il prestito del giocatore e sarebbe disposto anche a pagare l’ingaggio completo, una soluzione che sarebbe gradita sia dal giocatore che dal club

11.08 TORINO – Continua la ricerca di una punta che posso subentrare al posto di Belotti, al momento i due nomi più caldi sono quelli di Falcinelli del Sassuolo e Pazzini del Verona

10.59 MANCHESTER CITY – Aymeric Laporte è a un passo dai Citizens. Secondo Sky Sports Uk, il City avrebbe accettato di pagare la clausola di 65 milioni di euro all’Athletic Bilbao

10.50 AVELLINO – Il presidente Taccone vuole a tutti costi Cabezas, esterno ecuadoriano di proprietà dell’Atalanta. Nelle ultime ore però i bergamaschi avrebbero ricevuto un’offerta di prestito oneroso biennale dall’Independiente, che potrebbe quindi superare la concorrenza dell’Avellino

10.42 PARMA – Antonino Barillà sembra destinato a lasciare il club in questa sessione di mercato. Al momento le due squadre più forti sul giocatore sono Novara e Cremonese

10.34 JUVENTUS – Secondo la Gazzetta oggi potrebbe arrivare l’accordo con il Genoa per Pietro Pellegri. Il giovane talento passerà ai bianconeri per 10 milioni più una serie di bonus per una cifra finale di circa 20 milioni

10.25 VIRTUS FRANCAVILLA – Arriva Giacomo Parigi in prestito dall’Atalanta. L’attaccante classe ’96 aveva da poco terminato la sua esperienza con l’Akragas

10.17 INTER – Potrebbe tornare di moda il nome di Lucas Moura, trequartista del PSG. Infatti il giocatore è tato proposto all’Inter è diventerebbe l’opzione b in caso fallisse l’accordo per Pastore

10.10 COSENZA – Ettore Mendicino è stato ceduto in prestito al Monza fino a fine stagione

10.02 CHELSEA – A rischio il futuro di Antonio Conte. Il Daily Telegraph rivela che i Blues stanno perdendo la pazienza con il tecnico italiano, viste le continue lamentele sul mercato

9.53 INTER – “Sturridge o Pastore“, titola Il Corriere dello Sport. La trattativa per l’argentino va avanti ma i nerazzurri monitorano anche la situazione dell’inglese

9.50 REAL MADRID – “300 milioni in cassa per la rivoluzione“. Così Marca: il Real si prepara ad investire in estate, per riscattare la stagione attuale. In copertina c’è la foto di Neymar…

9.44 NAPOLI – Nikola Maksimovic ai saluti con il Napoli. Il difensore è vicino al passaggio in prestito allo Spartak Mosca, battute Villarreal e St. Etienne. A scriverlo è Il Mattino

9.30 INTER – Joao Mario è vicinissimo al passaggio al West Ham in prestito con diritto di riscatto. Secondo Sky Sports l’annuncio potrebbe arrivare già oggi

9.21 NAPOLI – Younes sosterrà stamattina le visite mediche a Roma, poi verrà annunciato ufficialmente

9.12 INTER – “L’Inter ha il sì di Pastore“, così Leggo. Il riferimento è all’incontro avvenuto ieri tra Sabatini, Ausilio e l’agente del calciatore. I nerazzurri hanno ottenuto uno sconto sull’ingaggio, con riduzione da 8 a 5 netti per tre stagioni e mezza

9.01 NAPOLI – Dopo Younes, i partenopei potrebbero concretizzare anche per Matteo Politano. Il giocatore pare che abbia manifestato la sua volontà al Sassuolo e le due società potrebbero parlarne nel corso della prossima riunione di Lega, giungendo ad un accordo intorno ai 18-20 milioni, con l’inserimento di Ounas in prestito. È quanto riferisce TMW

8.53 MILAN – I rossoneri lavorano in uscita, per liberarsi degli esuberi. Gustavo Gomez vuole solo il Boca, ma nelle ultime ore si è fatto sotto il Celta; sul giovane Niccolò Zanellato c’è il Crotone, mentre Gabriel Paletta lascerà il Milan in estate, quando scadrà il suo attuale contratto

8.45 TORINO – Adem Ljajic potrebbe lasciare la squadra granata. È quanto suggerisce TMW, con riferimento al fatto che il serbo sta trovando poco spazio e potrebbe non rientrare nei piani di Walter Mazzarri

8.32 INTER – “Mossa Pastore, ingaggio spalmato“. Così Tuttosport sulla trattativa che l’Inter sta conducendo per arrivare al Flaco

8.24 ROMA – Potrebbe essere oggi il giorno di Edin Dzeko al Chelsea. Le due società continuano a trattare ad oltranza

8.17 BARCELLONA – Secondo quanto raccolto in esclusiva da TMW, il presidente dello Shanghai Shenhua era a Barcellona ieri per assistere alla partita di Coppa del Re. I cinesi starebbero preparando un’offerta faraonica per Andres Iniesta…

8.10 TORINO – Granata sempre al lavoro per Donsah. Il Toro ha offerto 6,5 più bonus, il Bologna ne vuole 8. Probabile, secondo Alfredo Pedullà, che l’accordo venga trovato a 7

8.03 JUVENTUS – I bianconeri sono sempre interessati a Kwang-Song Han e secondo Sky Sport oggi torneranno a parlarne con il Cagliari

ore 8.00 Si parte con una nuova giornata di calciomercato!

Foto: pagina Facebook AS Roma