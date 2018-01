LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 21 gennaio in DIRETTA: Rafinha atterrato Milano, Dzeko verso il Chelsea, Cristiano Ronaldo in rotta con il Real Madrid?

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live dedicata alle trattative del calciomercato invernale di domenica gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.

Le trattative di ieri, sabato 20 gennaio













CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA PAGINA

22.56 GENOA – Il Genoa ha definito l’acquisto di Lorenzo Callegari dal Paris Saint-Germain. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe ’98 si trasferirà al Grifone per poi essere subito girato in prestito in modo da continuare così il suo percorso di crescita con un ruolo da protagonista.

22.53 SPAL – Francesco Vicari piace anche in Francia. Il difensore della Spal è stato visionato da una delegazione dell’Olympique Marsiglia. Piace anche al West Ham.

22.44 TORINO – Come riportato da Tuttosport, il Torino è pronto a tutto per arrivare a Godfred Donsah. Dopo Acquah, infatti, il ds Gianluca Petrachi ha messo sul mercato anche Joel Obi, offerto a club italiani, inglesi e spagnoli. La trattativa con il Bologna al momento è in fase di stallo: il Torino offre 6 milioni, i felsinei ne chiedono 10. Per questo la cessione di Obi potrebbe portare liquidità da reinvestire subito.

22.36 WEST HAM – Sembrava fatto l’approdo al Crystal Palace negli scorsi giorni, ma ancora Diafra Sakho è un attaccante del West Ham. Gli Hammers inoltre, secondo quanto riportato da Sky Sports, hanno rifiutato una seconda offerta del Rennes sul giocatore. Il club transalpino era arrivato ad offrire 12 milioni di euro per acquistare l’attaccante.

22.23 MARSIGLIA – Secondo le ultime indiscrezioni de L’Equipe, l’Olympique Marsiglia è molto interessato ad Adrien Trebel, centrocampista francese dell’Anderletch di 26 anni che gioca in Belgio da tre anni e mezzo. Le due squadre di Ligue1 vorrebbero provare a prenderlo già in questi ultimi giorni di mercato.

22.12 BOLOGNA – Secondo La Gazzetta dello Sport, oltre all’interesse datato del West Ham, su Masina del Bologna sarebbe da registrare infatti anche il pressing del Crystal Palace. Dopo la permanenza di Verdi, potrebbe toccare d’altronde proprio a Masina lasciare i felsinei in questa finestra di mercato.

22.04 SASSUOLO – Il presidente del Novara Massimo De Salvo, intervenuto ieri in conferenza stampa, ha commentato così le voci sull’interesse del Sassuolo per il terzino Lorenzo Dickmann: “Lorenzo per noi è molto importante, non vorremmo privarci di lui a meno di un’offerta irrinunciabile sia dal punto di vista economico che per il ragazzo. Ad oggi non c’è motivo di cederlo”. Lo rivela forzanovara.net.

21.57 REAL MADRID – Cristiano Ronaldo sembra ormai aver rotto definitivamente con il presidente Florentino Perez. Secondo le indiscrezioni rivelate dal quotidiano spagnolo AS il numero uno del Real Madrid avrebbe promesso al portoghese l’ennesimo rinnovo dopo la finale di Champions League vinta a Cardiff contro la Juventus.

21.46 ROMA – Il direttore sportivo della Roma Monchi è intervenuto a Premium Sport poco prima dell’inizio della sfida contro l’Inter. “Dzeko? Già in conferenza ho spiegato cosa sta succedendo. La cosa più importante è la gara di oggi, poi quello che succederà sarà sempre per il bene della società e della squadra. Vogliamo rinforzare la squadra. Comunque non sto cercando qualcuno per sostituirlo ma valuto profili per il presente e per il futuro”.

21.31 BOLOGNA – Come riportato da Tuttosport, il Torino è pronto a tutto per arrivare a Godfred Donsah. Dopo Acquah, infatti, il ds Gianluca Petrachi ha messo sul mercato anche Joel Obi, offerto a club italiani, inglesi e spagnoli. La trattativa con il Bologna al momento è in fase di stallo: il Torino offre 6 milioni, i felsinei ne chiedono 10. Per questo la cessione di Obi potrebbe portare liquidità da reinvestire subito.

21.24 TOTTENHAM – Il Tottenham non ha intenzione di cedere Harry Kane la prossima estate. Nonostante le continue voci sull’interesse del Real Madrid, secondo Sky Sports gli Spurs non hanno in programma una cessione dell’attaccante anche nel caso in cui arriveranno super offerte dalle big d’Europa.

21.12 MANCHESTER CITY – Dopo la vittoria contro il Newcastle, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola è tornato a parlare del mancato arrivo di Alexis Sanchez: “Abbiamo Sergio Aguero e Gabriel Jesus sta tornando, non abbiamo bisogno di un altro giocatore in questa posizione. Sergio ha un sacco di talento, ha segnato al suo primo tocco di palla. Non ho una parola per dire quanto è bravo, è sempre efficiente”.

21.06 MANCHESTER UNITED – Si avvicina il lieto fine dell’operazione tra lo United e Alexis Sanchez, con Mkhitaryan che sta ultimando i dettagli con l’Arsenal. Il cileno sosterrà molto presto le visite mediche dopo aver raggiunto Manchester, come lui stesso ha lasciato intendere attraverso i suoi profili social.

20.53 INTER – Prima del fischio d’inizio della sfida contro la Roma, il ds dell’Inter Piero Ausilio ha parlato anche di possibili nuovi arrivi in nerazzurro: “Il mercato è imprevedibile, potremmo anche rimanere così. Nessuno ha chiesto di andare via, noi non vogliamo privarci dei migliori; ma siamo comunque vigili alle opportunità come Lisandro Lopez che siamo stati pronti a cogliere. Rafinha? E’ stata una trattativa difficile perché il Barcellona non voleva privarsene se non in prestito. Ma noi siamo l’Inter, non possiamo lavorare per gli altri: sul diritto di riscatto abbiamo lavorato prima di portarlo a casa. Ci piace lavorare su giocatori che possono essere dell’Inter anche in futuro, se no non ci interessano”.

20.45 WEST BROMWICH – West Bromwich Albion sta cercando un rinforzo in attacco e avrebbe messo gli occhi su Aleksandar Mitrovic. L’attaccante non ha giocato da titolare una partita di campionato in questa stagione ed è stato fuori per più di un mese a causa un infortunio alla schiena. Il WBA dunque vorrebbe prenderlo in questa sessione di mercato ma tutto probabilmente dipenderà dalla cessione di Evans, perché al momento non ci sono soldi disponibili.

20.34 GENOA – Il Genoa ha definito l’acquisto di Lorenzo Callegari dal Paris Saint-Germain. Secondo La Gazzetta dello Sport, il centrocampista classe ’98 si trasferirà al Grifone per poi essere subito girato in prestito in modo da continuare così il suo percorso di crescita con un ruolo da protagonista.

20.22 WATFORD – Tramite i propri canali ufficiali di comunicazione il Watford ha annunciato il nome del nuovo allenatore, dopo l’esonero di Marco Silva: si tratta dello spagnolo Javi Gracia. Il neo-tecnico ha firmato un contratto di un anno e mezzo con il club londinese, dopo le ultime esperienze sulle panchine di Rubin Kazan e Malaga.

20.16 BARCELLONA – Secondo tuttomercatoweb, Javier Mascherano è ormai vicinissimo all’addio al Barcellona e questo non è più un segreto. L’argentino è atteso dall’Habei Fortune e il club catalano sta studiando gli ultimi dettagli della cerimonia di addio per uno dei giocatori più rappresentativi degli ultimi anni. Mascherano questa settimana saluterà compagni e tifosi e lascerà la maglia numero 14 che molto probabilmente sta aspettando Philippe Coutinho.

20.11 ROMA – Monchi, direttore sportivo della Roma, è intervenuto a Premium Sport: “Dzeko rimarrà alla Roma? “Già in conferenza ho spiegato cosa sta succedendo. La cosa più importante è la gara di oggi, poi quello che succederà sarà sempre per il bene della società e della squadra. Vogliamo rinforzare la squadra”

19.58 VERONA – La sconfitta casalinga contro il Crotone potrebbe portare diversi scenari relativi alla posizione di Fabio Pecchia. Questo il commento in mixed zone del ds del Verona Filippo Fusco: “Siamo amareggiati e delusi per questa situazione ma dobbiamo prenderne atto, assumendoci le nostre responsabilità e reagendo. Non abbiamo giocato all’altezza delle nostre qualità, questo era uno scontro da poter vincere, non abbiamo giocato all’altezza delle nostre possibilità. Stiamo riflettendo sulla situazione dell’allenatore, tutti siamo in discussione, compresi me e i calciatori”.

19.54 CHELSEA – Il Chelsea continua a studiare delle opzioni per rinforzare l’attacco. Oltre ai nomi di Carroll, Dzeko, Slimani e Crouch infatti secondo le indiscrezioni di Sky Sports, i Blues starebbero valutando l’ipotesi Ashley Barnes, attaccante del Burnley che ha segnato tre gol in questa stagione di Premier League

19.48 INTER – Nuovo innesto per l’Inter. E’ atterrato a Milano Rafinha, jolly di centrocampo che sarà a disposizione di Luciano Spalletti. Il ragazzo arriverà in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto e domani, dopo le visite mediche, firmerà il proprio contratto con il club meneghino

19.36 SAMPDORIA – La Sampdoria pensa a Pol Lirola. Come riporta Tuttosport, il terzino di proprietà della Juventus, attualmente in prestito al Sassuolo, piace non poco ai blucerchiati, anche se i neroverdi sembrano al momento in vantaggio per il suo riscatto.

19.23 PIACENZA – L’esterno offensivo della Primavera del Sassuolo, Nicholas Pierini potrebbe spiccare il volo verso la Serie C. Sul classe ’98 nativo di Parma, secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoC.com, ci sarebbero gli occhi sia del Siracusa, che soprattutto del Pro Piacenza.

19.11 MANCHESTER UNITED – Luke Shaw resta al Manchester United. Come riporta il Sun, i Red Devils avrebbero rifiutato infatti anche l’ultima offerta dell’Arsenal per il laterale sinistro. Wenger aveva provato a chiedere Shaw all’interno dell’operazione Alexis Sanchez.

19.04 JUVENTUS – La Juventus fa sul serio per Han Kwang-Song: dopo le allusioni in settimana di Marotta circa l’interesse dei bianconeri per l’attaccante classe ’98, è partito ufficialmente l’assalto. La valutazione però che sembrava inizialmente aggirarsi intorno ai 9-10 milioni di euro non è ritenuta congrua dal Cagliari, proprietaria del cartellino: Giulini valuta il suo gioiello quasi il doppio e non sembra disposto ad accettare meno di 15 milioni di euro.

18.51 SAMPDORIA – La Sampdoria non molla per Daniel Bessa. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i blucerchiati spingono per convincere l’Hellas Verona a lasciar partire il suo talentoso centrocampista, seguito in modo più defilato anche dal Bologna.

18.46 BARCELLONA – Thomas Lemar vuole solo il Barcellona. Secondo quanto riporta il Daily Star, proprio per questo motivo i numerosi tentativi di Arsenal e Liverpool per l’esterno d’attacco del Monaco sarebbero falliti. Il francese sogna infatti il grande salto in maglia blaugrana a fine stagione.

18.31 ARSENAL – Dopo l’addio a Sanchez, l’Arsenal sta lavorando per l’acquisto di Pierre-Emerick Aubameyang. Secondo le indiscrezioni di Kicker, i Gunners hanno presentato una prima offerta di 50 milioni di euro per l’attaccante del Gabon ma il club tedesco ha fissato il suo prezzo a ben 60 milioni di euro

18.22 COSENZA – Attraverso i propri canali ufficiali, il Cosenza ha comunicato l’ingaggio di Thomas Braglia, figlio del tecnico calabrese Piero. Il centrocampista classe 1998 è stato convocato per la sfida di questa sera contro il Matera

18.14 VERONA – Una sconfitta pesante quella del Verona contro il Crotone (0-3) che potrebbe lasciare strascichi. La società infatti sta riflettendo sul futuro di Fabio Pecchia: domani potrebbe esserci una riunione nella quale verrebbe presa una decisione. Oggi in tribuna c’era anche Di Carlo, che potrebbe essere una soluzione qualora venisse alla fine presa la scelta dell’esonero. Lo riferisce Gianlucadimarzio.com

18.03 INTER – Non arrivano novità confortanti per l’Inter sul fronte Ramires. Nelle parole raccolte da Andersinho Marques, esperto di calcio brasiliano collaboratore di Premium Sport, l’agente del giocatore Luis Carlini ha imposto una brusca frenata alla trattativa per il centrocampista dello Jiangsu Suning: “E’ un giocatore fondamentale per la proprietà della squadra cinese. Mancano ancora dieci giorni, vediamo cosa succederà”.

17.54 INTER – I nerazzurri stanno per cedere in prestito oneroso al Santos Gabigol, manca solo l’ok del Benfica. In uscita Eder, se la cessione sarà perfezionata, arriverà dal Liverpool Sturridge, sempre in prestito oneroso.

17.47 VENEZIA – I lagunari hanno ufficializzato l’acquisto a titolo definitivo di Gianluca Litteri. L’attaccante classe 1988 arriva dal Cittadella.

17.33 PALERMO – I rosanero starebbero per cedere Embalo al Brescia, ma prima di ufficializzare il tutto vorrebbero trovare il sostituto. La trattativa, per ora resta in stand by.

17.21 ROMA – Il Chelsea di Antonio Conte avrebbe bussato alla porta giallorossa per Emerson Palmieri ed Edin Dzeko, mettendo sul piatto 55 milioni di euro. I capitolini ne chiedono 20 in più.

17.09 BARCELLONA – I blaugrana avrebbero puntato Antoine Griezmann: i catalani sarebbero pronti a pagare i 110 milioni della clausola rescissoria prima che, in estate, diventi di 200 milioni.

16.58 JUVENTUS – Edinson Cavani non vuol più dividere lo spogliatoio con Neymar e così avrebbe chiesto la cessione al PSG. La Juventus potrebbe presentare un’offerta 60 milioni di euro per l’uruguaiano, ma soltanto in estate.

16.42 UDINESE – Per Riad Bajic il cambio di allenatore non ha sortito effetti: poco utilizzato da Delneri, ancor meno da Oddo. Per questo motivo il giocatore si starebbe per accasare al Basaksehir, in Turchia. Società accordate per il prestito con diritto di riscatto.

16.28 LEICESTER – Islam Slimani potrebbe lasciare le Foxes in settimana per accasarsi al Besiktas: il sentravanti vuole giocare con continuità e potrebbe cambiare aria. Se ne va una altro degli eroi del miracolo sportivo targato Ranieri.

16.16 INTER – Karamoh sarebbe nel mirino del PSG, ma Ausilio non libera il calciatore. Si attendono sviluppi nelle prossime ore, ma la trattativa va avanti.

16.08 ROMA – Ante Coric sarebbe il nuovo nome in casa giallorossa: pronti per il centrocampista dello Zagabria 12 milioni di euro. I croati però vorrebbero tenerlo in prestito fino a giugno.

15.52 LAZIO – Tare parla della clausola di De Vrij: “Sarà valida in Italia e all’estero”.

15.38 ROMA – Indiscrezioni sulla cessione si Dezko ed Emerson. Monchi vuole 65 milioni di euro dal Chelsea.

15.29 ATHLETIC BILBAO – Kepa pronto a firmare il rinnovo.

15.18 NAPOLI – Sarri glissa sulle domande riguardo al mercato: “Voglio dedicere le mie energie alla squadra”.

15.02 WATFORD – Via Marco Silva, Javi Gracia sarà il sostituito.

14.30 Il mercato sembra essersi fermato con il ritorno della Serie A. La concentrazione è tutta sulle partite del pomeriggio. Il Napoli ha appena sconfitto l’Atalanta per 1-0 e consolida il primato.

13.58 VENEZIA – Ufficiale, arriva Litteri.

Benvenuto Gianluca Litteri! L’attaccante, classe 1988, arriva al Venezia FC dal Cittadella con cui ha realizzato 33 reti in 84 partite. Arriva a Venezia a titolo definitivo.#VFC #LeoniDentro pic.twitter.com/ndC2iCButT — Venezia FC (@VeneziaFC_IT) 21 gennaio 2018

13.41 WEST HAM – Obiettivo Samir Nasri per gli Hammers. Offerta che potrebbe essere accettata dall’Antalyaspor per il ritorno del transalpino in Premier League.

13.37 ARSENAL – Sta per essere completato il super scambio per quanto riguarda il mercato inglese. Se Sanchez è già a Manchester, tutto pronto anche per le visite mediche di Mkhitaryan a Londra.

13.29 NAPOLI – Per quanto riguarda Lucas Moura, trequartista brasiliano del PSG, l’offerta per trattare con i transalpini sarebbe di un prestito con obbligo fissato a 25-30mln di euro. Lo riporta Tuttosport.

13.11 FIORENTINA – Come riportato da Il QS-La Nazione, i viola sarebbero interessati al terzino del Milan Luca Antonelli. Offerta di prestito con obbligo di riscatto fissato a 3 milioni di euro.

13.02 TOTTENHAM – Secondo Football London, gli Spurs andranno a caccia di Malcom, attaccante brasiliano del Bordeaux. Offerta possibile di 50 milioni di euro.

12.59 MILAN – Non solo mercato per migliorare la rosa. I rossoneri starebbero pensando, ovviamente, anche in chiave allenatore: secondo Tuttosport la prima scelta sarebbe Maurizio Sarri.

12.45 MANCHESTER UNITED – Fissate le visite mediche per Alexis Sanchez: il cileno è sempre più vicino al trasferimento alla corte di Mourinho.

12.39 ROMA – Secondo il Sunday Mirror, dopo l’addio di Emerson Palmieri (direzione Chelsea), i giallorossi dovrebbero dare l’assalto a Matteo Darmian, terzino dello United.

12.21 VALENCIA – Secondo il Daily Star, gli spagnoli sarebbero in pole per l’acquisto di Juan Mata, trequartista del Manchester United in scadenza di contratto a giugno. Sarebbe dunque un arrivo a parametro zero.

12.13 ATALANTA – Parla a Premium Sport Umberto Marino alla vigilia del match con il Napoli: Mercato? Siamo una grossa delusione perché non si muove nessuno. Chi è andato via è perché è andato a giocare, ringraziamo Kurtic che è stato sempre disponibile. Per il resto non si muove nessuno. Dal Liverpool non ci è arrivata nessuna richiesta per Gomez, lui è felicissimo di stare a Bergamo quindi credo sia un matrimonio che proseguirà per molto tempo. Giaccherini? È un ottimo giocatore, ma la nostra rosa è completa. Non si muove nessuno, se non qualche ragazzo che va a farsi le ossa in serie B”.

12.01 TOTTENHAM – Secondo il Sun, gli Spurs starebbero andando a caccia di Kevin Gameiro, attaccante dell’Atletico Madrid. Possibile anche l’inserimento dello Swansea.

11.48 NAPOLI – Il futuro di Nikola Maksimovic è sempre più lontano dalla città partenopea: il difensore sarebbe stato richiesto da Spartak Mosca, Saint Etienne e Villarreal.

11.21 CHELSEA – Non solo Dzeko come obiettivo in attacco per i Blues. Nel caso saltasse l’affare con la Roma, il Times parla di possibile interessamento per Slimani, attaccante algerino del Leicester.

11.10 JUVENTUS – Secondo Tuttosport la Fiorentina avrebbe chiesto Federico Mattiello ai bianconeri. Il terzino al momento è in prestito alla Spal, ma potrebbe anche essere girato ai viola.

10.54 NAPOLI – Si va verso il rinnovo di Jorginho. Il giocatore dovrebbe firmare fino al 2022.

10.43 PSG – Si starebbe aprendo un caso Neymar. Fuori contro il Lione, pare essere in sofferenza per i fischi dei tifosi.

10.32 VERONA – La Sampdoria sta tentando Bessa, vedremo la risposta degli scaligeri.

10.21 ARSENAL – Prossime ore decisive per Sanchez: queste le parole di Wenger.

10.12 INTER – 20 milioni al Nazza per Dalbert secondo le prime indiscrezioni. Spalletti però vorrebbe Kolarov.

09.53 JUVENTUS – I bianconeri sono su Barella e Han ma il Cagliari chiederebbe addirittura 80 milioni di euro.

09.40 MILAN – INCREDIBILE! Calciomercato.it riporta la notizia di Aubameyang a Milano. Ci sono anche le foto. Soltanto divertimento oppure c’è qualcosa di più?

09.28 ATALANTA – Tante voci attorno a Freuler ma lui dichiara di stare bene a Bergamo e di non pensare a quello che succederà questa estate.

09.14 NAPOLI – Tiene banco ancora il caso Verdi dopo il grande rifiuto. In estate probabilmente ne sapremo di più, magari ci sarà anche un campio d’idea.

09.02 ROMA – Dzeko è davvero vicino al Chelsea come riportano le varie testate ma i giallorossi stanno lavorando anche sul mercato in ingresso: piace Ziyech secondo la Gazzetta dello Sport.

08.50 NAPOLI – Gli azzurri stringono i tempi per Lucas. Sarebbe arrivata l’offerta come riportano i principali quotidiani.

08.20 SASSUOLO – Non ci saranno cessioni come ha dichiarato Beppe Iachini ma si continua a lavorare per portare a casa Lemos oltre a qualche rinforzo in difesa.

08.00 INTER – Oggi arriva Rafinha a Milano. Tra oggi e domani le visite mediche e la firma del contratto.