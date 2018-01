LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 20 gennaio in diretta: la Roma fissa il prezzo per Dzeko e Emerson Palmieri, l’Inter ufficializza Rafinha, il Napoli cerca ancora Politano, Borussia su Zapata

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live dedicata alle trattative del calciomercato invernale di sabato 20 gennaio. L’Inter dopo l’accordo per Rafinha cerca ancora rinforzi in attacco, la Roma deve resistere alla sontuosa offerta del Chelsea per Edin Dzeko ed Emerson Palmieri, mentre il Napoli è sempre alla ricerca di rinforzi per puntare allo Scudetto. All’estero tutto ruota attorno ad Alexis Sanchez ed al suo possibile passaggio al Manchester United. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.

11.56 SAMPDORIA – I blucerchiati, secondo la Gazzetta dello Sport, inseguono due giocatori: Daniel Bessa del Verona e l’esterno Djavan Anderson del Bari sul quale, però, c’è anche la Fiorentina

11.51 GENOA – Grifoni sul difensore centrale uruguaiano Mauricio Lemos (1995) del Las Palmas. Secondo Sky Sport la trattativa è in fase avanzata e il giocatore potrebbe arrivare a giorni a Genova.

11.49 ROMA – Secondo SportMediaset Edin Dzeko si sarebbe preso 48 ore per accettare, o meno, l’offerta del Chelsea. Secondo le prime indiscrezioni, tuttavia, il bosniaco sembra convinto di accettare il trasferimento a Londra.

11.44 WEST HAM – I londinesi, sempre alla caccia di Joao Mario (c., 1993 Inter) ma con chance abbastanza risicate, hanno rifiutato un’offerta dei francesi del Rennes per il senegalese Diafra Sakho (a., 1989)

11.37 LAZIO – TMW è sicura: Stefan de Vrij firmerà il rinnovo fino al 2019 con la Lazio. Per il difensore olandese è prevista anche una clausola da 25 milioni di euro.

11.28 INTER – Prosegue l’inseguimento dei nerazzurri nei confronti di Daniel Sturridge (a., 1989) del Liverpool. L’idea sarebbe di un prestito con diritto di riscatto come per Rafinha, ma l’attaccante inglese valuta anche altre offerte

11.20 FIORENTINA – Secondo La Nazione i viola sono ad un passo dal polacco Tomas Soucek (1995) dello Slavia Praga. Il prezzo è sui 3,5 milioni

11.11 MANCHESTER UNITED – L’arrivo di Alexis Sanchez, e il suo stipendio faraonico, implica che il possibile ritorno di Cristiano Ronaldo questa estate non si farà. Per CR7, dunque, rimangono aperte due piste: il rinnovo con il Real Madrid, o il PSG

11.03 FIORENTINA – Sebastian Cristoforo sembra essere ormai in direzione Getafe. Secondo il quotidiano Marca il centrocampista viola, ormai ai margini del progetto tecnico, è pronto a tornare in Liga

10.55 BURNLEY – Gli inglesi sono molto vicini ad Aaron Lennon, ala dell’Everton classe 1987. Con l’arrivo di Walcott, infatti, per l’ex nazionale inglese c’è poco spazio ed il Burnley sarebbe la soluzione ideale. Lo riferisce Sky Sports UK

10.47 SIVIGLIA – Il club di Vincenzo Montella ha in mano Aleix Vidal. Il terzino spagnolo classe 1989, infatti, ha trovato l’accordo e sarebbe ad un passo dal ritorno in maglia Siviglia

10.44 FIORENTINA – Non è semplice la cessione del centrocampista colombiano Carlos Sanchez. I viola l’hanno messo già da tempo sul mercato, ma giocatore ed agente frenano

10.38 BOLOGNA – Dopo il ritorno di Blerim Dzemaili, i rossoblù annunciano la cessione in prestito di Deian Boldor, difensore rumeno classe 1995, al Verona

10.29 CUNEO – Risoluzione consensuale per l’ala sinistra classe 1996 Emanuele Anastasia con il club piemontese

10.20 TRIESTINA – Gli alabardati annunciano l’arrivo del giovane centrocampista classe 1999 Marco Bellati dal Venezia

10.11 PADOVA – I veneti annunciano l’arrivo del fantasista Vincenzo Sarno (1988) ex Foggia fino al 2020.

10.02 BARCELLONA – Dalla Catalogna sono sicuri: Antoine Griezmann sarà un blaugrana a fine stagione. Secondo Sport.es, infatti, ci sarebbe un patto tra clue e “Le Petit Diable” per approdare al Camp Nou tra qualche mese e respingere le offerte delle altre squadre interessate

9.54 PRO VERCELLI – I bianconeri annunciano di avere risolto i prestiti di Rocca e Barlocco, rispettivamente con Juventus e Sampdoria

9.50 REGGINA – Si conclude in anticipo l’esperienza di Salvatore Tazza in Calabria. Il giocatore, infatti, chiude il suo prestito e torna al Benevento

9.46 TORINO – I granata hanno respinto un’offensiva del Celta Vigo per il loto attaccante Lucas Boyè. L’argentino, che piace molto a Walter Mazzarri, rimarrà dunque al Torino

9.37 JUVENTUS – Beppe Marotta e Fabio Paratici pensano molto al futuro ma anche al solido presente. Sarebbe stata raggiunta, infatti, una intesa di massima con Andrea Barzagli (d., 1981) per un rinnovo di un ulteriore anno del contratto.

9.28 BORUSSIA DORTMUND – Vista la probabile partenza di Pierre-Emerick Aubameyang, i gialloneri si cautelano pensando ad un sostituto. Un nome sul taccuino sarebbe quello di Duvan Zapata della Sampdoria, ma i blucerchiati chiedono almeno 40 milioni.

9.20 BENEVENTO – Il fanalino di coda della Serie A sta cercando il tutto per tutto in questo mercato per puntare alla salvezza. In difesa (vista anche la lunga squalifica di capitan Lucioni) si pensa all’ex Cagliari Bruno Alves. L’esperto difensore centrale portoghese, attualmente ai Rangers Glasgow, ha aperto ai giallorossi. Nelle prossime ore potrebbero esserci novità, come spiega Gianluca Di Marzio

9.11 GENOA – I rossoblù puntano su Ieri Medeiros, ala classe 1994 di proprietà dello Sporting Lisbona. Il Genoa chiede un anno e mezzo di prestito con diritto di riscatto. Lo riferisce Gianluca Di Marzio

9.03 ATALANTA – Gli orobici tornano alla carica sull’esterno uruguaiano Diego Laxalt del Genoa. L’ex Inter e Bologna potrebbe essere il sostituto ideale di Leonardo Spinazzola che, a giugno, dovrebbe tornare alla Juventus.

8.55 NAPOLI – La prima della classe continua a cercare un rinforzo in attacco dopo il “No” di Simone Verdi. Il primo della lista rimane Matteo Politano, ma il Sassuolo continua a non volerlo mollare, nonostante un’offerta di circa 20 milioni fatta recapitare dal presidente Aurelio De Laurentiis

8.51 JUVENTUS – I bianconeri sono pronti ad un incontro con il Cagliari per parlare di Nicolò Barella e del nord-coreano Han. Secondo il Corriere dello Sport nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’accelerata su questi due giovani talenti.

8.42 FEYENOORD – Robin van Persie torna al Feyenoord. Ora c’è anche l’ufficialità. L’attaccante classe 1983 aveva giocato con i biancorossi fino al 2004, anno del trasferimento all’Arsenal.

Robin van Persie returns to Feyenoord https://t.co/HZZbLf55RW — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord_int) January 19, 2018

8.35 ROMA – Prosegue la trattativa con il Chelsea per Edin Dzeko e Emerson Palmieri. I londinesi hanno alzato l’offerta a 50 milioni + 10 di bonus. La Roma ne chiedeva almeno 15. Le parti si stanno avvicinando e la chiusura positiva del doppio affare non appare così lontana ormai..

8.29 BRIGHTON&HOVE – Il club inglese annuncia l’acquisto dell’attaccante Jurgen Locadia dal PSV per una cifra di circa 18 milioni di euro.

8.18 MANCHESTER UNITED – L’annuncio arriva direttamente da Josè Mourinho: Michael Carrick (c., 1981) si ritirerà al termine della stagione.

8.09 ROMA – I giallorossi, vista la possibile cessione di Edin Dzeko al Chelsea, cercano un sostituto. Secondo La Nazione un candidato sarebbe Khouma Babacar della Fiorentina.

8.00 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della sessione invernale di Calciomercato.

Foto: Rafinha Alcantara