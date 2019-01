LIVE Calciomercato, DIRETTA 31 gennaio: gli ultimi affari in tempo reale, c’è tempo fino alle 20

Buongiorno, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del calciomercato invernale di oggi, giovedì 31 gennaio. E’ l’ultimo giorno in cui le trattative possono essere concluse, e scopriremo insieme tutti gli affari in tempo reale, minuto dopo minuto, in attesa della fatidica chiusura delle ore 20.

Molti sono ancora i nodi da sciogliere in queste ultime fasi delle serrate contrattazioni che possono portare cambiamenti alle squadre di Serie A e non solo. Si capirà se il Napoli riuscirà a mettere le mani sull’algerino Bennacer, che si è orientato verso la Campania nelle ultime ore (ma il cui ingaggio avverrebbe a giugno). C’è poi l’ardua scelta di Vida: Roma o Inter? E poi la conclusione delle trattative tra Milan e Saint-Maximin, come pure di quelle tra la Fiorentina e Rasmussen. Un altro affare riguardano la Sampdoria con Thorsby, che il club genovese vorrebbe portare via subito dall’Heerenveen, e la Juventus, che cerca di lavorare per Ndombelé del Lione; anche le squadre in lotta per la salvezza sono davvero molto attive. Infine, verrà quasi certamente ufficializzato Pellegrini al Cagliari dalla Roma. Questo e altro potrebbe dispiegarsi in una giornata che si prospetta particolarmente lunga.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE del calciomercato invernale di oggi, giovedì 31 gennaio: scopriamo insieme tutti gli affari e le trattative in tempo reale, minuto dopo minuto. Si inizia alle ore 8.00 e vi terremo aggiornati fino alle ore 20.00. (Foto: bestino / Shutterstock)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

14.02 BARCELLONA – UFFICIALE: Denis Suarez è un nuovo giocatore dell’Arsenal, il centrocampista classe 1994 è stato ceduto a titolo temporaneo fino al termine della stagione.

13.53 TORINO – Svetozar Markovic potrebbe già arrivare nelle prossime ore: il 18enne del Partizan Belgrado è molto gradito a Mazzarri e secondo Tuttosport potrebbe già firmare nelle prossime ore.

13.41 CAGLIARI/BOLOGNA – Si starebbe pensando a uno scambio tra Diego Falcinelli e Luca Cigarini come riporta bolognanews.net.

13.29 SPAL – Secondo Sky Sport 24, arriva la pista che porta al centrocampista montenegrino Marko Jankovic attualmente trequartista al Partizan Belgrado.

13.16 LAZIO – Biancocelesti alla ricerca di un nome last minute per la fascia, secondo il Corriere dello Sport si starebbe provando ad arrivare a Timothy Fosu-Mensah, 21enne laterale in forza al Fulham ma di proprietà dello United. Possibile un prestito.

13.04 ROMA – Come riporta il Corriere dello Sport, i giallorossi avrebbero nel mirino Matheus Guedes, centrale classe 1999 del Santos. Dovrebbe però arrivare solo nella prossima stagione.

12.54 CAGLIARI – A breve la fiurma di Luca Pellegrini, terzino classe 1999 in arrivo dalla Roma.

12.46 ROMA – Eusebio di Francesco conserva la panchina? Stando ad alcune indiscrezioni si parlerebbe del possibile arrivo di Jorge Jesus che ha appena lasciato l’Al Hilal.

12.36 SPAL/UDINESE – Lotta a due per Federico Barba, difensore centrale del Chievo. Proseguono i contatti, ma si parla comunque di un trasferimento per la prossima estate come riporta tuttomercatoweb.

12.29 JUVENTUS – Il mercato dei bianconeri dovrebbe essere chiuso, non verranno fatti nuovi tentativi per Bruno Alves che dunque rimarrà al Parma.

12.18 MILAN – Secondo tuttomercatoweb, i rossoneri avrebbero presentato una nuova offerta al Nizza per Allan Saint-Maximin. I francesi chiedono dieci milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto.

12.04 PARMA – Fabio Maistro, centrocampista del Rieti, è stato preso a titolo definitivo come riporta tuttomercatoweb. Possibile un prestito in Serie B alla Salernitana.

11:55 FIORENTINA – Ufficiale il prestito di Eysseric al Nantes, come riporta il sito ufficiale del club viola

11:47 TORINO – Ufficiale l’arrivo dell’ivoriano Singo, difensore centrale precedentemente in forza al Denguele D’Odienne.

11:40 MILAN – Perfezionato il passaggio in rossonero di Tiago Djalò dallo Sporting Lisbona.

11:30 JUVENTUS – Presi i giovani Omic e Senko, l’uno trequartista austriaco, l’altro portiere ungherese. Entrambi sono arrivi a titolo definitivo.

11:15 JUVENTUS – Secondo la Gazzetta dello Sport, c’è sempre De Ligt in cima ai pensieri del club bianconero, anche se l’Ajax vuole 50 milioni.

10:56 PARMA – Secondo Tuttomercatoweb, il club ducale pare pronto a chiudere per Machin del Pescara.

10:52 GENOA – Lisandro Lopez, che aveva trovato pochissimo spazio nelle file dei rossoblu, è stato ceduto in prestito al Boca Juniors.

10:43 LAZIO – Secondo Tuttomercatoweb, riprese le contrattazioni con il Genoa per avere Romulo, un tipo di giocatore che a Inzaghi piace non poco.

10:35 GENOA – Sia il club genovese che l’Empoli sono in corsa per Oberlin. Il suo agente dichiara: “O va in Serie A o va in Premier League”

10:25 EMPOLI – Toscani a un passo dall’acquisizione delle prestazioni di Miha Mevlja: secondo Tuttomercatoweb, la formula è quella del prestito con diritto di riscatto

9:50 ROMA – Monchi dichiara, a Vocegiallorossa.it, di essere egli stesso in discussione dopo il tracollo di Firenze. Dichiara inoltre che il mercato della Roma è chiuso.

9:35 ITALIA – Parlando ai microfoni di Tuttomercatoweb, Antonio Conte ha dichiarato che in questo momento non ci sono per lui offerte dall’Italia.

9:15 SASSUOLO – Secondo Tuttomercatoweb, il club neroverde ha bloccato per l’estate Andrea Meroni, difensore del Pisa, classe ’97, che era già stato adocchiato da Sampdoria ed Empoli.

8:55 CHIEVO – Com’era previsto, ogni operazione di mercato riguardante Sofian Kiyine è stata rimandata all’estate, dunque solo allora si potrà parlare di un suo eventuale trasferimento al Napoli.

8:45 NAPOLI – Si lavora soltanto in prospettiva, dato che la squadra, nei fatti, è già completa. Molti trasferimenti, come quelle di Kiyine e Bennacer, dovrebbero prevedere una conclusione a giugno.

8:30 MILAN – Margini di trattativa nel ruolo di esterno d’attacco: i rossoneri stanno cercando di arrivare a Carrasco

8:10 ROMA – Contatti nella notte tra la società e Paulo Sousa per rimpiazzare Eusebio Di Francesco, che ha dichiarato di non volersi dimettere, ma che potrebbe essere la società a costringere ad andar via.

8:00 Buongiorno, e benvenuti a quest’ultima giornata di calciomercato. Sarà un giorno ricco di trattative, fino alle ore 20, quando tutti gli affari dovranno essere delineati.