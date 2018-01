LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 19 gennaio in DIRETTA: Emerson Palmieri vicino al Chelsea, che vuole anche Dzeko, ultimatum Inter per Rafinha, Arsenal vicino ad Aubameyang

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live dedicata alle trattative del calciomercato invernale di venerdì 19 gennaio. Previsti nuovi contatti sull’asse Italia-Parigi tra il Napoli e gli agenti di Lucas Moura, esterno del Psg. L’agente del giocatore è in arrivo dal Brasile e il Napoli gli illustrerà il progetto, probabilmente si inizierà a parlare anche di cifre. In Inghilterra il Chelsea vuole acquistare dalla Roma anche Edin Dzeko: trattativa in corso, offerta da 50 milioni di euro più il prestito di Batshuayi. I giallorossi chiedono di più e, a cifre importanti, potrebbero cedere l’attaccante bosniaco. Questo e molto in questa giornata di trattative. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.

10.58 PSG – Il rigore “scippato” da Neymar a Edinson Cavani ha fatto infuriare l’attaccante uruguaiano che, a questo punto, vuole lasciare Parigi. Secondo il Corriere dello Sport ci sarebbe la Juventus in prima fila per il “Matador”. Trattativa, comunque, molto complicata e, ad ogni modo, in ottica estiva

10.49 JUVENTUS – Bianconeri pronti ad una lunga chiacchierata con il Cagliari per due giocatori: il nord-coreano Han e Nicolò Barella. La doppia trattativa potrebbe chiudersi in questa sessione di mercato, ma i giocatori rimarrebbero in Sardegna anche nella prossima stagione.

10.40 BORUSSIA DORTMUND – Con Pierre-Emerick Aubameyang ormai ad un passo dall’Arsenal, i gialloneri cercano un sostituto all’altezza e starebbero pensando a Kasper Dolberg dell’Ajax. Lo rivela TMW.

10.32 PESCARA – I biancoazzurri sono molto vicini a due giocatori: Filippo Falco esterno d’attacco classe 1992 di proprietà del Bologna ma attualmente al Perugia e Kevin Yamga ala sinistra classe 1996 del Carpi. Due innesti ideali per il gioco di Zeman che, comunque, vorrebbe anche Valentino Cernaz, argentino ex River Plate

10.24 GENOA – Luca Rigoni potrebbe lasciare Genova già in questa sessione di gennaio. Il centrocampista classe 1984, infatti, a giugno sarà libero e la società sta cercando di piazzarlo ora per monetizzare. L’ex Palermo piace in MLS, Montreal e Toronto su tutte. Lo riporta la Gazzetta dello Sport

10.13 JUVENTUS – La Juve “farà di tutto per prendere Emre Can“, l parole di Marotta. Ma la concorrenza è spietata. Nelle ultime ore anche il Manchester City di Guardiola si è mosso per ingaggiare a parametro zero il centrocampista tedesco, secondo la stampa britannica.

10.01 INTER – L’Inter ha dato il suo ultimatum al Barcellona: la risposta per Rafinha deve arrivare entro il mezzogiorno di oggi, secondo sportmediaset. I nerazzurri hanno informato i catalani che o accettano la cessione del giocatore in prestito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro oppure la trattativa salta. Il giocatore, attraverso i suoi agenti, preme per vestire la maglia nerazzurra ma la dirigenza blaugrana starebbe prendendo in considerazione l’offerta di un club della Premier League

9.58 CHELSEA – Antonio Conte vuole un centravanti. Il sogno è Edin Dzeko, ma intanto i Blues si muovono su piste parallele. La prima idea era legata a Andy Carroll, ma il centravanti del West Ham è attualmente infortunato. Così l’ultima suggestione è quella che porta a Peter Crouch: il centravanti, 37 anni tra dieci giorni, gioca nello Stoke City dal 2011.

9.41 AL NASR – Cesare Prandelli non è più l’allenatore dell’Al Nasr. Attraverso i suoi canali ufficiali, il club degli Emirati Arabi Uniti ha annunciato il divorzio dall’ex commissario tecnico della Nazionale.

9.32 CHIEVO VERONA – Il Corriere di Verona di questa mattina dedica ampio spazio al mercato clivense titolando: “Giaccherini ha detto sì al Chievo”. Adesso però serve bisogna trovare un accordo col Napoli per ottenere uno sconto sull’ingaggio, ampiamente fuori portata per le casse del club di Campedelli.

9.23 FIORENTINA – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport – Stadio, la Fiorentina è pronta per chiudere per l’acquisto del centrocampista dello Slavia Praga Tomas Soucek. Carlos Sanchez lascerà la squadra viola dopo la partita contro la Sampdoria, dove dovrebbe giocare titolare al posto di Veretout, poi Corvino acquisterà il giocatore ceco. Già da lunedì potrebbero arrivare le firme.

9.11 ROMA – Secondo tuttomercatoweb Emerson Palmieri è sempre più vicino al Chelsea, con la Roma e il club inglese che avrebbero già concordato la cifra della valutazione del giocatore, ovvero 25 milioni di euro. Al momento si discute sulla formula, visto che i Blues vorrebbero prenderlo in prestito con diritto di riscatto, mentre i giallorossi spingolo per l’obbligo.

9.01 – NAPOLI: Secondo quello che riporta Il Corriere del Mezzogiorno il Napoli sta provando a sbloccare l’affare che porterebbe Younes, talento dell’Ajax, subito alla corte di Sarri.

8.56 NAPOLI – Lucas Moura del Psg è sempre più un obiettivo del Napoli. Secondo quanto riporta Sky Sport, l’esterno brasiliano è finito nel taccuino di Giuntoli ed ora vedremo se la trattative decollerà.

8.42 ATALANTA – Operazione in uscita per l’Atalanta. Il club bergamasco comunica di aver ceduto al Cittadella, a titolo temporaneo, Luca Vido.

8.34 CHELSEA – Il Chelsea tenta l’assalto a Edin Dzeko. Lo si apprende da fonti vicine al club londinese, secondo cui i Blues sarebbero pronti a offrire 50-55 milioni di euro alla Roma per il bosniaco ed Emerson Palmieri. Se la trattativa andasse in porto, a Trigoria prenderebbero in esame la candidatura di Sturridge, già offerto in passato, e anche del viola Babacar, che piace al tecnico dei giallorossi Eusebio Di Francesco. Ma in un primo colloquio con il Chelsea si sarebbe parlato anche di un eventuale prestito dell’attaccante belga Michy Batshuayi, riserva di Morata.

8.23 ROMA – Il Matera, formazione militante in Serie C, ha acquisito Lorenzo Di Livio. Il centrocampista torinese classe ’97, figlio dell’ex giocatore della Juventus Angelo, approda dalla Roma con la formula del prestito. Di Livio è cresciuto nel settore giovanile della Roma, dove ha esordito nel campionato di Serie A con la prima squadra il 6 gennaio 2016 nella gara contro il Chievo Verona. Nella prima parte di questa stagione Di Livio ha indossato la maglia della Reggina dove ha totalizzato 9 presenze. Lo rivela sportmediaset.

8.11 ROMA – Chelsea, ma anche il Liverpool, hanno iniziato a fare sul serio per Emerson Palmieri: la Roma ha bisogno di monetizzare e l’Italia brasiliano è uno dei principali indiziati per fare cassa.

8.03 JUVENTUS – La Juventus dovrà risolvere il malessere di Alex Sandro. I bianconeri spingono per protrarre almeno sino a giugno la convivenza con il brasiliano, che invece preferirebbe cambiare aria già nella sessione in corso, magari con destinazione Premier. Alcune indiscrezioni in terra britannica parlando di un interessamento del Chelsea.

