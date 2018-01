LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 18 gennaio in diretta: Juve, suggestione Ronaldo! Inter insiste su Rafinha, Napoli su Politrano

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live dedicata alle trattative del calciomercato invernale di giovedì 18 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.

Le trattative di ieri (17 gennaio)

09.53 MILAN – Locatelli potrebbe andarsene ma per il club resta incedibile. Vedremo com si svilupperà la situazione.

09.42 NAPOLI – Koulibaly giura amore eterno ai partenopei: “Con un contratto buono firmo a vita”.

09.35 ROMA – Emerson Palmieri verso il Chelsea? Questa è la notizia riportata dal Corriere dello Sport, i due club avrebbero già impostato l’affare.

09.26 TORINO – Il Corriere dello Sport intitola: “Belotti sona il Milan”. L’attaccante dei granata verso il club rossonero dopo le avance della scorsa estate?

09.18 JUVENTUS – Giuseppe Marotta è scatenato in una dichiarazione rilasciata alla Gazzetta dello Sport: “Faremo di tutto per Emre Can, Dybala resta a lungo. Cristiano Ronaldo? Una suggestione ma affare impossibile”.

09.11 NAPOLI – Gli azzurri sarebbero sulle tracce di Antonin Barek, centrocampista ceco dell’Udinese. A riportarlo è Il Mattino.

09.02 INTER – Entro domani si attende la risposta del Barcellona su Rafinha. I nerazzurri avrebbero richiesto un prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 35 milioni di euro come comunica oggi il Corriere della Sera.

08.48 INTER – In attesa di Rafinha, si intensifica il sogno Daniel Sturridge! Come riporta la Gazzetta dello Sport. Il giocatore del Liverpool è già stato offerto ai nerazzurri, potrebbe partire Eder.

08.35 JUVENTUS – I binconeri avrebbero offerto 7 milioni di euro più Mandragora per avere Strootman come riporta la Repubblica ma i giallorossi avrebbero rifiutato.

08.24 INTER – Sono sempre più forti le voci attorn a un possibile divorzio tra Icardi e i nerazzurri. Oggi a parlare è il QS-Sport.

08.16 MILAN – I rossoneri non interveranno in questo mercato. Gattuso ora vuole rilanciare Silva e Biglia.

08.00 NAPOLI – I partenopei puntano a Politano del Sassuolo! Offerti soldi e Maksimovic.













