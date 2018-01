LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 17 gennaio in DIRETTA: Inter, rilancio per Rafinha. Deulofeu si avvicina al Napoli, Maksimovic vicino alla cessione

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live dedicata alle trattative del calciomercato invernale di mercoledì 17 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra Diretta Live testuale.

21.58 NAPOLI – Lo Spartak Mosca mette nel mirino Nikola Maksimovic. Il difensore, poco utilizzato da Sarri, spinge per il trasferimento in Russia. C’è ancora distanza tra le parti anche se il club russo è fiducioso per la buona riuscita della trattativa.

21.47 LIVERPOOL – Il Liverpool è pronto a blindare Firmino, in scadenza nel 2020. Secondo quanto riferito dal Mirror, i Reds a breve formuleranno una proposta all’attaccante brasiliano.

21.36 RACING – Manca solo l’ufficialità per il trasferimento di Centurion dal Genoa al Racing Avellaneda. Per l’attaccante, che da inizio stagione ha collezionato solamente tre presenze con il Grifone, il club argentino verserà ai rossoblù 5,7 milioni di euro.

21.25 SPAL – L’attaccante napoletano Domenico Cuomo, classe 1999, potrebbe passare in prestito dalla Sampdoria alla SPAL. Secondo quanto riporta gianlucadimarzio.com, la firma con il club biancazzurro potrebbe arrivare a breve.

21.17 ROMA – Come riporta ilmattino.it, il Napoli avrebbe chiesto informazioni alla Roma per Stephan El Shaarawy. L’esterno giallorosso, grazie alla sua duttilità, è un nome che potrebbe piacere a Maurizio Sarri dopo il rifiuto di Simone Verdi. Monchi, però, non sembra intenzionato a cedere un giocatore importante a una diretta concorrente

21.08 GENOA – Riccardo Orsolini, di proprietà della Juventus, vuole avere più spazio e se l’Atalanta non sarà disposto a concederglielo cercherà di forzare la cessione anticipata e tentare la strada di Genova.

21.03 VIRTUS ENTELLA – La Virtus Entella comunica, attraverso il proprio sito ufficiale, di aver perfezionato l’accordo con il Sassuolo per la cessione a titolo temporaneo (con diritto di riscatto a favore del club emiliano) delle prestazioni sportive del calciatore Dany Mota Carvalho, attaccante nato a Niederkorn il 2 maggio 1998

20.52 GENOA – Sportitalia rivela che Ricardo Centurion ha trovato l’accordo per lasciare il Genoa: dopo varie indecisioni e il dietrofront nei confronti del Malaga, l’attaccante argentino torna al Racing Avellaneda: operazione da 3-3,5 milioni, scambio di documenti in corso.

20.47 NAPOLI – Dalla Spagna arrivano novità sul fronte Deulofeu-Napoli. Secondo l’emittente RAC1, l’affare con il Barcellona potrebbe chiudersi con un prestito con obbligo di riscatto fissato a 17 milioni di euro. Resta da convincere il giocatore.

20.34 BARCELLONA – Il Barcellona ha iniziato a lavorare al rinnovo di Umtiti. Sul difensore francese infatti sono Manchester City e Manchester United ma stando alle ultime indiscrezioni de Il Mundo Deportivo, il club blaugrana ha avviato le trattative per migliorare il contratto del giocatore e allontanare le pretendenti.

20.22 ARSENAL – In queste calde ore di mercato l’Arsenal sta lavorando su più fronti. I Gunners infatti stanno trattando con lo United lo scambio Sanchez-Mkhitaryan ma stanno parlando con il Borussia Dortmund per l’acquisto di Aubameyang. Lo rivela tuttomercatoweb.

20.16 SAINT ETIENNE – Paul-Georges Ntep lascia il Wolfsburg e si trasferisce in Francia. La punta franco-camerunese classe 1992 è ufficialmente un giocatore del Saint-Etienne

20.04 PADOVA – Ettore Gliozzi è un giocatore del Calcio Padova, come comunicato dal club veneto attraverso il proprio sito ufficiale. L’attaccante arriva in prestito dal Sassuolo e vestirà la maglia dei patavini fino al 30 giugno 2018. Nella prima parte di stagione, Gliozzi ha vestito la maglia del Cesena in Serie B in otto occasio

20.00 BARI – Agli ordini di mister Fabio Grosso arriva il centrocampista scozzese classe 1996 Liam Henderson 19.56 MONOPOLI – I pugliesi, che miliano in Serie C, hanno rescisso il contratto con l’ex attaccante, anche della Juventus, Michele Paolucci. Lo riporta TuttoC 19.51 SPAL – E’ stato ufficialmente presentato Jasmin Kurtic, centrocampista sloveno in arrivo dall’Atalanta. Ecco le immagini di oggi: 19.48 VIRTUS ENTELLA – I liguri ufficializzano la cessione dell’attaccante classe 1998 Dany Mota Carvalho al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto 19.42 REAL MADRID – Si annuncia una rivoluzione totale in estate e La Repubblica fa i nomi dei prossimi colpi del presidente Florentino Perez: Eden Hazard, Robert Lewandowski e Mauro Icardi sono in cima alla lista di gradimento 19.36 BENEVENTO – I giallorossi annunciano di avere ceduto Andrew Gravillon (1998) al Pescara 19.29 SAINT ETIENNE – I biancoverdi francesi ufficializzano l’arrivo in prestito secco di Paul-George Ntep (1992) del Wolfsburg 19.22 EVERTON – Theo Walcott è ormai ad un passo dall’Everton. Firmerà un contratto fino al 2021 e indosserà la maglia numero 11, lasciando l’Arsenal dopo una carriera intera 19.13 PSG – Il club di Neymar era alla ricerca di un rinforzo in mediana in vista della Champions League e, secondo quanto trapela dalla Francia, sarebbe Lassana Diarra il prescelto. Il centrocampista classe 1985, infatti, è attualmente libero dopo l’esperienza all’Al Jazira e dovrebbe firmare fino al 2020 con il PSG 19.07 SASSUOLO – I neroverdi, vista la partenza di Paolo Cannavaro, sono alla caccia di un difensore. Come rivelato da TMW, infatti, gli emiliani sono interessati a Sinisa Andelkovic del Venezia. Ad ore la trattativa potrebbe entrare nel vivo 19.02 TRIESTINA – Gli alabardati sono vicini al portiere Mirco Miori. Come riferisce Gianluca Di Marzio, l’estremo difensore del Fano, dovrebbe firmare domani 18.56 BESIKTAS – I bianconeri turchi puntano all’attaccante algerino classe 1988 Islam Slimani del Leicester 18.50 ASTON VILLA – La squadra di Edimburgo è interessata all’arrivo in prestito dell’attaccante argentino classe 1986 Leonardo Ulloa del Leicester. Lo riporta Sky Sports UK, 18.43 STOKE CITY – I Potters sono molto vicini al terzino sinistro dell’Augsburg Kostas Stafylidis (1993) 18.36 ATLETICO MADRID – I Colchoneros, in ottica estiva, sarebbero sulle tracce del milaniste Suso (a., 1993) e proverebbero a riportarlo in Spagna, viste le possibili uscite di Gaitan e Carrasco 18.33 REGGIANA – Domani sarà una giornata fondamentale per capire il futuro di Pietro Cianci, attaccante classe 1996 dei granata che fa gola a molti club di Serie C. Lo rivela Gianluca Di Marzio 18.29 MANCHESTER CITY – Nicolas Otamendi (d., 1988) rinnova il suo contratto fino al 2022 con i Citizens 18.22 BORDEAUX – I girondini sembra abbiano scelto l’ex portiere Michel Preud’homme come nuovo allenatore. Lo riferisce L’Equipe 18.16 FERALPI SALO’ – I lombardi comunicano di avere inserito in rosa l’attaccante classe 1996 Antonio Loi ex Modena 18.11 TRIESTINA – I friulani annunciano l’arrivo in prestito del difensore Stefan Bajic (1997) in prestito dalla Cremonese. Per il terzino si tratta di un ritorno 18.04 BASSANO VIRTUS – I veneti, che militano in Serie C, annunciano l’arrivo dell’attaccante Andrea Razzitti 18.02 EVERTON – Arriva l’ufficialità: Theo Walcott è un giocatore dell’Everton. L’ala classe 1989 lascia l’Arsenal dopo 12 anni 18.00 INTER – Joao Mario è sempre sul punto di partenza. Il portoghese potrebbe finire in Premier League al West Ham 17.44 SPAL Forte accelerata dello Spezia per il centrocampista della SPAL Luca Mora. 17.28 INTER – Come riporta fcinternews.it, la missione a Barcellona di Piero Ausilio si è chiusa con il ritorno del dirigente nerazzurro a Milano circa un’ora fa 17.15 LIVERPOOL – Emre Can incontrerà la dirigenza dei Reds per parlare del suo contratto. In attesa anche la Juventus che punta a prendere il centrocampista tedesco a parametro zero 16.59 BARCELLONA – su Aleix Vidal non c’è solo il Siviglia. Possibile offerte anche da altri club della Premier League come Manchester City ed Everton 16.50 ATALANTA – l’esterno d’attacco Orsolini è sempre al centro del mercato, ma i nerazzurri si stanno già muovendo per trovare un sostituto e come riporta il Corriere di Bergamo uno degli obiettivi è Saint-Maximin del Nizza 16.39 BENEVENTO – Il difensore Andrew Gravillon è stato ceduto a titolo definitivo al Pescara 16.28 CROTONE – ufficiale l’acquisto da parte dei calabresi del centrocampista del Pescara Ahmad Benali 16.13 MANCHESTER UNITED – Alexis Sanchez è sempre più vicino a vestire la maglia del Manchester United. Il cileno ha trovato l’accordo per un contratto di quattro anni e mezzo da 14 milioni di sterline a stagione. 16.06 SASSUOLO – il club emiliano punta ad un difensore per sostituire il partente Paolo Cannavaro. Pronta un’offerta per lo sloveno Andelkovic del Venezia

15.58 TORINO – visite mediche per Vitalie Damascan, promessa del calcio moldavo e punta dello Sheriff Tiraspol. Secondo La Gazzetta dello Sport, per lui sarebbe pronto un contratto di 5 anni, ma il suo status di extracomunitario impedisce il tesseramento fino a giugno.

15.49 REAL MADRID – L’ipotesi di un addio di Cristiano Ronaldo non turba Zidane, che non si sbilancia sul futuro del portoghese, ma esprime la sua opinione: “Questo è il club in cui deve restare, non immagino un Real senza Ronaldo”.

15.43 INTER – Il ds Ausilio insiste per Rafinha e alza la cifra del riscatto a 35 milioni senza bonus. Concluso il blitz, ora si attende la risposta del Barcellona, che potrebbe anche dare l’ok alla cessione de brasiliano.

15.31 LIVERPOOL – Marko Grujic è un obiettivo di Middlesbrough e Cardiff City. Secondo ESPN, il calciatore sarebbe vicino al trasfeirmento in prestito in Championship per mettere minuti nelle gambe e provare a convincere Klopp a riportarlo alla base a giugno.

15.21 SPAL – Accordo trovato col Partizan Belgrado per Everton Luiz, che andrà in scadenza di contratto a giugno e passerebbe a genaio al club ferrarese in cambio di un indennizzo economico. A rivelarlo è gazzamercato.

15.13 JUVENTUS – Andrea Barzagli e Giorgio Chiellini saranno ancora le colonne della difesa bianconera. Per entrambi è pronto il rinnovo del contratto e, secondo Tuttosport, si valuta anche l’opportunità di acquistare il terzino Hector Bellerin dell’Arsenal e il portiere Pau Lopez dell’Espanyol.

15.06 CROTONE – Ufficiale, Ahmad Benali ha firmato con il club calabrese. Sky rivela le modalità dell’affare: sarà prestito oneroso dal Pescara per i prossimi sei mesi.

14.57 ARSENAL – Pierre Emerick Aubameyang è sempre più vicino ai Gunners. Secondo TMW, il padre e l’agente del calciatore sarebbero sbarcati a Londra per sbloccare la trattativa per il trasferimento all’Arsenal dell’attaccante del Borussia Dortmund.

14.49 NAPOLI – C’è Matteo Politano in cima alla lista dei desideri di Sarri dopo il no di Verdi. Il club azzurro, secondo Sky Sport, potrebbe avere presto un incontro con il Sassuolo per strappare l’ok della società e del calciatore. Sul piatto 20 milioni più il prestito fino a giugno del difensore Nikola Maksimovic.

14.42 BENEVENTO – Ufficiale, arriva Christian Cannavaro, figlio di Fabio, campione del mondo e pallone d’oro 2006. La dinastia dei Cannavaro, dunque, prosegue in Campania e il centrocampista classe ’99, cresciuto nelle giovanili del Sassuolo, punta ora a seguire le orme del papà e dello zio Paolo per sfondare nella massima serie.

14.34 ATALANTA – Cercasi squadra per Riccardo Orsolini. Il talentuoso fantasista di proprietà della Juventus sembrava destinato a sfondare subito cn la maglia degli orobici, ma ha trovato finora poco spazio e la cessione appare più che probabile. Secondo TMW, non è escluso un ritorno in cadetteria, col Parma, per mettere minuti nelle gambe e trascinare i ducali verso il ritorno in A.

14.23 BOLOGNA – Per un gioiello che resta, un altro potrebbe partire. La permanenza di Verdi, secondo Tuttosport, apre le porte alla cessione di Godfred Donsah al Torino, smanioso di strappare il centrocampista ai felsinei, che ora punterebbero a fare cassa.

14.14 LAZIO – Martin Caceres si presenta ai suoi nuovi tifosi: “A Verona mi sono ritrovato, amo giocare con la difesa a 3. Qui per dare il massimo”.

14.06 MANCHESTER CITY – Secondo calciomercato.com, Guardiola avrebbe già individuato una possibile alternativa ad Alexis Sanchez. Si tratta di Antoine Griezmann, bomber francese dell’Atletico Madrid.

13.53 NAPOLI – Premium Sport conferma la permanenza di Inglese al Verona fino a giugno.

13.46 INTER – Gabigol sarebbe vicino al Santos ma l’attaccante deve ridursi l’ingaggio.

13.39 TORINO – Sempre aperta la trattativa con il Bologna per Donsah.

13.28 FROSINONE – Arriva Moussa Kone dal Cesena.

13.20 ROMA – Intreccio su Emerson Palmieri come riporta la Gazzetta dello Sport. Il brasiliano piace in Premier League, su di lui il CHelsea ma attenzione all’interessamento dello Juventus.

13.16 AVELLINO – UFFICIALE l’arrivo di De Risio dal Padova.

13.08 ROMA – Incredibile sprint d Monchi per acquistare Fabian Ruiz dal Betis: il 21enne potrebbe arrivare per 15 milioni di euro.

13.02 ARSENAL – Si avvicina Aubamayang. L’attacante vuole lasciare il Brussia Dortmnud come riporta la Gazzetta dello Sport. Si valutano le piste Batshuayi e Giroud per la sua successione.

12.52 MILAN – I rossoneri confermano tramite un comunicato ufficiale: “Avanti con questo gruppo. Nessuna entrata a gennaio”.

12.44 MANCHESTER UNITED – Mourinho verso il rinnovo del contratto fino al 2021. Anche Sanchez vicino all’accordo.

12.32 NAPOLI – Ora tutto su Deulofeu. Per l’ex Milan si muove Aurelio De Laurentiis in prima persona come riporta la Gazzetta dello Sport.

12.23 SPAL – Sprint per De Maio come riporta il Corriere dello Sport. Il difensore sembra essere in uscita dal Bologna.

12.15 INTER – Parla l’agente di Ramire: “Spero di portarlo all’Inter”. Siamo alla stretta finale.

12.08 CAGLIARI – Giannetti piace tantissimo a Crotone e Chievo. Si potrebbe profilare una sfida per accaparrarsi il giocatore.

12.02 INTER – Premium Sport riporta l’esito dell’ennesimo summit tra Barcellona e Inter per Rafinha. Ultima offerta: prestito gratuito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro più 5 di milioni oppure 35 subito. Vedremo cosa risponderanno i blaugrana.

11.52 BENEVENTO – Giallorossi scatenati! UFFICIALE l’acquisto di Costa Marques Guilherme, centrocampista brasiliano classe 1991 reduce dall’avventura al Legia Varsavia.

11.44 ROMA – Aumentano le voci cinesi su Nainggolan, l’interessamento dell’Evergrande è sempre più intenso.

11.33 BENEVENTO – Christian Cannavaro, figlio di Fabio, approda al Benevento! Il giovane centrocampista classe 1999 arriverà dal Sassuolo.

11.25 BOLOGNA – Ci sarebbe già un’offerta per Nehuen Paz: lo vuole il Lanuc, prestito per 6 mesi come riporta Sky Sport.

11.16 FIORENTINA – I viola hanno messo il mirino su Pol Lirola, difensore in prestito al Sassuolo ma di proprietà della Juventus come riporta la Gazzetta dello Sport. Sul giocatore ci sarebbe anche la Sampdoria.

11.08 JUVENTYS/INTER – I due club si darebbero battaglia su Edgard Elizalde, terzino mancino classe 2000 che è in forza al Pescar.

11.02 INTER – I nerazzurri cercano di beffare il Milan su Jakub Jankto, centrocampista dell’Udinese che piace anche in Premier League.

10.50 AREZZO – UFFICIALE l’arrivo di Lulli dal Pordenone.

10.42 LAZIO – Come riporta calciomercato.it, sarebbe vicino il rinnovo per Luis Alberto dopo quello offerto a de Vrij.

10.32 EVERTON – Walcott ha superato le visite mediche ed è prossimo alla firma del contratto.

10.26 ATHLETIC – UFFICIALE il rinnovo di Williams, clausola rescissoria fissata a 80 milioni.

10.19 JUVENTUS – Mercato in uscita per i bianconeri, ma sempre per la prossima estate. Due tra Lichtsteiner, Asamoah e Alex Sandro potrebbero partire come riporta la Gazzetta dello Sport.

10.09 MILAN – La stampa galles parla dell’interessamento dello Swansea per Andrè Silva.

10.02 INTER – Rafinha e Ramires sono le piste più calde ma attenzione anche a Jankto, Cristante e Baselli che sembrano inarrivabili a causa del fairplay finanziario. Possibile cessione di Joao Mario in prestito come riporta la Gazzetta dello Sport?

09.52 SWANSEA – Vicino il rientro di Andre Ayew come riporta Gianluca Di Marzio.

09.45 GENOA – Niente Boca per Centurion, le parti sembravano molto vicine giorni fa.

09.33 INTER – L’agente di Ramires sarebbe arrivato a Marbella nel ritiro dello Jiangsi come riporta Mediaset Premium. Obiettivo sbloccare la trattativa con l’Inter.

09.25 JUVENTUS – Corriere dello Sport parla della nuova strategia di Marotta: Eriksen e Ozil strade parallele. Ozil è in scadenza di contratto con l’Arsenal.

09.18 INTER – Sretta finale per Rafinha come riporta la Gazzetta dello Sport. Si sarebbe trovato l’accordo per un prestito gratuito semestrale con diritto di riscatto fissato sui 30 milioni di euro.

09.11 TORINO – I granata sarebbero alla ricerca del vice Belotti come riporta La Stampa. Pazzini sarebbe la prima scelta.

09.03 NAPOLI – Gli azzurri hanno dovuto accettare il no di Verdi e si continua a cercare l’esterno d’attacco chiesto da Sarri. Si parla di Deulofeu, Politano e Lucas Moura ma la Gazzetta dello Sport parla ancora della soluzione Inglese: farla arrivare ora e non questa estate.

08.53 FIORENTINA – La Nazione parla di un avvicinamento a Bradaric, mediano del Rijeka.

08.42 GENOA – Pereira vicinissimo alla firma con i rossoblu come riporta il Secolo XIX.

08.34 MILAN – Secondo il Corrire dello Sport, Demirbay dell’Hoffenheim potrebbe essere il vice Kessie. Si tratta per 15 milioni di euro.

08.28 SAMPDORIA – Djuricic dovrebbe andare via. In dirittura d’arrivo l’accordo con il Benevento.

08.22 JUVENTUS – Si progettano tre possibili nuovi arrivi per la fascia sinistra. Come riporta Gazzetta dello Sport si sonda il terreno per Darmian, Palmieri, Wendell ma anche per Kaderabek. Sul taccuino figurerebbero pure Santiago Aris del PSV e Thomas Meunier in rotta col PSG.

08.15 INTER – Libero parla di un possibile divorzio con il capitano Icardi. Il giocatore piace al Real Madrid e potrebbe andarsene in caso di mancata qualificazione alla Champions League

08.07 ROMA – Corriere dello Sport parla di grande freddo con Nainggolan, possibile cessione in estate!

08.00 REAL MADRID – RIVELAZIONE SHOCK! As intitola in prima pagina: “Cristiano Ronaldo è sul mercato”. Richiesti minimo 100 milioni per il cartellino e 50 milioni netti di ingaggio per il giocatore.

