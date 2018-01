LIVE Calciomercato invernale, tutte le trattative e gli affari del 16 gennaio in DIRETTA: l’Inter non si ferma dopo Lisandro Lopez. Il Napoli aspetta Verdi. Intrigo Nainggolan

Buongiorno e benvenuti ad una nuova Diretta Live di calciomercato invernale. Anche oggi, martedì 16 gennaio, seguiremo tutte le trattative delle squadre italiane di Serie A, B e Lega Pro, oltre a quelle delle principali squadre internazionali.

In Italia è attivissima l’Inter. I nerazzurri hanno ufficializzato ieri l’acquisto del difensore Lisandro Lopez dal Benfica ma non vogliono fermarsi ed ora pensano a rinforzare il reparto offensivo. Nelle ultime ore sembra si sia raffreddata l’ipotesi Ramires, destinato a rimanere allo Jiangsu, mentre è ancora in piedi la trattativa per Rafinha. In casa Napoli tiene sempre banco l’affare per Daniele Verdi: il calciatore sembra essersi convinto e l’affare potrebbe essere definito ufficialmente nella giornata di oggi. E ancora il Milan che lavora in uscita, la Juventus in pressing su Emre Can, la Lazio che ha rinnovato Stefan de Vrij, o la Roma alle prese con le sirene cinesi di Radja Nainggolan. In campo internazionale il nome più caldo è quello di Alexis Sanchez, sempre più vicino al Manchester United.

Tutto questo e molto altro: vi terremo aggiornati tutto il giorno con notizie in tempo reale, indiscrezioni ed ufficialità. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE del Calciomercato invernale di martedì 16 gennaio!

CLICCA QUI PER LEGGERE LE TRATTATIVE DI IERI (15 GENNAIO)













Foto: Gianfranco Carozza