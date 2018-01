LIVE Biathlon, Coppa del Mondo Ruhpolding 2018 in DIRETTA: Martin Fourcade domina e stacca tutti, secondo Moravec, terzo Boe, quarto un sorprendente Ress, Hofer nei dieci

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della 20km maschile di Ruhpolding, per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si parte alle 14.20. Buon divertimento a tutti. (Foto: Facebook Martin Fourcade).

15.55 Si chiude la 20km! Vince Fourcade davanti a Moravec e Boe. Quarto Ress, nono Hofer. Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e vi rimandiamo alle prossime DIRETTE LIVE! Buon proseguimento di giornata!

15.54 RESS ALL’ARRIVO! Il tedesco chiude in una ottima quarta posizione a 1:19 dalla vetta ed a soli 12 secondi dal podio!

15.53 Ress è ai 19,4km e passa con 1:14, sempre in quarta posizione, ormai il podio è andato, ma sta disputando la gara della vita!

15.50 Ress passa ai 18,3km ed è quarto a 1:05, perde 5 secondi nei confronti di Boe!

15.49 Nel frattempo Montello lotta per evitare l’ultima posizione ai 18,3km. 9 errori per lui..

15.49 Il tedesco è, dopo il terzo poligono, a pari merito con Boe.. Ai 18,3 km sapremo se potrà davvero puntare al podio!

15.48 Bjoerndalen saluta il pubblico sconsolato.. a questo punto vediamo come procede la gara di Ress!

15.47 Bjoerndale chiude in trentanovesima posizione con 4:43 da Fourcade.. Che sia il cando del cigno per l’immenso campione norvegese??

15.46 RESS STA FACENDO QUALCOSA DI INCREDIBILE CON IL PETTORALE 108!!

15.45 Ress al quarto poligono fa 5/5!!! E’ TERZO!!!!!!!!!!!!!!!

15.44 Ress continua nella sua grande gara! Ancora quarto dopo 15,4km!

15.42 Soprende Roman Ress (GER) quarto dopo 14,3km!

15.41 Chenal risale in cinquantanovesima posizione ai 18,3km

15.40 Simon Fourcade chiude quarantunesimo all’arrivo

15.39 Chenal è sessantatreesimo dopo il quarto poligono

15.38 Ancora un errore per Bjoerndalen che ormai affonda in classifica oltre la trentesima posizione..

15.37 Aggiornamento all’arrivo: Fourcade, Moravec, Boe, Krcmar, Landertinger, Eder, Slesinger, Hofer, Anev, Peiffer

15.35 Fourcade si sta presentando alle Olimpiadi in forma strepitosa, con 4 vittorie di fila!

15.32 All’arrivo Bormolini è ventisettesimo con 4:29 dalla vette. Mancano solo Chenal e Montello

15.31 Ai 18,3km Bormolini è passato in ventottesima posizione a 4:11,

15.30 Incredibile il crollo di Bjoerndalen che a questo punto rappresenta un enorme punto interrogativo in vista delle Olimpiadi per la nazionale norvegese..

15.29 LANDERTINGER QUINTO!! L’austriaco fa scivolare Hofer in settima posizione con un solo errore. Intanto doppio errore di Bjoerndalen che abbandona ogni velleità già al terzo poligono

15.28 Guigonnat conclude all’ottavo posto al traguardo a 3:05 da Fourcade

15.27 Le posizioni di vertice sembrano ormai assegnate. Molto dipenderà da quello che sarà in grado di fare Bjoerndalen che ora accusa 1:15 da Fourcade

15.25 Landertinger è sesto dopo 18,3km. L’austriaco cerca di piazzare la sorpresa.. Intanto Anev è settimo all’arrivo subito dietro a Hofer

15.24 Aggiornamento dall’arrivo: Primo Fourcade, poi Moravec, Boe, Krcmar, Eder, Hofer, Peiffer, Schempp, Fak e Rastorgujevs decimo

15.23 Incredibile pensare che oggi Fourcade abbia rifilato un minuto esatto a Boe sugli sci!

15.22 HOFER SESTO! 3 minuti esatti di distacco per lui

15.21 Settimo Hofer ai 18,3km ora prova a recuperare ancora qualche posizione sul finale

15.20 BOE CHIUDE TERZO! non riesce il forcing al norvegese che si ferma a 1:06 da Fourcade ed a 5 secondi da Moravec

15.19 BJOERNDALEN è QUARTO DOPO IL SECONDO POLIGONO! 42 secondi da Fourcade!

15.18 Situazione all’arrivo. Primo Fourcade, poi Moravec, Eder, Peiffer, Schempp, Rastorgujevs, Desthieux, L’AbeeLund, Claude, decimo Windisch

15.17 Passa Boe ai 18,3km e accusa un minuto esatto da Fourcade che, a questo punto, ha vinto la 20km di oggi!

15.16 FOURCADE AL TRAGUARDO! 44:27.9 per mister biathlon! Stacca Moravec di 1:01

15.15 Ai 18,3km Fourcade passa con 46,5 secondi su Moravec e 2:08 su Eder. Il francese vola alla caccia del quattordicesimo posto consecutivo!

15.14 All’arrivo Windisch è settimo a 1:36 da Eder, passa Svendsen

15.13 SBAGLIA HOFER! Primo colpo fallito, poi 4/5. Riparte settimo!

15.12 Situazioni all’arrivo: Eder primo con 41 secondi su Peiffer, 45 su Schempp, poi Desthieux, L’Abee Lund e Claude. Bjoerndalen bene dopo il primo poligono

15.11 Hofer è quinto ai 15,4 a 2 minuti dalla vetta! Grande prova di Lukas!

15.10 Boe arriva al poligono con 57 secondi di distacco.. rapidissimo nel primo colpo, SBAGLIA IL TERZO!!! Fourcade tira un sospiro di sollievo! Boe riparte terzo a 48 secondi

15.09 Boe ha 53 secondi ai 15,4 km.. tutto è ancora in bilico se il norvegese non sbaglierà!

15.07 FOURCADE SBAGLIA L’ULTIMO COLPO!!! Riaprte con mezzo minuto su Moravec! Vedremo cosa sarà in grado di fare Boe a questo punto!

15.06 Strepitoso Moravec! Conclude con 20/20 e riparte dal quarto poligono con 1:23 su Eder! Bjoerndalen ha 11 secondi ai 2,3km

15.05 FOURCADE!!! Ai 15,4km ha allungato a 1:32 su Moravec!! Terzo ancora Windisch a 2:39

15.04 Windisch al quarto poligono! DOPPIO ERRORE! Rovina tutto e crolla a due minuti da Eder.. che disdetta!

15.02 Arriva Hofer al poligono, ci entra in sesta posizione.. Lentissimo per il primo colpo (23,8 secondi) poi accelere e fa 5/5! Riparte sesto a 2:10 da Fourcade, ma a un minuto dal terzo posto

15.01 Ecco Boe al poligono! Lentissimo nel primo colpo ma è 5/5. Riparte con 37,7 secondi da Fourcade. Terzo Moravec a 1:07, quindi Krcmar a 1:41 e Peiffer a 2:09

15.00 Windisch tiene la ottava posizione agli 11,4km, in attesa di Hofer..

14.59 Agli 11,4km il distacco di Boe vola a 33,7 secondi!!! FOURCADE HA LA VITTORIA IN PUGNO! Intanto al via tocca all’immenso Ole Einar Bjoernadalen

14.58 Fourca al terzo poligono. Colpi lenti visto l’ampio vantaggio.. ancora 5/5 e riparte con 1:07 su Moravec e 2:08 su Schempp

14.57 Al terzo poligono, al momento, comanda Moravec senza errori con 1:01 su Peiffer, 1:06 su Windisch, 1:08 su Schempp e 1:08 su Claude!

14.56 FOURCADE!! UN MISSILE!!! Stacca Moravec di 1:07 agli 11,4km!!! Terzo Eder a 1:35, poi Claude a 2:06!! Distacchi abissali per tutti

14.55 Terza serie per Windisch. 5/5!! Ottimo Dominik! Secondo al momento dopo il terzo poligono a 5,2 da Peiffer

14.54 HOFER SBAGLIA L’ULTIMO COLPO! Peccato!!! Si ritrova settimo a 1:43!

14.53 HOFER QUINTO AI 7,4KM! Ora vediamo come andrà al poligono!!

14.52 Boe al secondo poligono! 5/5 impeccabile anche per il norvegese che riparte con 14,8 secondi da Fourcade, in seconda posizione

14.51 Bormolini passa indenne il primo poligono, ha mezzo minuti di distacco da Fourcade ed è attualmente diciottesimo

14.50 Stringe i denti Boe e rimane a 8,5km ai 7.4km. Secondo con venti secondi di vantaggio su Esser

14.50 Attendiamo Boe, che sembra accusare qualche secondo di distacco nel tratto sugli sci, per capire se ci sarà ancora una gara..

14.49 Fourcade al secondo poligono! 5/5 rapidissimo! Vola il francese!!! 40 secondi di vantaggio su Moravec!!! PAZZESCO!!

14.48 VOLA FOURCADE!!!!!!!!!!!!!!!!!! 28,7 secondi di vantaggio su Esser ai 7,4km!!! Mister biathlon fa paura!!!

14.47 CROLLA SVENDSEN! Doppio errore al secondo poligono. E’ già a 2 minuti di distacco da Eder, e Fourcade e Boe non sono ancora arrivati..

14.46 Hofer ottavo dopo il primo poligono! Nessun errore per il nostro portacolori! Distacco di 23 secondi da Fourcade

14.45 Al secondo poligono comanda Eder con mezzo minuto su Claude e 50 secondi su Peiffer, quindi Schempp a 54, L’Abee-Lund a 59 con Iliev

14.44 Windisch passa ai 7,4km in settima posizione stabile sui 59 secondi da Peiffer. Secondo L’Abee-Lund, poi Loginov, Eder e Claude

14.43 Il norvegese se la prende comoda e non sbaglia, ma perde tempo e riparte terzo a 1,8 secondi da Fourcade!

14.42 Hofer quarto tempo ai 2,3km nel frattempo.. Boe arriva al poligono!

14.41 JOHANNES BOE! Stacca tutti ai 3,4km!! 7 secondi di vantaggio su Fourcade!!!

14.40 Solo 8 decimi di distacco per Boe dopo 2,3km. Fourcade al primo poligono! Impeccabile il francese! Riparte con 7 decimi su Lesser e 20 secondi su Moravec

14.39 LESSER!! 20 secondi di vantaggio su Moravec dopo il primo poligono!!! Al secondo, invece, errore di Peiffer.. tutto è assolutamente in ballo!

14.39 Strepitoso Moravec, primo dopo il poligono con 9 decimi su Peiffer.. ma attenzione a Fourcade! Primo dopo 3,4km con 2,3 secondi Esser e ben 12 sullo stesso ceco

14.38 Svendsen passa senza errori il primo poligono ed è quarto a 2,3 secondi da Peiffer

14.37 Parte Hofer, mentre Fourcade spaventa tutti e comanda dopo 2,3km con 2,5 secondi su Esser e quasi 9 su Peiffer! Windisch sbaglia al primo poligono ed è nono a 58,3 secondi da PEiffer!

14.36 Fak passa in nona posizione a quasi 10 secondi ai 2,3km. Tra poco Windisch al primo poligono!

14.35 ANCORA OTTIMO WINDISCH AI 3,4KM! Quarto posto a 4 decimi da Desthieux!

14.34 L’Abee-Lund riparte in terza posizione a 2,8 secondi da Peiffer. Solo 5 su 10 atleti non hanno commesso errori

14.33 Loginov riparte dopo il primo poligono con appena 3 decimi di distacco da Peiffer, mentre Schempp sbaglia e si ritrova già a 59 secondi dalla vetta

14.32 OTTIMO WINDISCH AI 2,3KM! Terzo ad appena 1,9 secondi da Peiffer!!

14.31 Dopo il primo poligono Peiffer ha 19,3 secondi si Gow e ben 58 su Desthieux che ha commesso un errore e, quindi, ha subito un minuto di penalità

14.30 Ai 2.3km L’Abee-Lund è terzo a 2 secondi da Peiffer, mentre ai 3,4km Desthieux è davanti a Peiffer e Loginov

14.29 Peiffer è già al primo poligono. Vediamo come se la caverà il padrone di casa. Si mette a terra e parte con i colpi. Rapido e impeccabile. Riparte con il tempo di 9:12.0

14.28 Loginov si inserisce a 0,9 secondi da Peiffer ai 2,3km. Schempp si mette in terza posizione a 2,7 secondi, Claude è sesto, mentre Lindstroem è ottavo a 11,2

14.27 Si avvicina alla postazione di partenza anche Fourcade.. la gara deve ancora decollare..

14.25 Primissimi passaggi ai 2,3km. Comanda Peiffer in 4:20.7 davanti a Desthieux a 3 secondi, quindi Gow a 7,1 e Seppalae a 10.7

14.24 Sta per prendere il via Henrik L’Abee-Lund con il pettorale numero 10. Con il 15 toccherà al nostro Dominik Windisch

14.23 Proseguono le partenze, tra poco sarà la volta dei grandi favori. Ora tocca a Loginov e Schempp

14.22 La lunghezza della gara non lascia scampo a nessun livello. Chi sbaglia al poligono la pagherà a caro prezzo come sempre, ma anche i 5km sugli sci tra l’uno e l’altro saranno quanto mai decisivi..

14.21 Partono i primi atleti, il terzo è il francese Desthieux, mentre il quarto a partire sarà il canadese Gow

14.20 SCATTA LA 20KM DI RUHPOLDING! SI INIZIA A FARE SUL SERIO!

14.18 Due minuti al via ufficiale! Gli atleti (108 in totale) sono pronti al cancelletto di partenza.. sale la tensione a Ruhpolding!

14.16 Mancano ormai pochi minuti al via della gara! Partirà Peiffer con il numero 1. Ecco la starting list dei migliori..

1 PEIFFER Arnd GER GERMANY

2 GOW Christian CAN CANADA

3 DESTHIEUX Simon FRA FRANCE

4 SEPPAELAE Tero FIN FINLAND

5 CLAUDE Florent BEL BELGIUM

6 LINDSTROEM Fredrik SWE SWEDEN

7 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA

8 SCHEMPP Simon GER GERMANY

9 PIDRUCHNYI Dmytro UKR UKRAINE

10 L’ABEE-LUND Henrik NOR NORWAY

11 DOLDER Mario SUI SWITZERLAND

12 EDER Simon AUT AUSTRIA

13 ILIEV Vladimir BUL BULGARIA

14 TACHIZAKI Mikito JPN JAPAN

15 WINDISCH Dominik ITA ITALY

16 SVENDSEN Emil Hegle NOR NORWAY

17 EBERHARD Tobias AUT AUSTRIA

18 MORAVEC Ondrej CZE CZECH REPUBLIC

19 FINELLO Jeremy SUI SWITZERLAND

20 LESSER Erik GER GERMANY

21 GARANICHEV Evgeniy RUS RUSSIA

22 FAK Jakov SLO SLOVENIA

23 FOURCADE Martin FRA FRANCE

24 RASTORGUJEVS Andrejs LAT LATVIA

25 EBERHARD Julian AUT AUSTRIA

26 BURKE Tim USA USA

27 KRCMAR Michal CZE CZECH REPUBLIC

28 FILLON MAILLET Quentin FRA FRANCE

29 BOE Johannes Thingnes NOR NORWAY

30 ERMITS Kalev EST ESTONIA

31 PRYMA Artem UKR UKRAINE

32 HOFER Lukas ITA ITALY

33 BOCHARNIKOV Sergey BLR BELARUS

14.14 Grandissima, come sempre a Ruhpolding, la cornice di pubblico nella Chiemgau Arena. In questa località il biathlon è una religione!

14.12 Dopo le intemperie degli ultimi giorni la situazione meteo sembra nella normalità. Temperature per niente rigide e pallido sole che avvolge la zona di Ruhpolding. Vento, neve e nebbia sono un lontano ricordo..

14.10 Per i nostri colori c’è grande attesa per Lukas Hofer, sesto a Oberhof, e pronto a puntare al podio. Il secondo posto nella staffetta di domenica, poi, ha dato ulteriore linfa ad una squadra che sembra in crescita e ci fa ben sperare in ottica Olimpiadi..

14.08 L’ultimo fine settimana di gare a Oberhof ha messo in mostra un Martin Fourcade di nuovo dominante, pronto a replicare anche a Ruhpolding, per presentarsi nelle migliori condizioni a PyeongChang

14.06 Nutrita la pattuglia italiana, con Lukas Hofer e Dominik Windisch che proveranno il colpaccio assieme a Thierry Chenal, Thomas Bormolini e Giuseppe Montello.

14.03 Ci attendiamo grande spettacolo in questa lunga gara, in un vero e proprio tempio del biathlon, che metterà di fronte i soliti noti, da Martin Fourcade ai fratelli Boe, da Jakov Fak ai tedeschi che proveranno a fare la voce grossa sulla neve di casa

14.00 Bentrovati alla DIRETTA LIVE della 20km individuale maschile di biathlon da Ruhpolding!

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della 20km individuale di Ruhpolding, in Germania, valida per la Coppa del Mondo 2018 di biathlon. Dopo il fine settimana di Oberhof, si rimane sulle nevi tedesche per capire in maniera più accurata come stanno i protagonisti ad ormai un mese dalle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. I grandi favoriti, come sempre, sono due: il francese Martin Fourcade, che ad Oberhof ha dimostrato di essere in grande crescita, e il suo primo rivale in classifica generale, il norvegese Johannes Boe. Su un tracciato più abbordabile rispetto a quanto visto nello scorso fine settimana potrebbe avvenire qualche inserimento tra gli outsider come lo sloveno Jakov Fak, il russo Anton Shipulin, il tedesco Simon Schempp o i norvegesi Tarjei Boe o Lars Helge Birkeland. E gli italiani? Lukas Hoferr, Dominik Windisch, Thierry Chenal, Thomas Bormolini e Giuseppe Montello sono in un buon momento di forma e faranno di tutto per confermarlo. Il podio non è certo utopia!