LIVE Australian Open 2018, venerdì 19 gennaio in DIRETTA: Seppi agli ottavi! Fantastica vittoria 9-7 al quinto contro Karlovic

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata degli Australian Open a Melbourne (Australia). Quest'oggi andrà in scena il terzo turno della parte alta del tabellone maschile e quella bassa del singolare femminile nonché alcuni match di doppio.













11.15 Marin Cilic ha vinto il primo set al tiebreak contro l’americano Ryan Harrison

11.05 HA VINTO NADAL! Netto successo dello spagnolo che si impone 6-3 6-1 6-1

11.00 break di Nadal. 5-1. Ora lo spagnolo serve per il match

10.58 Nadal allunga sul 4-1. Cilic serve per restare nel primo set contro Harrison

10.52 aggiornamento dei risultati

Nadal – Dzumhur 6-1 6-3 3-1

Kyrgios – Tsonga 7-6 4-6 2-2

Harrison – Cilic 5-5

10.40 break di Nadal! Vittoria vicinissima per lo spagnolo

10.35 Nadal difende una palla break e sale 1-0 nel terzo set

10.34 TSONGA PAREGGIA I CONTI! 6-4 per il francese su Nick Kyrgios

10.25 Tsonga avanti di un break su Kyrgios nel secondo set. 4-3 per il francese

10.20 NADAL VINCE IL SECONDO SET! 6-3 per lo spagnolo

10.15 ha vinto la spagnola Carla Suarez Navarro. Sconfitta in tre set l’estone Kontaveit 3-6 6-1 6-3

10.10 Nadal avanti 4-2 con Dzumhur

10.06 inizia il match tra Ryan Harrison e Marin Cilic

10.03 nuovo controbreak di Nadal, che conduce 3-2

10.01 ha vinto il primo set Nick Kyrgios. 7-6 contro il francese Tsonga

9.59 break di Dzumhur che si trova 2-2 nel secondo set, dopo aver perso nettamente il primo con Nadal per 6-1

9.54 adesso per l’azzurro ci sarà il britannico Kyle Edmund. Avversario tosto, ma alla portata del nostro portacolori, che può sognare i quarti di finale

9.53 Semplicemente straordinario Andreas Seppi che vince un’infinita maratona contro Ivo Karlovic. 6-3 7-6 6-7 6-7 9-7. Fantastica impresa dell’azzurro che si qualifica per gli ottavi di finale degli Australian Open

9.52 GRANDE RISPOSTA DI ANDREAS! KARLOVIC METTE LA VOLEE IN RETE! HA VINTOOOOOO SEPPIIIIIIIIIIII

9.51 grande seconda di Karlovic e risposta di Seppi che finisce in rete

9.50 DUE MATCH POINT SEPPI!

9.49 intuisce la direzione ma non riesce a mettere in campo la risposta Seppi 15-30

9.48 ancora il passante di dritto. 0-30

9.48 ottimo passante di rovescio di Seppi

9.46 servizio tenuto a zero. 8-7

9.45 ottimo game al servizio di Seppi. 40-0

9.44 ancora ace. 7-7

9.44 altro ace del croato

9.43 subito due prime vincenti di Karlovic. 30-0

9.42 Nadal ha vinto facilmente il primo set. 6-1 per lo spagnolo

9.41 altra prima vincente dell’azzurro. 7-6

9.41 due buone prime di Andreas. 40-14

9.40 due errori da entrambe le parti con il dritto. 15-15

9.39 incredibile ace di seconda di Karlovic (sono 50) sul 40-30 e si va sul 6-6.

9.38 due ace di Karlovic

9.37 fuori di un nulla la risposta di rovescio di Seppi. Che sfortuna

9.36 passante di dritto di Seppi. 0-15

9.35 finisce fuori la risposta del croato. 6-5. Serve un game come quello di prima, quando Seppi si è creato il match point

9.34 altro comodo rovescio 40-0

9.34 subito 30-0 Seppi

9.33 ennesimo ace del croato. Seppi ha avuto un’occasione, ma bravo il croato. 5-5

9.32 sbaglia purtroppo il passante di rovescio Seppi. Che occasione!

9.31 ace centrale di Karlovic

9.31 MATCH POINT SEPPI! Grande risposta e poi Karlovic non controlla a rete

9.30 grande risposta di Andreas. Si va ai vantaggi

9.30 ace a 212 km/h per il croato

9.29 due risposte vincenti di Seppi. 30-30

9.28 subito Karlovic sul 30-0. Non sembrano esserci speranze

9.27 super inizio di Nadal. 4-0 con Dzumhur

9.26 ace e poi dritto vincente per l’azzurro. 5-4

9.25 doppio fallo di Seppi. 30-15

9.25 30-0 facile per Seppi

9.24 servizio vincente. Seppi ha avuto un piccolo spiraglio, ma niente da fare 4-4

9.23 altro ace del croato

9.23 ace incredibile all’incrocio delle righe per Karlovic 30-30

9.22 doppio fallo di Karlovic! 15-30

9.21 eccolo il passante di Andreas! 0-15

9.20 ace di Andreas. 4-3. Serve nuovamente un miracolo in risposta, ma soprattutto un grande aiuto da Karlovic

9.19 altra risposta fuori di Karlovic. 40-0

9.18 30-0 comodo per Seppi

9.17 altri due ace di Karlovic. Incredibile. 3-3

9.16 arrivano due ace del croato

9.15 doppio fallo di Karlovic

9.13 tiene il servizio Seppi. L’azzurro è avanti 3-2.

9.13 ace di Andreas. Sono 21 per l’azzurro. 40-15

9.12 30-0 con Karlovic che non risponde nemmeno

9.11 vince il game Karlovic, ma qualche rimpianto per un passante di dritto uscito sul 30-15. 2-2

9.10 due ace di Karlovic. Sono 38 ora. 30-15

9.09 Ha chiuso intanto l’argentino Diego Schwartzmann, che ha sconfitto in quattro set l’ucraino Alexander Dolgopolov con il punteggio di 6- 7 6-2 6-3 6-3

9.08 tiene il servizio Seppi. 2-1. Adesso l’unica speranza è un calo del rendimento al servizio del croato

9.07 due dritti vincenti di Andreas. 40-15

9.07 ace e doppio fallo. Fa tutto Seppi. 15-15

9.06 altri due ace. 1-1

9.05 due bordate al servizio. 30-15

9.04 sbaglia la volèe Karlovic. 0-15

9.03 spara il dritto fuori Karlovic. 1-0 Seppi

9.02 risposta vincente di Karlovic che pizzica la riga. 40-30

9.02 doppio fallo, ma poi servizio vincente per Andreas 40-15

9.01 solito copione. 30-0

9,00 comincia il quinto set. Serve Andreas per primo

8.56 Sugli altri campi hanno cominciato Kanepi e Suarez Navarro, con l’estone avanti 4-1 nel primo set. Schwartzman, invece, conduce 4-2 nel quarto set contro Dolgopolov

8.55 La risposta di Seppi si ferma sul nastro: si va al quinto set! Karlovic vince il tie-break per 7 punti a 5

8.55 Prima vincente di Seppi: annullato il primo set point, il prossimo, però, sarà sul servizio di Karlovic

8.54 NOOOOOO! Brutto rovescio in back di Seppi, che si spegne a metà rete. Ha fatto scendere troppo la palla. Mini-break per Karlovic, avanti 6-4: è set point!

8.54 E ancora un punto diretto con la battuta: sono 33 gli ace di Karlovic, che conduce 5-4

8.53 Ace anche per Karlovic. Chiamato out ma corretto dall’occhio di falco: 4-4

8.52 Ace di Seppi! Gran traiettoria ad uscire, è il 18° della sua partita ma soprattutto è il punto del 4-3

8.52 Si cambia campo sul 3-3. Uno dei pochi scambi della partita: Karlovic stecca con il dritto

8.51 Che peccato!!! Discreta chance per Seppi, che ha potuto giocare il passante sul serve and volley di Karlovic: la volée del croato era bassa e il rovescio di Seppi è finito out. 3-2 Karlovic

8.50 Ace centrale di Karlovic, sono 31 nel match: 2-2

8.50 Due ottime dell’azzurro, entrambe sul rovescio del croato: 2-1

8.49 Errore in risposta sulla seconda di Seppi, 1-0 Karlovic

8.48 Ace e lob vincente per Seppi. Karlovic ha giocato in maniera quasi arrendevole, cercando il tie-break. Ed eccolo qui…

8.48 Altro errore in risposta di Karlovic, 30-0

8.47 Prima vincente di Seppi, 15-0

8.45 Karlovic tiene il servizio: gli aces sono 30 lungo tutto l’arco del match. 6-5 in suo favore

8.45 Bella risposta di Seppi, vincente, poi un errore sul passante, 40-15

8.44 Due prime comode, Karlovic 30-0

8.42 Altra risposta sbagliata dal croato: Seppi tiene il servizio in maniera rapida e agevole e aggancia l’avversario sul 5-5

8.42 In rete la risposta di Karlovic, due palle game per Seppi

8.42 30-15 Seppi, con due ottimi servizi

8.39 Implacabile Karlovic. Chiude il game a zero con tre aces, salendo a 28 totali nel match: 5-4, Seppi serve per prolungare il quarto set dopo il cambio di campo

8.37 Bravissimo Seppi! Sotto 15-30 risale alla grande: prima un passante di dritto, poi due vincenti. 4-4!

8.33 Turno agevole al servizio per entrambi. Si prosegue senza break: conduce Karlovic 4-3

8.28 Anche Karlovic tiene il servizio a zero e sale 3-2. Intanto la slovacca Magdalena Rybarikova ha vinto il suo match contro l’ucraina Kateryna Bondarenko 7-5 3-6 6-1. Sono al terzo set, invece, Schwartzman e Dolgopolov, con l’argentino sopra 2 set a 1 dopo aver perso il primo

8.26 Altro game a zero per Seppi: 2-2

8.23 Karlovic concede poco, Seppi fa due ottimi punti ma non basta. 2-1 per il croato

8.19 Bene Seppi! Battuta a zero, 1-1

8.17 Tiene la battuta a 30 Karlovic, 1-0

8.14 Inizia il quarto set tra Seppi e Karlovic. Comincia il croato alla battuta

8.11 Ha vinto Dimitrov! Battuto Rublev in quattro set 6-3 4-6 6-4 6-4

8.09 A segno con la seconda Karlovic. Il croato vince il quarto set al tie-break contro Seppi: peccato, tanti rimpianti per l’azzurro, che rimane avanti di 2 set a 1

8.08 NOOOOOO! Si spegne sul nastro il dritto di Seppi dopo il servizio. Set point Karlovic: ne avrà tre, due sul proprio servizio

8.07 Bravo Seppi! Tiene fermo Karlovic con il dritto e lo infila! 5-3

8.07 5-2 Karlovic. Si butta a rete dopo il servizio, Seppi non riesce a passare

8.06 Ahhhhh! Seconda violenta, la risposta di Seppi, al corpo, si ferma sul nastro: si cambia campo sul 4-2 Karlovic…

8.05 Ed ace! Seppi rimane in scia, sotto 3-2

8.05 Primo punto di Seppi: servizio e dritto

8.04 3-0: in rete la risposta di dritto di Seppi

8.04 Ace Karlovic, 2-0

8.03 NOOOO! Apre male Seppi, con un doppio fallo: 1-0 Karlovic

8.02 Game Karlovic, con una prima vincente. Si va al tie-break!

8.02 Serve and volley vincente, poi un doppio fallo: 40-15

8.01 Ace e servizio vincente per Karlovic: 30-0

7.59 Ingiocabile Seppi al servizio! Con due ace (fanno 17), chiude il game a zero e sale 6-5. Dimitrov ha intanto fatto il break nel quarto set contro Rublev e conduce 4-3 e servizio

7.56: E con due servizi vincenti, arrivando a quota 18 ace, Karlovic pareggia i conti: 5-5.

7.55: Ace esterno di Karlovic e 30-0.

7.55: Prima pesante di Karlovic sul rovescio di Seppi che termina in corridoio: 15-0

7.54: Schwartzman conquista il 2° set: 6-2 per l’argentino che così pareggia il conto nei confronti dell’ucraino Dolgopolov nel computo dei set (1-1).

7.54: Tiene la battuta a zero l’azzurro: ottimo passante di rovescio dell’altoatesino che approfitta di un attacco così profondo di Karlovic. Il croato dovrà servire per restare nel match.

7.53: 40-0 Seppi, ottimo rovescio lungolinea in controtempo dell’azzurro, corretto anche un po’ dal nastro.

7.53: 13° ace di Andreas: traiettoria centrale su cui non può nulla Karlovic: 30-0.

7.53: Ottimo dritto lungolinea di Seppi: 15-0.

7.52: Risposta lunga di Andreas su una prima molto pesante di Karlovic che si salva: 4-4 in questo 3° set.

7.51: Altro ottima giocata di volo del croato e vantaggio per lui in questo game difficile.

7.50: Parità ancora una volta! Bravo Karlovic a salvarsi con la voleé di dritto.

7.50: Grandissimo Andreas!!! Risposta eccellente di rovescio e volèe di dritto out di Karlovic. Seconda palla break!!

7.49: Serve la prima vincente Karlovic e 40-40. Difficile fare punto su questo servizio con traiettoria esterna.

7.49: PALLA BREAK SEPPIIII!!!!!!!!!!! Grandissima risposta di dritto sul servizio potente di Karlovic

7.48: Molto bene Seppi: risposta ottima con il rovescio e volée out di Karlovic.

7.47: Bravo Karlovic con ace di seconda ad uscire da un momento di difficoltà sul 30-30.

7.45: Nel frattempo Schwartzman avanti 5-2 nel 2° set nei confronti di Dolgopolov.

7.44: E con 2 ace (12 nel computo complessivo) Seppi torna avanti nello score: 4-3. Terza frazione nella quale il numero di servizi vincenti di entrambi è notevolmente aumentato.

7.41: 4 prime per Karlovic, giunto a quota 14 negli ace, pareggia sul 3-3. Seppi al servizio.

7.38: Tiene il servizio Seppi, arrivando anch’egli in doppia cifra nel computo degli ace (10): 3-2 per l’altoatesino in questo terzo set.

7.37: Argentino Schwartzman avanti 4-1 nel secondo set contro l’ucraino Dolgopolov dopo aver perso il primo al tie-break.

7.36: E con il 13° ace Karlovic pareggia in questo terzo set contro Seppi: 2-2.

7.34: Ucraina Bondarenko avanti 3-1 contro la slovacca Rybarikova, avanti nel computo dei set (1-0).

7.33: Medical time-out per Karlovic che sembra avere qualche problemino agli addominali.

7.31: E con un altro ace (il nono) Seppi tiene brillantemente il servizio e si porta 2-1 in questo terzo set contro Karlovic. L’azzurro è avanti 2 set a 0.

7.29: Tiene il servizio Karlovic e con il 10° ace pareggia il conto in questo terzo set: 1-1.

7.26: E con 3 ace Seppi inizia alla grande questo 3° set contro Karlovic: 1-0 per l’azzurro.

7.23: La slovacca Rybarikova si aggiudica il primo parziale contro l’ucraina Bondarenko 7-5.

7.22: L’ucraino Dolgopolov vince il tie-break del 1° set contro l’argentino Schwartzman

7.22: Nel frattempo Dimitrov conquista il terzo set contro Rublev: 6-4 per il bulgaro e avanti nel computo complessivo dei parziali (2-1).

7.22: AFFONDA IL DRITTO IN RETE KARLOVICCCCCCC!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! SEPPI VINCE IL SECONDO PARZIALE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Azzurro avanti due set (6-3 7-6).

7.21: Una botta incredibile di dritto (incrociato) di Karlovic che porta all’errore Seppi: 6-4 ed altro set point per Seppi.

7.20: 6-3 per Seppi in questo tie-break ma ora potrà servire per chiudere il parziale in proprio favore.

7.19: ENNESIMA GRAN RISPOSTA DI ANDREASSS!!!! Passante di dritto molto ben eseguito e 4 set point per l’azzurro!!

7.18: 5-2 Seppi che con un servizio al corpo costringe all’errore Karlovic.

7.18: 4-2 in questo tie-break: recupera un mini break Karlovic con un dritto vincente a sventaglio approfittando di un rovescio non così profondo di Seppi.

7.17: STRAODINARIO CROSS DI DRITTO INCROCIATO DI SEPPIIIII!!!!!! 4-1 per l’altoatesino in questo tie-break del 2° set. Ora l’azzurro al servizio.

7.16: LARGA LA VOLEE’ DI DRITTO DI KARLOVIC!!! Nuovo mini break di Seppi: 3-1.

7.16: 2-1 per Seppi con il dritto di Karlovic che termina oltre la riga di fondo.

7.15: Risponde subito Karlovic che scendendo a rete con una volèe di rovescio chiude il passante di Andreas: 1-1.

7.15: MINI BREAK SEPPIII!!! Ottima risposta tra i piedi per l’azzurro (1-0)

7.14: A zero Seppi tiene il servizio e si va al tie-break in questo 3° set.

7.11: Al tie-break anche Dolgopolov-Schwartzman

7.10: 6-5 per Karlovic che continua a martellare in questo secondo set con il servizio: 6-5 per il croato e Seppi punterà a prolungare l’inconto al tie-break.

7.07: Dimitrov strappa la battuta a Rublev nel nono gioco in questo secondo set ed andrà a servire per il 3° set sul Centrale.

7.06: Tiene a zero il servizio Seppi questo game delicato: 5-5 in questo secondo parziale.

7.04: Niente da fare in questo nono gioco per Andreas: 5-4 per Karlovic, ancora molto preciso in battuta. L’azzurro dovrà servire per rimanere nel 2° set.

7.03: Pareggia il conto sul Centrale Dimitrov: 4-4 contro Rublev nel 3° set.

7.01: Bravissimo Seppi a rimontare Karlovic in questo game: da 0-30, grazie a delle prime estremamente efficaci, l’azzurro pareggia il conto sul 4-4.

7.00: Recupera il break di ritardo Dimitrov: 4-3 per Rublev ma servizio per il bulgaro.

6.59: Grande equilibrio tra Schwartzman e Dolgopolov: 4-4 tra l’argentino e l’ucraino in questo primo set.

6.58: Controbreak della Rybarikova contro la Bondarenko: 5-4 per l’ucraina ma la slovacca al servizio.

6.58: Risponde Karlovic con un turno in battuta perfetto e 4-3 per il croato. Per il momento, 2° set dominato dai servizi nella sfida lo slavo e Seppi.

6.56: Ancora a zero Andreas!!!! Turno di servizio immacolato e 3-3 contro un Karlovic non così brillante in risposta, lento negli spostamenti.

6.55: Bondarenko avanti 5-3 contro la Rybarikova: ucraina che serve per il 1° set.

6.53: Sul centrale, nel frattempo, Rublev avanti di un break nel terzo set contro Dimitrov: 4-2 per il giovane russo.

6.53: Gioco Karlovic e 3-2 per il croato: Seppi non è riuscito a contrapporsi a dovere al serve&volley del rivale.

6.50: Tiene a zero il servizio Seppi: 2-2 in questo 2° set. Il bolzanino avanti di un parziale (6-3).

6.46: Karlovic partito forte in questo secondo set al servizio: 2-1 per lui con la voce “Ace” che sale a 5.

6.45: 2-2 tra Rublev e Dimitrov nel 3° set, situazione di parità tra i due (1 set pari)

6.44: Nel frattempo iniziato il match tra Schwartzman (Arg) e Dolgopolov (Ukr):2-2 nel primo set.

6.44: Servizio centrale per Andreas e 1-1 in questo secondo set contro Karlovic.

6.44: Vantaggio Seppi, servizio esterno su cui il croato non può nulla.

6.44: Ancora 40-40, ottima prima di servizio di Seppi sul rovescio di Karlovic che finisce a rete.

6.43: Seconda palla break per Karlovic con il dritto di Seppi che finisce lungo.

6.43: Servizio slice per Andreas che riesce ad annullare la palla break .

6.42: Attenzione! Doppio fallo per Seppi e prima palla break per Karlovic.

6.41: Si va ai vantaggio nel 2° gioco del 2° set tra Seppi e Karlovic dopo che l’azzurro era avanti 40-15.

6.40: Bondarenko avanti 3-1 con il break contro la slovacca Rybarikova: 3-1.

6.38: Ace di Karlovic ed 1-0 per il croato in questo 2° set.

6.37: Si salva Karlovic con due giocate a rete su cui, specie la prima, Andreas poteva fare di più mandando a lato un pallonetto non impossibile.

6.36: 15-40!!!!!! 2 PALLE BREAK IN APERTURA PER SEPPI!!!! Grande risposta di rovescio incrociato per lui!

6.35: Iniziato anche il match, per il tabellone femminile, tra Bondarenko e Rybarikova: 2-1 per la giocatrice ucraina.

6.31: SIIIIIIIIIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ottimo Andreas in questo game: prime consistenti, Karlovic in difficoltà alla risposta ed il primo set è suo!!!

6.26: Tiene il servizio questa volta Karlovic ed ora Seppi andrà servire per il set, avanti 5-3.

6.24: Ottimo game ancora al servizio di Andreas che si porta 5-2 in questo primo set contro Karlovic.

6.23: Nel frattempo sul Centrale situazione di parità tra Dimitrov e Rublev: 1 set pari con il bulgaro che ha vinto il primo parziale 6-4 ed il giovane russo che ha pareggiato con lo stesso score.

6.21: C’E’ IL BREAKKKK!!!!! Grande game alla risposta di Seppi ed errore grossolano di Karlovic in smash: 4-2 per l’azzurro nel 1° set.

6.15: 2-2, pareggia il conto Seppi, bravo a recuperare da uno svantaggio di 15-30. Partita in cui il servizio sarà molto importante.

6.12: Continua ad essere dominante Karlovic al servizio: potenza inaudita per lui e 2-1.

6.10: Nel settore femminile le partite terminate sono le seguenti:

Allervova (Cze) b. Linette (Pol) 6-1 6-4

Martic (Cro) b. Kumkhum (Tha) 6-3 3-6 7-5

Mertens (Bel) b. Cornet (Fra) 7-5 6-4

Svitolina (Ukr) b. Kostyuk (Ukr) 6-2 6-2

6.08: Molto bravo Seppi a recuperare da una situazione di 15-30 e con tre ottime prime di servizio conquista il game: 2-1 per lui in questo primo set, non ci sono stati break.

6.05: 1-1 sull’Hisense Arena tra Karlovic e Seppi, entrambi hanno mantenuto comodamente il servizio.

6.04: Nel tabellone maschile (singolare) vittorie per il britannico Edmund (7-6 3-6 4-7 6-0 7-5) contro il georgiano Basilashvii e per lo spagnolo Carreno Busta che si aggiudica il confronto contro il lussemburghese Muller (7-6 4-6 7-5 7-5).

6.01: Iniziata la partita sull’Hisense Arena tra Seppi e Karlovic, Andreas al servizio.

6.00: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di partite agli Australian Open di tennis a Melbourne (Australia).

Foto: profilo twitter Federtennis