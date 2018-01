Tennis, Australian Open 2018: tutti gli italiani in gara domani (venerdì 19 gennaio). Programma, orari e tv. Come vederli in Diretta Streaming

Un solo italiano impegnato in singolare nella giornata di venerdì 19 gennaio, sarà Andreas Seppi che sfiderà nel terzo incontro sull’Hisense Arena il croato Ivo Karlovic (n.89 del ranking) in un match che mette in palio un posto per il quarto turno. Non sarà una sfida facile per il bolzanino al cospetto di un giocatore che serve molto bene e sa esprimersi ad alto livello su questa superficie. Il bilancio è in favore del 38enne di Zagabria (2 vittorie ed una sconfitta). Seppi dovrà invertire la tendenza. Italia che sarà in campo anche nel tabellone di doppio con Fabio Fognini che in coppia con lo spagnolo Marcel Granollers va a caccia di un posto negli ottavi sfidando Ram/Sharan.

La giornata di domani degli Australian Open 2018 sarà visibili in diretta tv su Eurosport HD ed Eurosport 2 HD, che trasmetteranno i match dei due campi principali oltre a quelli più interessanti. Sulla piattaforma streaming Eurosport Player, invece, ci sarà una copertura totale.

Il programma degli italiani in campo venerdì 19 gennaio agli Australian Open 2018

Hisense Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane

SEPPI, Andreas (ITA) vs KARLOVIC, Ivo (CRO) – 3° incontro

Court 8 – 11:00 locali – 01.00 italiane

FOGNINI, Fabio (ITA) / GRANOLLERS, Marcel (ESP) vs RAM, Rajeev (USA) / SHARAN, Divij (IND) [16] – 2° incontro













