Tennis, Australian Open 2018: il programma di domani (venerdì 19 gennaio). Tutti gli orari e come vedere le partite in tv e Diretta Streaming

Gli Australian Open 2018 proseguono senza sosta accompagnati da un gran caldo. Domani è la giornata del terzo turno: andranno in campo la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del singolare femminile nonché alcuni match di doppio. Toccherà dunque a Rafael Nadal, che giocherà sulla Margaret Court Arena, affrontare il bosniaco Damir Dzumhur. Non solo, ci sarà Grigor Dimitrov, che chiuderà la sessione diurna di Melbourne della Rod Laver Arena sfidando il talentuoso Andrey Rublev (testa di serie n.30). Super partita poi tra il francese Jo-Wilfried Tsonga e l’idolo di casa Nick Kyrgios che apriranno il programma serale del Centrale.

In campo femminile giocheranno le teste di serie numero 2 e 3 Caroline Wozniacki ed Elina Svitolina. La danese chiuderà il programma nella Rod Laver Arena confrontandosi con l’olandese Kiki Bertens mentre l’ucraina disputerà il second incontro del Centrale giocando contro la connazionale, giovanissima (15enne) Marta Kostyuk, vincitrice l’anno scorso dello Slam australiano junior. La giocatrice, nata nel 2002, sarà una delle attrazioni della giornata. Ci sarà spazio anche per i colori italiani: Andreas Seppi si giocherà le proprie chance di accesso agli ottavi di finale (sarebbe la quarta volta in carriera) affrontando il croato Ivo Karlovic nel terzo incontro dell’Hisense Arena. Inoltre avremo Fabio Fognini che, in coppia con lo spagnolo Granollers se la vedrà co il duo Ram/Sharan.

La giornata di domani degli Australian Open 2018 sarà visibile in diretta tv su Eurosport HD ed Eurosport 2 HD, che trasmetteranno i match dei due campi principali oltre a quelli più interessanti. Sulla piattaforma streaming Eurosport Player, invece, ci sarà una copertura totale.

Il programma di venerdì 19 gennaio degli Australian Open 2018

Rod Laver Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 KUMKHUM, Luksika (THA) vs MARTIC, Petra (CRO)

2 KOSTYUK, Marta (UKR) vs SVITOLINA, Elina (UKR) [4]

3 DIMITROV, Grigor (BUL) [3] vs RUBLEV, Andrey (RUS) [30]

Alle 19.00 locali – 09.00 italiane

4 KYRGIOS, Nick (AUS) [17] vs TSONGA, Jo-Wilfried (FRA) [15]

5 BERTENS, Kiki (NED) [30] vs WOZNIACKI, Caroline (DEN) [2]

Margaret Court Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 ALLERTOVA, Denisa (CZE) vs LINETTE, Magda (POL)

2 CARRENO BUSTA, Pablo (ESP) [10] vs MULLER, Gilles (LUX) [23]

3 BONDARENKO, Kateryna (UKR) vs RYBARIKOVA, Magdalena (SVK) [19]

Alle 19.00 locali – 09.00 italiane

4 NADAL, Rafael (ESP) [1] vs DZUMHUR, Damir (BIH) [28]

5 OSTAPENKO, Jelena (LAT) [7] vs KONTAVEIT, Anett (EST) [32]

Hisense Arena – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 BRYAN, Bob (USA) / BRYAN, Mike (USA) [6] vs MIRNYI, Max (BLR) / OSWALD, Philipp (AUT)

2 MERTENS, Elise (BEL) vs CORNET, Alizé (FRA)

3 SEPPI, Andreas (ITA) vs KARLOVIC, Ivo (CRO)

4 HARRISON, Ryan (USA) vs CILIC, Marin (CRO) [6]

Show Court 2 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 EDMUND, Kyle (GBR) vs BASILASHVILI, Nikoloz (GEO)

2 SAFAROVA, Lucie (CZE) / STRYCOVA, Barbora (CZE) [4] vs OLARU, Raluca (ROU) / SAVCHUK, Olga (UKR)

3 ALBOT, Radu (MDA) / CHUNG, Hyeon (KOR) vs KONTINEN, Henri (FIN) / PEERS, John (AUS) [2]

4 WS314 KANEPI, Kaia (EST) vs SUÁREZ NAVARRO, Carla (ESP)

Show Court 3 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 MOORE, Jessica (AUS) / PEREZ, Ellen (AUS) vs BEGU, Irina-Camelia (ROU) / NICULESCU, Monica (ROU) [10]

2 CHAN, Latisha (TPE) / SESTINI HLAVACKOVA, Andrea (CZE) [1] vs KALASHNIKOVA, Oksana (GEO) / LEPCHENKO, Varvara (USA)

3 STOSUR, Samantha (AUS) / GROTH, Sam (AUS) vs HON, Priscilla (AUS) / REID, Matt (AUS)

4 SCHWARTZMAN, Diego (ARG) [24] vs DOLGOPOLOV, Alexandr (UKR)

Court 7 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 JOHNSON, Steve (USA) / QUERREY, Sam (USA) vs ANDUJAR, Pablo (ESP) / RAMOS-VINOLAS, Albert (ESP)

2 KOOLHOF, Wesley (NED) / SITAK, Artem (NZL) vs MARACH, Oliver (AUT) / PAVIC, Mate (CRO) [7]

3 LOPEZ, Feliciano (ESP) / LOPEZ, Marc (ESP) [9] vs MCLACHLAN, Ben (JPN) / STRUFF, Jan-Lennard (GER)

Court 8 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 MEKTIC, Nikola (CRO) / PEYA, Alexander (AUT) vs CABAL, Juan Sebastian (COL) / FARAH, Robert (COL) [11]

2 FOGNINI, Fabio (ITA) / GRANOLLERS, Marcel (ESP) vs RAM, Rajeev (USA) / SHARAN, Divij (IND) [16]

3 Vincente di: D.Jakupovic (SLO) / I.Khromacheva (RUS) vs L.Davis (USA) / A.Riske (USA) vs MAKAROVA, Ekaterina (RUS) / VESNINA, Elena (RUS) [2]

4 MERTENS, Elise (BEL) / SCHUURS, Demi (NED) vs BARTY, Ashleigh (AUS) / DELLACQUA, Casey (AUS) [3]

Court 13 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 KRAJICEK, Michaella (NED) / KUDRYAVTSEVA, Alla (RUS) vs CHAN, Hao-Ching (TPE) /[14] SREBOTNIK, Katarina (SLO)

2 Raquel (USA) / GROENEFELD, Anna-Lena (GER) [12] vs HOZUMI, Eri (JPN) / KATO, Miyu (JPN)

3 KING, Vania (USA) / SKUGOR, Franko (CRO) vs RODIONOVA, Arina (AUS) / SMITH, John-Patrick (AUS)

Court 19 – 14.00 locali – 04.00 italiane

1 DABROWSKI, Gabriela (CAN) / XU, Yifan (CHN) [6] vs ALEXANDROVA, Ekaterina (RUS) / SEVASTOVA, Anastasija (LAT)

2 BOPANNA, Rohan (IND) / ROGER-VASSELIN, Edouard (FRA) [10] vs Vincente di : J.Cerretani (USA) / K.Skupski (GBR) vs L.Mayer (ARG) / J.Sousa (POR)

Court 20 – 11:00 locali – 01.00 italiane

1 KERKHOVE, Lesley (NED) / MAROZAVA, Lidziya (BLR) vs HSIEH, Su-Wei (TPE) / PENG, Shuai (CHN) [8]

2 MARTÍNEZ SÁNCHEZ, María José (ESP) / DEMOLINER, Marcelo (BRA) vs MELICHAR, Nicole (USA) / MONROE, Nicholas (USA)

3 ROSOLSKA, Alicja (POL) / GONZALEZ, Santiago (MEX) vs LARSSON, Johanna (SWE) / MIDDELKOOP, Matwe (NED)













