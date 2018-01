LIVE Australian Open 2018, tutti i risultati di lunedì 22 gennaio: tabellone femminile. Halep, Kerber e Keys ai quarti di finale

RISULTATI AUSTRALIAN OPEN – 22 GENNAIO – TABELLONE FEMMINILE

ROD LAVER ARENA

Madison Keys [17] (USA) vs Caroline Garcia [8] (FRA) 2-0 (6-3 6-2)

Su-Wei Hsieh (TPE) vs Angelique Kerber (GER) [21] 1-2 (6-4 5-7 2-6)

Barbora Strycova [20] (CZE) vs Karolina Pliskova [6] (CZE)

MARGARET COURT ARENA

Simona Halep [1] (ROU) vs Naomi Osaka (JPN) 2-0 (6-3 6-2)













Foto: profilo twitter WTA