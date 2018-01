Judo, Campionati Italiani Assoluti 2018: Rosalba Forciniti torna e vince, sesto centro per Edwige Gwend

Il programma delle sette categorie femminili ha concluso ad Ostia i Campionati Italiani Assoluti di judo 2018. La protagonista assoluta della giornata è stata Rosalba Forciniti, medagliata di bronzo olimpica a Londra 2012, che a trentuno anni ha deciso di tornare sul tatami. Ritiratasi nel 2014, la cosentina è andata a conquistare il suo quinto titolo assoluto in carriera nella categoria 52 kg, otto anni dopo l’ultimo: “Ritornare sul tatami e gareggiare è stata la cosa più naturale che mi potesse capitare – ha dichiarato l’atleta attraverso il sito federale -, è stato come se non l’avessi mai lasciato, come un grande amore che non ti scordi mai. Se penso di continuare? Non lo so, adesso voglio andare a casa, stare con i miei figli, la famiglia, domani è un altro giorno. Ci tengo però a ringraziare la mia famiglia, le amiche, la mia nuova società, il Banzai Cortina, che mi sono stati vicino in questo percorso ed in questo periodo molto particolare per me“.

Assente Odette Giuffrida, l’altro grande nome del judo femminile azzurro, Edwige Gwend, è andata a prendersi il sesto alloro nella categoria 63 kg, dopo aver saltato l’edizione di un anno fa. Tra le plurivincitrici anche Martina Lo Giudice, alla terza vittoria tra le 57 kg, mentre rispetto allo scorso anno si sono confermate Francesca Milani (48 kg) e Carola Paissoni (70 kg). Nella categoria 78 kg, la veterana campionessa uscente Assunta Galeone si è dovuta accontentare questa volta del terzo gradino del podio, cedendo il passo a Giorgia Stangherlin, tricolore per la seconda volta in carriera. Primo successo, infine, per Annalisa Calagreti, diciannovenne che si è imposta tra le +78 kg.

RISULTATI

48: 1) Francesca Milani (Banzai Cortina Roma); 2) Michela Fiorini (Dojo Akiyama Torino); 3) Giulia Santini (Fitness Club Nuova Florida) e Alessia Ritieni (Fitness Club Nuova Florida)

52: 1) Rosalba Forciniti (Banzai Cortina Roma); 2) Annarita Campese (Arti Marziali Torre del Greco); 3) Francesca Giorda (Accademia Torino) e Maruska Iamundo (Judo Club Ventimiglia)

57: 1) Martina Lo Giudice (Fiamme Gialle); 2) Anita Cantini (Accademia Prato); 3) Federica Luciano (Akiyama Settimo) e Samanta Fiandino (Dojo Equipe Bologna)

63: 1) Edwige Gwend (Fiamme Gialle); 2) Nadia Simeoli (Nippon Napoli); 3) Martina Greci (Fiamme Oro) e Anna Righetti (Akiyama Settimo)

70: 1) Carola Paissoni (Kumiai Torino); 2) Alice Perin (Accademia Torino); 3) Martina Esposito (Star Judo Club) e Alice Bellandi (Fiamme Gialle)

78: 1) Giorgia Stangherlin (Carabinieri); 2) Melora Rosetta (Esercito); 3) Lucia Tangorre (Fiamme Oro) e Assunta Galeone (Fiamme Gialle)

+78: 1) Annalisa Calagreti (Ginnastica Tifernate); 2) Francesca Roitero (Skorpion Pordenone); 3) Eleonora Geri (Carabinieri) e Elisa Marchiò (Esercito)

Società: 1) Fiamme Gialle; 2) Banzai Cortina Roma; 3) Accademia Torino

Foto: Fijlkam