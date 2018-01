Judo, Campionati Italiani Assoluti 2018: assegnati i titoli maschili, conferme per Nicholas Mungai e Giuliano Loporchio

Il programma delle sette categorie maschili ha aperto ad Ostia i Campionati Italiani Assoluti di judo 2018. Alla rassegna hanno preso parte i migliori interpreti nazionali, fatta eccezione per il campione olimpico Fabio Basile, che ritroveremo – ancora tra i 73 kg – al Grand Slam di Parigi, e per il vicecampione mondiale degli 81 kg Matteo Marconcini, ancora in fase di recupero dopo l’incidente stradale del quale è stato vittima sul finire del 2017, oltre che per Elios Manzi (60 kg).

Dei sette campioni dello scorso anno, solamente due sono riusciti a confermarsi. Alla quarta finale consecutiva tra i 90 kg, Nicholas Mungai si è regalato un secondo titolo superando un atleta della qualità di Domenico Di Guida, mentre Giuliano Loporchio ha fatto centro per la terza volta di fila tra i 100 g, imponendosi ai danni di Luca Ardizio. In effetti, il rivale di Loporchio nella passata edizione, Vincenzo D’Arco, ha confermato la sua intenzione di passare ai pesi massimi, andando ad imporsi sul campione uscente Nicola Becchetti per la sua seconda vittoria tra i +100 kg dopo quella del 2016.

Dopo successo per una delle famiglie più note del judo italiano, con Enrico Parlati che è tornato ad imporsi nei 73 kg dopo il successo del 2015, mentre il fratello minore Christian Parlati ha conquistato il suo primo titolo assoluto tra gli 81 kg dopo il terzo posto dello scorso anno. Nelle categorie di peso più basse, invece, Matteo Piras è tornato a vincere tra i 66 kg come a Parma due anni fa, mentre il diciannovenne Diego Rea ha rappresentato la grande sorpresa del torneo, andando a conquistare la vittoria nei 60 kg.

RISULTATI

60: 1) Diego Rea (New Body Center Napoli); 2) Patrick Cala Lesina (Airon Judo 90); 3) Andrea Ferretti (Akiyama Settimo) e Andrea Carlino (Akiyama Settimo);

66: 1) Matteo Piras (Carabinieri); Edoardo Mella (Akiyama Settimo); 3) Manuel Lombardo (Esercito) e Luigi Brudetti (Star Judo Club Napoli);

73: 1) Enrico Parlati (Fiamme Oro); 2) Augusto Meloni (Fiamme Oro); 3) Andrea Spicuglia (Accademia Torino) e Emanuele Bruno (Fiamme Gialle);

81: 1) Christian Parlati (Fiamme Oro); 2) Ermes Tosolini (Akiyama Settimo); 3) Luca Guarino (Monterotondo) e Salvatore D’Arco (Nippon Napoli);

90: 1) Nicholas Mungai (Esercito); 2) Domenico Di Guida (Fiamme Azzurre); 3) Lorenzo Rigano (Airon Judo 90) e Federico Rollo Banzai Cortina Roma);

100: Giuliano Loporchio (Fiamme Gialle); 2) Luca Ardizio (Carabinieri); 3) Federico Cavanna (Pol. Genovese Shodokan) e Davide Pozzi (Akiyama Settimo Torinese);

+100: Vincenzo D’Arco (Fiamme Gialle); 2) Nicola Becchetti (Kodokan Fratta); 3) Tiziano Di Federico (Tor Lupara) e Valerio Menale (Fitness Club Nuova Florida);

Società: 1) Akiyama Settimo Torinese; 2) Fiamme Gialle; 3) Fiamme Oro.

Foto: Fijlkam