Hockey ghiaccio, IHL Elite 2018: la Final Four si giocherà ad Asiago. Padroni di casa in campo con Renon, Vipiteno e Val Pusteria

La Final Four della IHL Elite, il campionato italiano di hockey su ghiaccio, si disputerà ad Asiago. In campo ci sarà ovviamente la squadra di casa, che sfiderà il Renon, il Val Pusteria ed i Broncos Vipiteno con la formula dell’eliminazione diretta, con semifinali e finale. Sono state queste, infatti, le quattro squadre vincitrici dei playoff disputatisi in concomitanza dei turni dell’Alps League a cavallo della fine dell’anno.

Il Rittner Buam ha chiuso in testa il girone Sud A vincendo lo scontro diretto dell’ultimo turno contro il Val Pusteria, secondo. La squadra di Collalbo sfiderà quindi Vipiteno, seconda nel girone Sud B alle spalle di Asiago. Tre delle quattro partecipanti sono le stesse dello scorso anno (si sono aggiunti i Broncos al posto di Cortina), quando lo Scudetto fu vinto dal Renon, già vincitore nel 2016, in finale contro i padroni di casa della prossima edizione.

Il torneo si disputerà il 10 e 11 febbraio: sabato ci saranno le semifinali, domenica la finalissima.





Il programma

Sabato 10 febbraio

Rittner Buam – Vipiteno Broncos

Asiago – Val Pusteria

Domenica 11 febbraio

Finalissima













