Hockey ghiaccio, Alps League 2018: Asiago batte il Renon e vola in testa alla classifica

Cambio al vertice della classifica dell’Alps League 2018. Asiago ha battuto Renon nello scontro diretto ed ha conquistato così la vetta della graduatoria, a poche giornate dal termine della stagione regolare. Un sorpasso arrivato cavalcando una striscia di 14 sconfitte consecutive, culminata con la vittoria di ieri sera. È stato un match vibrante, con i giallorossi capaci di passare in vantaggio già dopo 36″ con Pace e di replicare dopo appena un minuto con Gellert. Un uno-due che ha messo alle corde il Rittner Buam, che nel tentativo di riaprire l’incontro ha finito per perderlo, con le reti di Nigro e Scandella. Solo nel terzo drittel Frei ha siglato il gol della bandiera: per il Renon si tratta della prima sconfitta casalinga della stagione. Le due squadre sono comunque entrambe già qualificate ai playoff.

La lotta per la postseason è davvero elettrizzante ed il terzo posto appartiene a Jesenice, tornato alla vittoria per 5-2 in trasferta sul ghiaccio di Lustenau, in un match che ha visto gli ospiti prevalere solo nel periodo finale. Gli sloveni sono abbastanza certi di giocare la postseason mentre impazza la corsa alle loro spalle. Vipiteno ha ha fatto un deciso passo avanti dopo aver vinto lo scontro diretto con l’Olimpia Lubiana per 4-1, con più facilità del previsto. Per gli sloveni si tratta del quarto stop di fila, proseguendo una lenta discesa che potrebbe portarli fuori dalla zona playoff. Anche Bregenzerwald si è avvicinata ai posti che contano, grazie alla vittoria per 6-5 su Fassa, al termine di un match sulle montagne russe, tra sorpassi e controsorpassi, fino al successo austriaco nel finale. Ha vinto anche Cortina, 4-3 in trasferta contro Val Gardena, rimanendo alle porte dei playoff insieme allo Zeller Eisbaren, che ha avuto vita facile contro Neumarkt (5-1). Nelle retrovie, Kitzbuehel ha battuto Klagenfurt per 6-1.

I risultati dell’Alps Hockey League

Gherdeina – Cortina 3 : 4

Ritten – Asiago 1 : 4

Bregenzerwald – Fassa 6 : 5

Lustenau – Jesenice 2 : 5

Vipiteno – HK Olimpija 4 : 1

Zeller Eisbaren – Neumarkt 5 : 1

Klagenfurt – Kitzbuhel 1 : 6

La classifica

Asiago Hockey 1935 80 punti (33 partite)

Rittner Buam 78 punti (33 partite)

HDD Acroni Jesenice 71 punti (32 partite)

HC Val Pusteria Lupi 60 punti (32 partite)

FBI VEU Feldkirch 59 punti (30 partite)

HK SZ Olimpia Lubiana 57 punti (34 partite)

SSI Vipiteno Weihenstephan Broncos 53 punti (33 partite)

EC Bregenzerwald 52 punti (33 partite)

SG Cortina 51 punti (33 partite)

EK Zeller Eisbären 48 punti (32 partite)

Red Bull Salzburg Juniors 46 punti (27 partite)

EHC Alge Elastic Lustenau 44 punti (32 punti)

EC Die Adler Kitzbühel 36 punti (31 partite)

HC Gherdeina valgardena.it 33 punti (33 partite)

HC Neumarkt Riwega 24 punti (34 partite)

HC Fassa Falcons 20 punti (32 punti)

EC Klagenfurt II 7 punti (32 partite)













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS DI HOCKEY SU GHIACCIO

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Asiago Hockey