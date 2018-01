Hockey ghiaccio, Alps League 2017-18: Asiago e Val Pusteria alla Final Four della IHL Elite, Rittner Buam sempre in testa

Prima partita del 2018 anche per l’Alps Hockey League. Vincono quasi tutte le prime della classe e, così, in vetta sono pochi i cambiamenti che accorrono alla classifica dopo la disputa di questo turno.

Feldkirch batte 2-1 ai rigori lo Zeller Eisbaren in trasferta. Ospiti in vantaggio con Tikkinen, anche se al minuto 52° era Schernthaner a centrare il bersaglio grosso per la rete del pareggio. Ai supplementari la partita è stata abbastanza bloccata, con poche occasioni da ambo le parti. Ai rigori, a decidere la sfida è stato Birnstil. Jesenice era padrone del ghiaccio di Klagenfurt (7-2 il finale) subito dopo il primo ingaggio della serata, ottenendo un tranquillo vantaggio di 5-0 grazie alle reti Kalan (13°), Cimzar (14°), Magovac (20°), Alagic (21°) e Brus (25° in superiorità numerica). Anche i carinziani hanno avuto delle occasioni, così al 40° minuto era Kraus a mettere il disco in rete, prima degli ultimi due gol sloveni.

Vittoria per i Red Bull Salisburgo contro l’Olimpia Lubiana, 2-1 agli shoot out. Gli ospiti sono andati in vantaggio con Zibelnik ma sono stati incapaci di raddoppiare per la bravura del portiere di casa, e così Wachter ha pareggiato i conti per il Salisburgo. Agli shoot out, Strodel ha segnato per Salisburgo il punto decisivo della vittoria. Netta vittoria del Rittner Buam capolista contro il Fassa. Il 5-2 finale è figlio delle reti di Dan Tudin (doppietta) e Oscar Ahlström, che portano avanti per 3-0 i padroni di casa, prima della reazione ospite che prima con Jari Monferone e subito dopo Marco Marzolini accorcia le distanze. Johannes Fauster e il solito Alex Frei chiudono però i conti. Valgardena batte 4-2 l’Egna e si prende la rivincita sulla sfida di fine anno. Da segnalare la grande partita dell’ex di turno Lundstroem, capace di segnare una rete e fornire ben tre assist.

Partita molto più combattuta di quanto non dica il risultato quella fra Cortina e Val Pusteria. Gli ospiti, però, si impongono per 4-0 mostrando un grande cinismo e capacità di gestione del vantaggio. Asiago supera Vipiteno per 6-5 solamente all’overtime. Spettacolare il match fra le due squadre italiane, con l’Asiago che addirittura riesce a pareggiare con due gol negli ultimi due minuti una partita che li vedeva sotto. Giulio Scandella chiude poi i conti al supplementare.

Per quanto riguarda la corsa alla final four scudetto di IHL Elite, sia Val Pusteria che Asiago conquistano con due giornate d’anticipo la qualificazione. Renon a un passo dal passaggio del turno nel raggruppamento che comprende anche Cortina e Fassa, mentre nell’altro girone Vipiteno è al momento in seconda posizione davanti a Egna e Gardena.

La classifica dell’Alps Hockey League

1 Renon 69

2 Asiago 65

3 Jesenice 59

4 Val Pusteria 57

5 Feldkirch 54

6 Lubiana 54

7 Bregenzerwald 46

8 Cortina 45

9 Vipiteno 44

10 Zell am See 27 -26 39

11 Lustenau 38

12 Salisburgo36

13 Kitzbuhel 32

14 Gherdeina 30

15 Egna 24

16 Fassa 17

17 Klagenfurt 5













