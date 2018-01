Dakar 2018 in tv e Streaming, il rally più suggestivo al mondo è su Ircsporttv e OA Sport

Pronti, partenza…via!! Le grandi emozioni della Parigi-Dakar, il rally automobilistico e motociclistico più suggestivo al mondo, potete viverle ogni giorno e più volte al giorno nel palinsesto a tutta adrenalina di Ircsporttv.

La storica gara che in principio attraversava l’Europa partendo dalla capitale francese prima di tuffarsi in Africa ed attraversare il Sahara, da alcuni anni per il pericolo di attentati terroristici ha ‘traslocato’ in Sudamerica, senza perdere però il fascino e la suggestione che da sempre ha questa competizione estrema per gli amanti delle due e delle quattro ruote.

Nei tanti appuntamenti quotidiani dedicati all’evento, Ircsporttv e OA Sport vi regaleranno le immagini da brividi della competizione ma anche racconti e aneddoti sui protagonisti.

Come tutte le trasmissioni di Ircsporttv, potrete seguire il meglio della Parigi-Dakar sul sito (Ircsporttv.com), su OA Sport (sulla home-page ma anche in fondo ad ogni articolo) ma anche comodamente seduti davanti alla tv dotandosi di un semplice ricevitore di segnale Chromecast.













