Web Tv. “Snow Bike Festival” e la settimana di snowboard del “Laax Open 2018”, la neve regala emozioni su Ircsporttv e OA Sport

Lo “Snow Bike Festival” e il “Laax Open 2018” di snowboard utile per sfruttare l’ultima opportunità per qualificarsi alle Olimpiadi invernali di Pyeongchang. Le emozioni corrono sul manto bianco e passano da oggi a domenica sulle adrenaliniche ‘onde’ di Ircsporttv e OA Sport.

La web tv visibile sul sito (Ircsporttv.com), su Oasport.com e anche sullo schermo di casa con un semplice ricevitore di segnale Chromecast, proporrà diversi appuntamenti ogni giorno regalando lo spettacolo di due eventi davvero imperdibili.

Lo “Snow Bike Festival 2018”, che l’Unione Ciclistica Internazionale UCI per la prima volta premierà quest’anno con un accredito “Stage Race Classe 1” inserendolo di fatto tra i 15 stage al mondo più importanti, vedrà in gara atleti provenienti da ogni angolo del mondo sfidarsi ‘cavalcando’ mountain bike con le ruote extra-wide e grippy. Nelle tappe che iniziano a Gstaad e seguono i sentieri fino a Saanen e Lauenen su piste invernali solitamente riservate a sciatori e snowboarder e su altre piste appositamente preparate, in palio ci saranno punti Uci e un montepremi ancora più ricco rispetto alle precedenti edizioni.

E se poi non vi bastassero le emozioni sulle due ruote, lo spettacolo sulla neve proseguirà con il “Laax Open 2018” e con le immagini spettacolari di una settimana interamente dedicata al top dello snowboard mondiale. Gare internazionali maschili e femminili di slopestyle e halfpipe sotto l’egida di Fis e Wsf con in palio non soltanto onore e medaglie ‘di tappa’ ma anche e soprattutto la possibilità di strappare gli ultimi pass di qualificazione per le Olimpiadi invernali di Pyeongchang in programma quest’anno in Corea del Sud.

Agenda alla mano, dunque, segnatevi orari e giorni per seguire su Ircsporttv e Oasport l’intensissima settimana delle emozioni sulla neve. Si parte oggi alle 19 e alle 22, domani alle 8, alle 15 e alle 20, si prosegue giovedì alle 7, alle 10 e alle 16, venerdì alle 11, 18 e 23, sabato alle 9, 12 e 21 e chiusura domenica con ben sei appuntamenti, quello notturno delle 24, poi in mattinata alle 6, alle 10 e alle 13 e chiusura alle 16 e alle 22.