Web TV: gli “acrobati” dell’arrampicata su Ircsporttv e OA Sport. Un contenitore di pura adrenalina

Quando la montagna è un’ossessione. Su Ircsporttv e OA Sport le imprese impossibili dei migliori scalatori da oggi al 28 gennaio. Ircsporttv e OA Sport trasmettono emozioni mettendo in vetrina per quattro giorni gli straordinari ‘acrobati’ dell’arrampicata. Fino al 28 gennaio sul sito ircsporttv.com e su OA Sport.it verranno proposti ben quattro appuntamenti quotidiani dedicati a sportivi che hanno fatto della conquista delle vette a mani nude la loro vita.

Si potrà così seguire, in un contenitore da 26 minuti di pura adrenalina, il ritratto di Romain Desgranges, francese campione europeo e vincitore della Coppa del Mondo generale 2017, che dopo un’infanzia trascorsa a sognare di diventare un calciatore ha conosciuto l’arrampicata e ‘sposato’ le montagne, e la straordinaria avventura in Marocco del duo Alexander Huber e Fabian Buhl, capaci di aprire alle future generazioni di scalatori “la grande rouge”, la grande via rossa che ‘taglia’ il massiccio Tadrarate.

L’appuntamento con “Outdoorsports Team goes Climbing” si potrà seguire sul sito ircsporttv.com e su oasport.it, ma anche da casa dotandosi di un comodo ed economico ricevitore di segnale Chromecast, il 25 gennaio alle 12, alle 14.30, alle 18 e alle 19, il 26 gennaio alle 11.30, 16, 20 e 22, il 27 gennaio alle 9, 17, 21 e 23 e il 28 gennaio alle 8, 10, 15 e 23.30.