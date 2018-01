Dakar 2018, Classifica generale auto dopo la 6a tappa (11 gennaio): Sainz rosicchia qualcosa a Peterhansel. Amos scende al 9° posto

La sesta tappa ha portato la Dakar 2018 da Arequipa a La Paz, ovvero dal Perù alla Bolivia. Il più veloce lungo i 760 chilometri totali, 313 dei quali di speciale, è stato Carlos Sainz. Lo spagnolo della Peugeot ha così ottenuto il suo primo successo in questa edizione della corsa, precedendo al traguardo il compagno di squadra Stephane Peterhansel. Il francese ha perso più di 4′ oggi ma rimane comunque leader della classifica generale, con il rivale iberico che ha portato il suo ritardo sotto la mezz’ora, a 27’10”. Difficoltà per Eugenio Amos, che ha chiuso in 19esima posizione scendendo al 9° posto della graduatoria, a 2h30’58” dalla vetta.

La classifica delle auto dopo la sesta tappa

1 300 STEPHANE PETERHANSEL JEAN PAUL COTTRET TEAM PEUGEOT TOTAL 16H 25′ 02” 2 303 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ TEAM PEUGEOT TOTAL 16H 52′ 12” + 00H 27′ 10” 3 309 BERNHARD TEN BRINKE MICHEL PERIN TOYOTA GAZOO RACING SA 17H 45′ 43” + 01H 20′ 41” 4 301 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING SA 17H 49′ 22” + 01H 24′ 20” 5 304 GINIEL DE VILLIERS DIRK VON ZITZEWITZ TOYOTA GAZOO RACING SA 18H 01′ 01” + 01H 35′ 59” 6 312 JAKUB PRZYGONSKI TOM COLSOUL ORLEN TEAM / X-RAID 18H 50′ 18” + 02H 25′ 16” 7 311 MARTIN PROKOP JAN TOMANEK MP-SPORTS 18H 50′ 54” + 02H 25′ 52” 00H 10′ 00” 8 319 SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI PH-SPORT 18H 54′ 08” + 02H 29′ 06” 9 335 EUGENIO AMOS SEBASTIEN DELAUNAY TWO WHEELS DRIVE 18H 56′ 00” + 02H 30′ 58” 10 329 PATRICK SIREYJOL FRANCOIS-XAVIER BEGUIN CUMMINS FRANCE 19H 50′ 37” + 03H 25′ 35” 00H 24′ 00” 11 334 PETER VAN MERKSTEIJN MACIEJ MARTON OVERDRIVE TOYOTA 20H 18′ 26” + 03H 53′ 24” 12 313 NICOLAS FUCHS FERNANDO ADRIAN MUSSANO BORGWARD RALLY TEAM 21H 02′ 15” + 04H 37′ 13” 00H 01′ 00” 13 305 MIKKO HIRVONEN ANDREAS SCHULZ X-RAID TEAM 21H 18′ 48” + 04H 53′ 46” 14 318 LUCIO ALVAREZ ROBERT HOWIE OVERDRIVE TOYOTA 21H 37′ 39” + 05H 12′ 37” 15 320 ERIC BERNARD ALEXANDRE VIGNEAU SODICARS RACING 21H 47′ 04” + 05H 22′ 02” 16 331 SEBASTIAN HALPERN EDU PULENTA SOUTH RACING 22H 18′ 00” + 05H 52′ 58” 17 327 MARCO BULACIA EUGENIO ARRIETA MARCO BULACIA 22H 21′ 01” + 05H 55′ 59” 18 326 ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI MARCO SCOPINARO OVERDRIVE TOYOTA 22H 52′ 24” + 06H 27′ 22” 00H 20′ 00” 19 330 JERÔME PELICHET EUGENIE DECRE RAIDLYNX 22H 59′ 26” + 06H 34′ 24” 00H 20′ 00” 20 321 ANTANAS JUKNEVICIUS DARIUS VAICIULIS CRAFT BEARINGS 23H 22′ 24” + 06H 57′ 22”













