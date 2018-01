Dakar 2018, sesta tappa auto: l’acuto di Carlos Sainz! Lo spagnolo vince davanti a Stephane Peterhansel

Carlos Sainz ce l’ha fatta a cogliere il primo successo di questa Dakar 2018. Lo spagnolo è riuscito a portare la sua Peugeot nel minor tempo possibile al traguardo di La Paz, nella tappa con cui la carovana ha salutato il Perù ed è approdata in Bolivia. 760 chilometri totali, 313 dei quali di speciale, coperti dall’iberico in 2h53’50”. Sainz è stato il più veloce sin dall’avvio, arrivando davanti a tutti già al primo waypoint, tallonato dal compagno di squadra, il leader della classifica generale Stephane Peterhansel. Il francese ha perso via via minuti dal rivale iberico, giungendo a La Paz con 4’6″ di distacco. Sainz ha così portato il suo ritardo sotto la mezz’ora, a 27’10”.

Al terzo posto si è piazzato lo sceicco Nasser Al-Attiyah, con 5’05” di distacco, lontano in classifica generale dai due piloti che lo hanno preceduto. A poca distanza l’altra Toyota del sudafricano Giniel De Villiers (+5’31”), davanti alla terza Peugeot del francese Cyril Despres (+8’49”). Il finlandese Mikko Hirvonen ha approfittato di un tracciato particolarmente favorevole alle sue caratteristiche da rallysta nella prima parte, perdendo poi terreno fino a chiudere in sesta posizione (+8’56”). Dietro di lui l’olandese Bernhard ten Brinke (+9’31”), che ha perso qualcosa in classifica generale pur rimanendo terzo, davanti all’argentino Lucio Alvarez (+12’26”), al ceco Martin Prokop (+12’31”) e al polacco Jakub Pryzgonski (+12’39”). Ha avuto qualche difficoltà in più rispetto ai giorni scorsi Eugenio Amos, giunto al traguardo in 19esima posizione a 33’07” da Sainz.

La classifica della sesta tappa delle auto della Dakar 2018

1 303 CARLOS SAINZ TEAM PEUGEOT TOTAL 02H 53′ 30”

2 300 STEPHANE PETERHANSEL TEAM PEUGEOT TOTAL 02H 57′ 36” + 00H 04′ 06”

3 301 NASSER AL-ATTIYAH TOYOTA GAZOO RACING SA 02H 58′ 35” + 00H 05′ 05”

4 304 GINIEL DE VILLIERS TOYOTA GAZOO RACING SA 02H 59′ 01” + 00H 05′ 31”

5 308 CYRIL DESPRES TEAM PEUGEOT TOTAL 03H 02′ 19” + 00H 08′ 49”

6 305 MIKKO HIRVONEN X-RAID TEAM 03H 02′ 26” + 00H 08′ 56”

7 309 BERNHARD TEN BRINKE TOYOTA GAZOO RACING SA 03H 03′ 01” + 00H 09′ 31”

8 318 LUCIO ALVAREZ OVERDRIVE TOYOTA 03H 05′ 56” + 00H 12′ 26”

9 311 MARTIN PROKOP MP-SPORTS 03H 06′ 01” + 00H 12′ 31”

10 312 JAKUB PRZYGONSKI ORLEN TEAM / X-RAID 03H 06′ 09” + 00H 12′ 39”

11 313 NICOLAS FUCHS BORGWARD RALLY TEAM 03H 09′ 47” + 00H 16′ 17”

12 317 BORIS GARAFULIC X-RAID TEAM 03H 11′ 23” + 00H 17′ 53”

13 334 PETER VAN MERKSTEIJN OVERDRIVE TOYOTA 03H 13′ 01” + 00H 19′ 31”

14 323 BENEDIKTAS VANAGAS GENERAL FINANCING TEAM PITLANE 03H 20′ 01” + 00H 26′ 31”

15 326 ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI OVERDRIVE TOYOTA 03H 20′ 38” + 00H 27′ 08”

16 331 SEBASTIAN HALPERN SOUTH RACING 03H 21′ 29” + 00H 27′ 59”

17 315 CARLOS SOUSA RENAULT DUSTER TEAM 03H 23′ 18” + 00H 29′ 48”

18 329 PATRICK SIREYJOL CUMMINS FRANCE 03H 24′ 49” + 00H 31′ 19”

19 335 EUGENIO AMOS TWO WHEELS DRIVE 03H 26′ 37” + 00H 33′ 07”

20 321 ANTANAS JUKNEVICIUS CRAFT BEARINGS 03H 35′ 58” + 00H 42′ 28”













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL RALLY

alessandro.tarallo@oasport.it