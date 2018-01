Dakar 2018, classifica generale altre categorie dopo la 8a tappa (14 gennaio): Ignacio Casale domina tra i quad, Dmitry Nikolaev gestisce un ampio margine nei camion

La ultima tappa interamente in territorio boliviano non ha mutato in maniera clamorosa le tre classifiche di camion, quad e side-by-side. Andiamo a conoscere nel dettaglio le graduatorie delle tre categorie prima dello sbarco in Argentina.

CAMION: il team russo di Eduard Nikolaev controlla la situazione e gestisce un vantaggio di oltre 45 minuti sugli argentini di Federico Villagra, unico team ancora in lizza per la vittoria finale. Dalla terza posizione detenuta dai cechi di Martin Macik, il gap supera le tre ore.

CLASSIFICA GENERALE DAKAR 2018 – CAMION

QUAD: Ignacio Casale ha la Dakar 2018, con il tempo totale di 33:53.03 e un vantaggio immenso, di un ora e quarantacinque minuti, su Jeremias Gonzalez Ferioli e poco meno di un’ora e cinquanta sul connazionale Nicolas Cavigliasso. Dalla quarta posizione di Axel Dutrie (con 10 minuti di penalità) in poi, i distacchi valicano le tre ore, come per Simon Vitse e Marcelo Medeiros che paga a caro prezzo una penalità di due ore e un minuto.

CLASSIFICA GENERALE DAKAR 2018 – QUAD

SIDE-BY-SIDE:

I brasiliani Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, già primi in classifica, allungano ulteriormente sugli inseguitori, ormai staccatissimi, e blindano il loro successo alla Dakar 2018. Al secondo posto, infatti, troviamo i peruviani Juan Carlos Uribe Ramos e Javier Uribe Godoy ad oltre un’ora e trenta minuti di ritardo, mentre al terzo posto troviamo il team composto dal francese Patrice Garrouste e l’elvetico Steven Griener con oltre due ore e trenta di gap. Per tutti gli altri i distacchi sono irrecuperabili.

CLASSIFICA GENERALE DAKAR 2018 – SIDE-BY-SIDE













Foto: Ignacio Casale