Coppa Davis 2018, i precedenti tra i giocatori di Italia e Giappone. Avversari nuovi per Fabio Fognini, Taro Daniel il più “conosciuto”

L’Italia è pronta a scendere in campo per il primo turno della Coppa Davis 2018. Gli azzurri sfideranno il Giappone in trasferta, a Morioka, provando a raggiungere per il terzo anno consecutivo i quarti di finale. Complice l’assenza di Kei Nishikori la squadra capitanata da Corrado Barazzutti è favorita, ma attenzione al team nipponico, che potrà contare in primis su una superficie particolarmente adatta, il veloce indoor.

Il singolarista di punta del Giappone sarà quindi Yuichi Sugita, numero 41 del ranking, avversario complicato e di difficile lettura, complice il fatto che né Fabio Fognini né Paolo Lorenzi lo hanno mai affrontato. L’unico ad averci giocato è Andreas Seppi, ma nel 2016 ed in condizioni differenti, sull’erba di Halle (vittoria 6-3 6-0). Mentre Fognini non ha mai giocato contro nessuno dei convocati del Giappone, Lorenzi ha già avuto modo di conoscere Taro Daniel, secondo singolarista nipponico, numero 100 del mondo. Il testa a testa è favorevole all’azzurro, che ha trionfato sulla terra di Bucarest nel 2016 (6-2 6-0), oltre che in un vecchio confronto del 2013 nel Challenger di Cordenons (6-4 6-4).

Contro Daniel ha già giocato anche Simone Bolelli, che difficilmente verrà schierato in singolare ma che ha in ogni caso un bilancio positivo contro il suo avversario. Anche in questo caso, però, i due hanno giocato sulla terra: è successo lo scorso anno nel Challenger di Santiago (Bolelli 6-4 6-4), oltre che a livello ATP nel 2016, a Marrakech (Bolelli 7-5 6-4). Il tennista bolognese è quello che più degli altri compagni conosce i rivali giapponesi perché è l’unico ad aver affrontato Go Soeda, numero 152 del ranking e prima riserva a livello di singolare. Il precedente anche in questo caso è poco attendibile, risalendo al 2015, sull’erba di Nottingham, per quanto favorevole a Bolelli (6-3 6-2). Poche informazioni, dunque, per i tennisti italiani, chiamati a fare del loro meglio.













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL TENNIS

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Fabio Fognini