Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018: la graduatoria dopo lo slalom di Flachau. Mikaela Shiffrin ha le mani sulla Coppa

Mikaela Shiffrin non si accontenta e continua a incrementare il proprio vantaggio sulle inseguitrici sia nella Classifica Coppa del Mondo generale, sia in quella di specialità, nella quale ha già aritmeticamente la certezza di essere al comando. La vittoria di oggi a Flachau, arrivata in rimonta, è la 41esima in carriera e, a 23 anni ancora da compiere, Shiffrin dà la sensazione di non volersi fermare qui.

La classifica generale della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018

1 Mikaela Shiffrin USA 1381

2 Wendy Holdener SUI 560

3 Petra Vlhova SVK 554

4 Viktoria Rebensburg GER 534

5 Frida Hansdotter SWE 499

6 Tessa Worley FRA 416

7 Bernadette Schild AUT 385

8 Tina Weirather LIE 383

9 Michelle Gisin SUI 382

10 Sofia Goggia ITA 344

La classifica di slalom della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018

1 Mikaela Shiffrin USA 780 (aritmeticamente prima)

2 Petra Vlhova SVK 445

3 Frida Hansdotter SWE 431

4 Wendy Holdener SUI 405

5 Bernadette Schild AUT 332

6 Melanie Meillard SUI 227

7 Anna Swenn-Larsson SWE 193

8 Denise Feierabend SUI 180

9 Irene Curtoni ITA 167

10 Katharina Gallhuber AUT 146













Foto: Pier Colombo