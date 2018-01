Classifica Coppa del Mondo femminile sci alpino 2018: la graduatoria dopo Lenzerheide. Duello Vlhova-Hansdotter per il secondo posto in slalom

L’uscita di Mikaela Shiffrin ha permesso a Petra Vlhova di vincere lo slalom speciale di Lenzhereide e di trovare la seconda vittoria stagionale dopo quella di Levi. La slovacca guadagna così 100 punti in classifica e sale sia nella classifica generale che in quella di slalom, dove insieme a Wendy Holdener e Frida Hansdotter darà vita a un bel duello per il secondo posto di qui in avanti.

La classifica generale di Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018

1 SHIFFRIN Mikaela USA 1513

2 HOLDENER Wendy SUI 762

3 REBENSBURG Viktoria GER 714

4 VLHOVA Petra SVK 694

5 HANSDOTTER Frida SWE 607

6 WEIRATHER Tina LIE 601

7 GUT Lara SUI 592

8 WORLEY Tessa FRA 587

9 MOWINCKEL Ragnhild NOR 579

10 GOGGIA Sofia ITA 570

11 BRIGNONE Federica ITA 567

12 GISIN Michelle SUI 556

13 SCHILD Bernadette AUT 435

14 VONN Lindsey USA 432

15 MEILLARD Melanie SUI 416

La classifica di slalom della Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2018

1 Mikaela Shiffrin USA 780 (aritmeticamente prima)

2 Petra Vlhova SVK 545

3 Frida Hansdotter SWE 511

4 Wendy Holdener SUI 465

5 Bernadette Schild AUT 338

6 Melanie Meillard SUI 277

7 Anna Swenn-Larsson SWE 211

8 Denise Feierabend SUI 206

9 Irene Curtoni ITA 196

10 Nina Haver-Loeseth NOR 183













Foto: pagina Facebook Petra Vlhova