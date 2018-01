Sci di fondo, Coppa del Mondo Seefeld 2018: Jessica Diggins vince la 10km. Elisa Brocard chiude al 22° posto

Trionfo della statunitense Jessica Diggins nella 10 km tl mass start femminile valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, svoltasi oggi pomeriggio a Seefeld, in Austria. L’atleta nordamericana ha preceduto sul traguardo ben 4 norvegesi: a completare il podio sono state la leader di Coppa del Mondo Heidi Weng e Ragnhild Haga. Migliore delle azzurre, ed unica a punti, Elisa Brocard, 22a.

Nelle classiche dinamiche della mass start Brocard passa in 15esima posizione, il gruppo affronta i primi km in lunga fila indiana, mentre davanti a fare il ritmo ci pensa la statunitense Jessica Diggins, che ad un terzo di gara causa la prima frattura: il gruppo di testa resta di 13 unità, poi una seconda trainata arriva dalla norvegese Ingvild Oestberg e così ai 4.6 km davanti restano soltanto in 12, dopo che la russa Anastasia Sedova si è staccata. Intanto Elisa Brocard, oltre le 30 nelle prime fasi di gara, risale lentamente e a metà gara transita attorno alla 25a posizione. La norvegese Oestberg continua a tirare davanti, ma fino ai 7 km la sua azione non sortisce effetti, ed il gruppo delle 12 di testa resta compatto, mentre Elisa Brocard riesce a farsi strada nel gruppone che si giocherà la 13a posizione.

Agli 8 km ecco i primi effetti del forcing della norvegese: il gruppo di testa si sfilaccia, mentre Elisa Brocard passa in 15a posizione, perdendo però metri preziosi dalle due avversarie che si giocheranno la 13a piazza. All’arrivo però, in volata, a spuntarla è la statunitense Jessica Diggins, che batte per 0″7 la norvegese Heidi Weng e per 1″0 l’altra norvegese Ragnhild Haga. Oestberg paga dazio nel finale per lo sforzo prolungato in testa e chiude quarta a 8″7, mentre tutte le altre atlete giungono oltre i 15″. Paga nel finale anche Elisa Brocard, che perde secondi preziosi e si classifica 22a a 59″6. Fuori dalle 30 le altre azzurre: 48a Ilaria De Bertolis a 2’03″5, 51a Sara Pellegrini a 2’13″0, 59a Giulia Stuerz a 2’57″7, 63a Caterina Ganz a 3’28″6.













Foto: Valerio Origo