Slittino, Coppa del Mondo 2018: poca Italia nelle sprint e nel team relay. Gioie per la Russia e per Loch

Week-end lunghissimo in quel di Sigulda, in Lettonia, dove si è conclusa la Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale, con l’ultima tappa, valida anche come prova per i Campionati Europei. Si sono disputati nel lungo pomeriggio le prove sprint e il team relay: andiamo a riepilogare tutti i risultati.

Pochi sprazzi d’Italia nelle sprint, la nazione protagonista di giornata è la Russia. Il detentore della sfera di cristallo Roman Repilov deve cedere il trofeo, ma lo fa chiudendo con un successo: il giovane russo infatti si impone battendo la sorpresissima slovacca Jozef Ninis ed il campione olimpico Felix Loch che può gioire con la Coppa del Mondo (che era ipotecata già dopo la gara classica). Kevin Fischnaller, unico italiano al via (ricordiamo che suo cugino Dominik ha dato forfait stamattina), chiude con un modesto 12mo posto.

Tra le donne fa doppietta Tatyana Ivanova: sulla pista più amata, la russa fa di nuovo lo scalpo alla campionessa Natalie Geisenberger, che arriva a soli 5 millesimi dalla vincitrice. Sorpresa anche qui sul podio: c’è, per la prima volta in carriera, la padrona di casa Kendija Aparjode. Buon piazzamento per Andrea Voetter, ottava, mentre non si ripete Sandra Robatscher dopo il podio di ieri, solo 14ma. Nel doppio, invece, le sorprese sono poche: Eggert/Benecken chiudono una Coppa del Mondo da trionfatori con l’ennesima vittoria. Battuti i lettoni Sics/Sics e Gudramovics/Kalnins. Tra gli azzurri settimi Rieder/Rastner, quattordicesimi Nagler/Malleier.

Nella gara di chiusura, la prova a squadre, si prende il titolo europeo la Russia: i dominatori del week-end (presenti Pavlichenko, Ivanova e Denisev/Antonov) battono i rivali tedeschi di 151 millesimi. Sul podio, ovviamente, i padroni di casa lettoni per il bronzo. Italia quarta, ma davvero tanto lontana dalla top-3.