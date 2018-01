Classifica Auto Dakar 2018, prima tappa (6 gennaio): Nasser Al-Attiyah si avvantaggia sulle Peugeot. In difficoltà Sebastien Loeb

C’è Nasser Al-Attiyah davanti a tutti in classifica al termine della prima tappa della Dakar 2018. Lo sceicco del Qatar è stato il più veloce con la sua Toyota nel coprire i 31 km di speciale da Lima a Pisco. Al secondo posto si è piazzato il compagno di marca, l’olandese Bernhard ten Brinke, a 25″, davanti al peruviano Nicolas Fuchs (Borgward), a 34″. Già minuti di ritardo importanti per i tre principali favoriti, gli alfieri della Peugeot. Il francese Stephane Peterhansel è 11° a 2’15”, lo spagnolo Carlos Sainz è 16° a 3’22”, mentre l’altro transalpino Sebastien Loeb è addirittura 29° a 5’37” dal leader, per via di problemi ai freni.

La classifica delle auto dopo la prima tappa della Dakar 2018

1 301 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING SA 00H 21′ 51”

2 309 BERNHARD TEN BRINKE MICHEL PERIN TOYOTA GAZOO RACING SA 00H 22′ 16” + 00H 00′ 25”

3 313 NICOLAS FUCHS FERNANDO ADRIAN MUSSANO BORGWARD RALLY TEAM 00H 22′ 25” + 00H 00′ 34”

4 310 BRYCE MENZIES PETER MORTENSEN X-RAID TEAM 00H 22′ 29” + 00H 00′ 38”

5 302 NANI ROMA ALEX HARO BRAVO X-RAID TEAM 00H 22′ 44” + 00H 00′ 53”

6 304 GINIEL DE VILLIERS DIRK VON ZITZEWITZ TOYOTA GAZOO RACING SA 00H 22′ 45” + 00H 00′ 54”

7 318 LUCIO ALVAREZ ROBERT HOWIE OVERDRIVE TOYOTA 00H 23′ 03” + 00H 01′ 12”

8 305 MIKKO HIRVONEN ANDREAS SCHULZ X-RAID TEAM 00H 23′ 27” + 00H 01′ 36”

9 312 JAKUB PRZYGONSKI TOM COLSOUL X-RAID TEAM 00H 23′ 36” + 00H 01′ 45”

10 311 MARTIN PROKOP JAN TOMANEK MP-SPORTS 00H 23′ 55” + 00H 02′ 04”

11 300 STEPHANE PETERHANSEL JEAN PAUL COTTRET TEAM PEUGEOT TOTAL 00H 24′ 06” + 00H 02′ 15”

12 317 BORIS GARAFULIC FILIPE PALMEIRO X-RAID TEAM 00H 24′ 14” + 00H 02′ 23”

13 314 YAZEED AL RAJHI TIMO GOTTSCHALK X-RAID TEAM 00H 24′ 17” + 00H 02′ 26”

14 307 ORLANDO TERRANOVA BERNARDO GRAUE X-RAID TEAM 00H 24′ 24” + 00H 02′ 33”

15 308 CYRIL DESPRES DAVID CASTERA TEAM PEUGEOT TOTAL 00H 24′ 27” + 00H 02′ 36”

16 303 CARLOS SAINZ LUCAS CRUZ TEAM PEUGEOT TOTAL 00H 24′ 30” + 00H 02′ 39”

17 326 ALEJANDRO MIGUEL YACOPINI MARCO SCOPINARO OVERDRIVE TOYOTA 00H 25′ 13” + 00H 03′ 22”

18 335 EUGENIO AMOS SEBASTIEN DELAUNAY TWO WHEELS DRIVE 00H 25′ 23” + 00H 03′ 32”

19 329 PATRICK SIREYJOL FRANCOIS-XAVIER BEGUIN CUMMINS FRANCE 00H 25′ 36” + 00H 03′ 45”

20 349 VAIDOTAS ZALA SAULIUS JURGELENAS AGRORODEO 00H 25′ 51” + 00H 04′ 00”

21 334 PETER VAN MERKSTEIJN MACIEJ MARTON OVERDRIVE TOYOTA 00H 26′ 09” + 00H 04′ 18”

22 324 YONG ZHOU STEPHANE PREVOT OVERDRIVE TOYOTA 00H 26′ 16” + 00H 04′ 25”

23 316 RONAN CHABOT GILLES PILLOT OVERDRIVE TOYOTA 00H 26′ 31” + 00H 04′ 40”

24 320 ERIC BERNARD ALEXANDRE VIGNEAU SODICARS RACING 00H 26′ 49” + 00H 04′ 58”

25 330 JERÔME PELICHET EUGENIE DECRE RAIDLYNX 00H 26′ 54” + 00H 05′ 03”

26 319 SHEIKH KHALID AL QASSIMI XAVIER PANSERI PH-SPORT 00H 27′ 07” + 00H 05′ 16”

27 365 ERIK WEVERS ANTON VAN LIMPT BORGWARD RALLY TEAM 00H 27′ 10” + 00H 05′ 19”

28 327 MARCO BULACIA EUGENIO ARRIETA MARCO BULACIA 00H 27′ 21” + 00H 05′ 30”

29 306 SEBASTIEN LOEB DANIEL ELENA TEAM PEUGEOT TOTAL 00H 27′ 28” + 00H 05′ 37”

30 315 CARLOS SOUSA PASCAL MAIMON RENAULT DUSTER TEAM 00H 27′ 39” + 00H 05′ 48”













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL RALLY

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Dakar