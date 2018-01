Dakar 2018, prima tappa auto: partenza sprint di Nasser Al-Attiyah! Sebastien Loeb chiude a cinque minuti

Ci si attendevano le Peugeot ed invece è stata la Toyota a rubare la scena nella prima tappa della Dakar 2018 nella categoria della auto. Lo sceicco del Qatar Nasser Al-Attiyah ha coperto i 31 km di speciale tra Lima e Pisco in 21’51”, facendo meglio di tutti, in primis del compagno di marca, l’olandese Bernhard ten Brinke, secondo a 25″. Al terzo posto si è piazzato invece il peruviano Nicolas Fuchs (Borgward) a 34″.

La prima tappa ha portato già delle sorprese perché la Peugeot, grande favorita, è addirittura fuori dalla top ten. Per trovare la prima vettura di marca francese, infatti, occorre scendere in 11^ posizione, dove c’è il francese Stephane Peterhansel, che ha già accumulato 2’15” di ritardo. È andata male anche allo spagnolo Carlos Sainz, 16° a 3’22”, dietro al francese Cyril Despres (15° a 2’36”), mentre peggio di tutti è andata a Sebastien Loeb. Il francese ha avuto dei problemi ai freni a 3 km dal traguardo che lo hanno fortemente limitato, costringendolo alla 29^ posizione a 5’37” dal leader.

Al-Attiyah può quindi già disporre di un certo vantaggio sulla concorrenza. È stata una grande giornata per la Toyota, perché in top ten troviamo anche il sudafricano Giniel De Villiers, sesto a 54″, e l’argentino Lucio Alvarez, settimo a 1’12”. Grande sorpresa anche in casa Mini, con ben quattro vetture tra le prime dieci: l’americano Bryce Menzies si è piazzato quarto a 38″, immediatamente davanti allo spagnolo Nani Roma, quinto a 53″. Mikko Hirvonen ha chiuso la prima tappa in ottava posizione (+1’36”), con alle sue spalle il polacco Jakub Przygonski, nono (+1’45”). Chiude la top ten la Ford di Martin Prokop a 2’04”.

Molto bene Eugenio Amos, uno dei due italiani in gara. L’azzurro, in coppia con il francese Sebastian Delauney al volante del buggy due ruote motrici del team 2WD, ha chiuso la prima tappa in 18^ posizione a 3’32” da Al-Attiyah. Stefano Massini (Toyota), invece, copilotato dal connazionale Maurizio Nassi, si è piazzato 76° con un ritardo di ben 43’12”.

La top-10 della prima tappa delle auto della Dakar 2018

1 301 NASSER AL-ATTIYAH MATTHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING SA 00H 21′ 51”

2 309 BERNHARD TEN BRINKE MICHEL PERIN TOYOTA GAZOO RACING SA 00H 22′ 16” + 00H 00′ 25”

3 313 NICOLAS FUCHS FERNANDO ADRIAN MUSSANO BORGWARD RALLY TEAM 00H 22′ 25” + 00H 00′ 34”

4 310 BRYCE MENZIES PETER MORTENSEN X-RAID TEAM 00H 22′ 29” + 00H 00′ 38”

5 302 NANI ROMA ALEX HARO BRAVO X-RAID TEAM 00H 22′ 44” + 00H 00′ 53”

6 304 GINIEL DE VILLIERS DIRK VON ZITZEWITZ TOYOTA GAZOO RACING SA 00H 22′ 45” + 00H 00′ 54”

7 318 LUCIO ALVAREZ ROBERT HOWIE OVERDRIVE TOYOTA 00H 23′ 03” + 00H 01′ 12”

8 305 MIKKO HIRVONEN ANDREAS SCHULZ X-RAID TEAM 00H 23′ 27” + 00H 01′ 36”

9 312 JAKUB PRZYGONSKI TOM COLSOUL X-RAID TEAM 00H 23′ 36” + 00H 01′ 45”

10 311 MARTIN PROKOP JAN TOMANEK MP-SPORTS 00H 23′ 55” + 00H 02′ 04”













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL RALLY

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: pagina Facebook Nasser Al-Attiyah