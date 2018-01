Ciclocross, Coppa del Mondo Hoogerheide 2018: Mathieu Van Der Poel non si batte! Nel femminile ottimo secondo posto di Eva Lechner, alle spalle di Sanne Cant

La Coppa del Mondo di ciclocross si è chiusa oggi a Hoogerheide (Olanda), dove si è svolta la nona e ultima tappa stagionale. Ancora una volta abbiamo assistito al dominIo dei rispettivi vincitori delle classifiche generali, ovvero l’olandese Mathieu Van Der Poel e la belga Sanne Cant. Giornata positiva anche per l’Italia, che può esultare per il secondo posto dell’infinita Eva Lechner. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio quanto successo in tutte le gare odierne.

Partiamo dal maschile, dove Mathieu Van Der Poel conclude nel modo migliore una Coppa del Mondo praticamente perfetta. Il fuoriclasse olandese ha dimostrato ancora una volta la sua superiorità nei confronti di tutti i rivali. Infatti ha attaccato al primo giro ed è sempre rimasto al comando da solo, amministrando per tutto il percorso il vantaggio sul belga Wout Van Aert, che ancora una volta deve accontentarsi del secondo posto, a 8” dal rivale. Van Der Poel conquista così il settimo successo stagionale e si presenterà come favorito assoluto ai Mondiali di Valkenburg, dove cercherà di strappare la maglia iridata a Van Aert. L’unica vera lotta odierna è stata quella per il terzo gradino del podio, con il belga Michael Vanthourenhout, che è riuscito a superare nel finale il connazionale Laurens Sweeck. Ancora lontani dalle prime posizioni gli azzurri, infatti gli unici due a riuscire a concludere la gara sono stati Gioele Bertolini 17° a 4’12” dalla vetta e Luca Braidot 27° a 5’29”.

Spostiamoci quindi al femminile, dove quest’oggi Sanne Cant si è trovata di fronte un’avversaria capace di tenere il suo ritmo per gran parte del percorso, ovvero la nostra Eva Lechner. La bolzanina è stata bravissima a incollarsi alla ruota della campionessa europea fin dal primo giro e a riuscire e mantenere il suo passo. Al quarto dei sei giri previsti, Cant ha deciso però di rompere gli undici, staccando Lechner e facendo così il vuoto dietro di sé. La campionessa italiana è stata però brava a gestire al meglio le energie, riuscendo a non farsi raggiungere dalle avversarie. Cant conquista quindi il successo in solitaria e va a completare il suo dominio in questa stagione, andando al alzare le braccia per la quinta volta. Al secondo posto troviamo una bravissima Lechner, che contiene il distacco e arriva a solo 10” dalla belga. Completa il podio di giornata la giovane stella britannica Evie Richards a 19″. Per l’Italia arriva anche la buona prestazione di Alice Maria Arzuffi, sesta a 52” dalla vetta, mentre sono lontane Sara Casasola, 26ma a 3’01” e Chiara Teocchi 36ma a 4’ 26”. Infine segnaliamo la brutta caduta della francese Pauline Ferrand-Prévot, che era in lotta per il podio fino al contatto con un’avversaria in discesa. L’ex campionessa del mondo è uscita dal tracciato in barella, dolorante ad una spalla, e la sua partecipazione ai Mondiali potrebbe essere a rischio.

Negli Under 23 arriva il secondo successo stagionale per il campione europeo Eli Iserbyt, che precede di 25” il britannico Thomas Pidcock, che grazie ai punti odierni va a conquistare la classifica generale. Completa il podio di giornata l’olandese Joris Nieuwenhuis con un distacco di 52”. Per quanto riguarda gli azzurri, arriva un’altra buona prova per il campione italiano Jakob Dorigoni, che chiude in ottava posizione a 1’28” dalla testa. Concludiamo infine con la categoria Juniores, dove il belga Niels Vandeputte centra il primo successo stagionale, davanti al connazionale Jarno Bellens e all’olandese Mees Hendrikx. Quarto posto invece per il ceco Tomas Kopecky, che guadagna comunque punti sufficienti per conquistare la classifica generale. Lontani gli italiani, con Davide Toneatti 29° a 3’16” e Filippo Fontana 34° a 3’31”.













CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO

alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Twitter