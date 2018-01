Calcio, Serie A 2017-2018: Cagliari-Juventus 0-1, Federico Bernardeschi decisivo, vittoria sofferta per la Vecchia Signora

Missione compiuta per la Juventus nella ventesima giornata del campionato di calcio di Seria A. La formazione di Massimiliano Allegri conquista una vittoria di misura contro il Cagliari della Sardegna Arena. Un match decisamente tirato, finito 1-0 per i bianconeri in cui a decidere è stata una marcatura di Federico Bernardeschi nella ripresa. Nel primo tempo regna l’equilibrio: tre legni in totale, due dei bianconeri con Dybala e proprio l’ex calciatore della Fiorentina e uno della squadra di casa con Farias. Nei secondi 45′ Pavoletti sfiora subito la rete del vantaggio, ma poi è la Juve a trovare il gol partita: discesa di Douglas Costa sulla destra e gol del n.33 su facile tocco ravvicinato col mancino. Da segnalare nel corso gli infortuni a Paulo Dybala e Sami Khedira. Preoccupa in particolare l’uscita forzata dell’argentino che potrebbe aver subito uno stiramento muscolare alla coscia. La Juventus ottiene la quarta vittoria consecutiva in campionato e torna a un punto di distanza dal Napoli capolista. Il Cagliari invece è sedicesimo in classifica a quota 20 punti, con cinque lunghezze di vantaggio sul Crotone terzultimo.













Foto: profilo twitter Champions League