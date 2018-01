Calcio femminile: le 23 convocate dell’Italia di Milena Bertolini per l’amichevole contro la Francia

Per prepararsi al meglio agli impegni delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia, la Nazionale italiana di Milena Bertolini affronterà sabato 20 gennaio alle ore 21.00, allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia, la selezione transalpina. Un test probante per la giocatrici nostrane, in vetta al gruppo 6 di qualificazione a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio sul Belgio. Partita contro le belghe che, tra l’altro, si disputerà allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara martedì 10 aprile alle ore 18.00.

Tornando alla sfida contro la Francia, nella lista delle 23 convocate ci sono alcune novità: parliamo della talentuosa giocatrice della Juventus Benedetta Glionna, di Martina Lenzini, sempre militante tra le fila bianconere, ed Eleonora Goldoni che gioca nella divisione di calcio femminile della East Tennessee State University. Bertolini che conferma di avere un occhio di riguardo nei confronti delle giovani più interessanti.

L’elenco delle convocate

Portieri: Chiara Marchitelli (Brescia), Laura Giuliani (Juventus), Rosalia Pipitone (Res Roma);

Difensori: Elena Linari (Fiorentina), Alia Guagni (Fiorentina), Elisa Bartoli (Fiorentina), Cecilia Salvai (Juventus), Sara Gama (Juventus), Linda Cimini Tucceri (San Zaccaria), Martina Lenzini (Juventus), Alice Tortelli (Fiorentina);

Centrocampiste: Aurora Galli (Juventus), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Res Roma), Barbara Bonansea (Juventus), Greta Adami (Fiorentina), Eleonora Goldoni (Tennessee State University), Valentina Bergamaschi (Brescia), Benedetta Glionna (Juventus);

Attaccanti: Daniela Sabatino (Brescia), Ilaria Mauro (Fiorentina), Valentina Giacinti (Brescia), Cristiana Girelli (Brescia).













Foto: Figc