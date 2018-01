Calcio femminile, amichevole Italia-Francia: programma, orari e tv. La data della partita

Per prepararsi al meglio agli impegni delle Qualificazioni ai Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia, la Nazionale italiana di Milena Bertolini affronterà sabato 20 gennaio alle ore 21.00, allo stadio ‘Orange Vélodrome’ di Marsiglia, la selezione transalpina. Un test probante per la giocatrici nostrane, in vetta al gruppo 6 di qualificazione a punteggio pieno con 2 punti di vantaggio sul Belgio. Partita contro le belghe che, tra l’altro, si disputerà allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara martedì 10 aprile alle ore 18.00. Un match, dunque, molto interessante per verificare quali saranno le risposte delle azzurre e proiettarsi con fiducia agli incontri ufficiali. Non è un caso che Bertolini abbia inserito nella lista delle convocate alcuni volti nuovi come Benedetta Glionna e Martina Lenzini della Juventus (capolista in Serie A) ed Eleonora Goldoni che gioca nella divisione di calcio femminile della East Tennessee State University. Di seguito la programmazione dell’incontro sul quale vi informeremo relativamente una trasmissione in diretta tv o streaming.

Sabato 20 gennaio

ore 21.00 Francia Italia













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Figc