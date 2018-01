Calcio a 5, Europei 2018: i 18 convocati dell’Italia. Presenti diversi italo-brasiliani

Partito il conto alla rovescia dell’Italia in vista degli Europei di calcio a 5 in programma in Slovenia, a Lubiana, dal 30 gennaio al 10 febbraio: il CT Roberto Menichelli ha “tagliato” sette elementi ed ha diramato la lista dei 18 preconvocati, che dal 19 gennaio saranno in raduno a Nemi, in provincia di Roma.

Di seguito la lista dei 18, da cui usciranno i 14 che parteciperanno alla rassegna continentale:

Portieri: Michele Miarelli (Luparense), Francesco Molitierno (Kaos Reggio Emilia), Stefano Mammarella (Acqua&Sapone);

Giocatori di movimento: Nicolò Baron (Feldi Eboli), Humberto Honorio (Luparense), Massimo De Luca (Napoli), Cristiano Fusari (Kaos Reggio Emilia), Mauro Castagna (IC Futsal), Giacomo Azzoni (Venezia Mestre), Marco Ercolessi (Pescara), Sergio Romano (Real Rieti), Paolo Cesaroni (Pesaro), Giuliano Fortini (Pesarofano), Fabricio Calderolli (Acqua&Sapone), Julio De Oliveira (Acqua&Sapone), Gabriel Lima (Acqua&Sapone), Juliao Murilo Ferreira (Acqua&Sapone), Alex Merlim Da Silva (Sporting Lisbona).

Gli azzurri affronteranno due amichevoli durante il ritiro: la prima disputata a Genzano il 22 alle ore 19 contro la Polonia, la seconda a Novigrad, in Croazia, il 26 alle ore 18 contro la Francia. Entrambe queste formazioni fanno parte del novero delle 12 che si giocheranno il titolo continentale in Slovenia, anche se nella fase a gironi gli italiani affronteranno prima la Serbia e poi proprio la selezione slovena. Le prime due passeranno ai quarti.

L’elenco definitivo dei 14 convocati per gli Europei verrà diramato domenica 28 gennaio.













Foto: Profilo Twitter UEFA Futsal