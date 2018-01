Biathlon, Sprint maschile Oberhof 2018: la startlist e i pettorali di partenza. Programma, orari e tv

Dopo la pausa natalizia torna la Coppa del Mondo 2017/18 di Biathlon. Gli atleti, ormai proiettati verso i Giochi Olimpici di PyenogChang 2018, si trasferiscono in Germania, ad Oberhof per un programma ricco e che si può considerare un classico per la città tedesca. Si parte con la prova sprint di 10km di domani, quindi sabato toccherà alla 12,5km ad inseguimento, per concludere domenica con la staffetta 4×7,5km. Tra gli uomini, come questa annata sta dimostrando, si annuncia ancora un weekend ad altissimi livelli tra il francese Martin Fourcade ed il norvegese Johannes Boe. I due contendenti, inoltre, sono divisi da appena 20 punti, con il campione del mondo in carica a quota 432, mentre il rivale scandinavo, grande sorpresa di questa stagione, è fermo a 412. Dietro di loro, il vuoto, con lo sloveno Jakov Fak a 306 punti e il tedesco Simon Schempp a 271. Il primo degli italiani è Lukas Hofer, nono, a quota 211 punti. Al via della prova sprint di Oberhof i nostri portacolori saranno cinque (sui 105 totali), con Dominik Windisch che scatterà con il pettorale numero uno, quindi lo stesso Hofer con l’undici, quindi ci sarà Thomas Bormolini con il 39, Thierry Chenal con il 76 e Giuseppe Montello con il 93. Quest’ultimo partirà proprio davanti al grande norvegese Ole Einar Bjoerndalen alla caccia del pass per le Olimpiadi, dopo un inizio di annata complicato.

IN TV – La 10km sprint prenderà il via alle 14.15 e sarà trasmessa in TV da Eurosport1 dalle ore 14.00 con replica alle ore 18.15 e 22.30

START LIST UOMINI 10KM SPRINT OBERHOF

1 WINDISCH Dominik ITA ITALY

2 SEPPAELAE Tero FIN FINLAND

3 TACHIZAKI Mikito JPN JAPAN

4 MUIZNIEKS Oskars LAT LATVIA

5 EBERHARD Tobias AUT AUSTRIA

6 KRCMAR Michal CZE CZECH REPUBLIC

7 SCHEMPP Simon GER GERMANY

8 PIDRUCHNYI Dmytro UKR UKRAINE

9 FILLON MAILLET Quentin FRA FRANCE

10 BOE Johannes Thingnes NOR NORWAY

11 HOFER Lukas ITA ITALY

12 GOW Scott CAN CANADA

13 WEGER Benjamin SUI SWITZERLAND

14 DOLL Benedikt GER GERMANY

15 DESTHIEUX Simon FRA FRANCE

16 MORAVEC Ondrej CZE CZECH REPUBLIC

17 BIRKELAND Lars Helge NOR NORWAY

18 FOURCADE Martin FRA FRANCE

19 NELIN Jesper SWE SWEDEN

20 EBERHARD Julian AUT AUSTRIA

21 PRYMA Artem UKR UKRAINE

22 BURKE Tim USA USA

23 BUTA George ROU ROMANIA

24 STROLIA Vytautas LTU LITHUANIA

25 ILIEV Vladimir BUL BULGARIA

26 FINELLO Jeremy SUI SWITZERLAND

27 LOGINOV Alexander RUS RUSSIA

28 PEIFFER Arnd GER GERMANY

29 BAUER Klemen SLO SLOVENIA

30 ERMITS Kalev EST ESTONIA

31 FAK Jakov SLO SLOVENIA

32 SHIPULIN Anton RUS RUSSIA

33 BOE Tarjei NOR NORWAY

34 LAPSHIN Timofei KOR KOREA REPUBLIC

35 BABIKOV Anton RUS RUSSIA

36 CLAUDE Florent BEL BELGIUM

37 YALIOTNAU Raman BLR BELARUS

38 LINDSTROEM Fredrik SWE SWEDEN

39 BORMOLINI Thomas ITA ITALY

40 LEITNER Felix AUT AUSTRIA

41 GUIGONNAT Antonin FRA FRANCE

42 DOHERTY Sean USA USA

43 DOVZAN Miha SLO SLOVENIA

44 KUEHN Johannes GER GERMANY

45 SIEMAKOV Volodymyr UKR UKRAINE

46 WIESTNER Serafin SUI SWITZERLAND

47 KRUPCIK Tomas CZE CZECH REPUBLIC

48 GOW Christian CAN CANADA

49 L’ABEE-LUND Henrik NOR NORWAY

50 LESSING Roland EST ESTONIA

51 TSVETKOV Maxim RUS RUSSIA

52 GRONMAN Tuomas FIN FINLAND

53 VACLAVIK Adam CZE CZECH REPUBLIC

54 BEATRIX Jean Guillaume FRA FRANCE

55 KAUKENAS Tomas LTU LITHUANIA

56 ABASHEU Dzmitry BLR BELARUS

57 HASILLA Tomas SVK SLOVAKIA

58 SVENDSEN Emil Hegle NOR NORWAY

59 GERDZHIKOV Dimitar BUL BULGARIA

60 KIM Jongmin KOR KOREA REPUBLIC

61 ANGELIS Apostolos GRE GREECE

62 SINAPOV Anton BUL BULGARIA

63 ELISEEV Matvey RUS RUSSIA

64 LUSA Daumants LAT LATVIA

65 KOBONOKI Tsukasa JPN JAPAN

66 HODZIC Edin SRB SERBIA

67 SAMUELSSON Sebastian SWE SWEDEN

68 DRINOVEC Mitja SLO SLOVENIA

69 GUZIK Grzegorz POL POLAND

70 LANDERTINGER Dominik AUT AUSTRIA

71 SIMA Michal SVK SLOVAKIA

72 TAMBORNINO Eligius SUI SWITZERLAND

73 KOMATZ David AUT AUSTRIA

74 KHAMITGATIN Timur KAZ KAZAKHSTAN

75 GREEN Brendan CAN CANADA

76 CHENAL Thierry ITA ITALY

77 ZAHKNA Rene EST ESTONIA

78 FAUR Remus ROU ROMANIA

79 TKALENKO Ruslan UKR UKRAINE

80 BRAUN Maxim KAZ KAZAKHSTAN

81 SZCZUREK Lukasz POL POLAND

82 REES Roman GER GERMANY

83 HIIDENSALO Olli FIN FINLAND

84 CHEPELIN Vladimir BLR BELARUS

85 DIXON Scott GBR UNITED KINGDOM

86 TYSHCHENKO Artem UKR UKRAINE

87 JANIK Mateusz POL POLAND

88 SOUKUP Jaroslav CZE CZECH REPUBLIC

89 MESOTITSCH Daniel AUT AUSTRIA

90 JAEGER Martin SUI SWITZERLAND

91 CAMPBELL Carsen CAN CANADA

92 PUCHIANU Cornel ROU ROMANIA

93 MONTELLO Giuseppe ITA ITALY

94 BJOERNDALEN Ole Einar NOR NORWAY

95 DOMBROVSKI Karol LTU LITHUANIA

96 BOCHARNIKOV Sergey BLR BELARUS

97 FEMLING Peppe SWE SWEDEN

98 KLETCHEROV Michail BUL BULGARIA

99 KUBALIAK Michal SVK SLOVAKIA

100 BARTKO Simon SVK SLOVAKIA

101 VOLKOV Alexey RUS RUSSIA

102 VITENKO Vladislav KAZ KAZAKHSTAN

103 JACQUELIN Emilien FRA FRANCE

104 PATRIJUKS Aleksandrs LAT LATVIA

105 PODKORYTOV Vassiliy KAZ KAZAKHSTAN













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI BIATHLON

alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Johannes Boe