Basket, Serie A 2018 – Sutton e Gutierrez chiedono scusa dopo la rissa con Alessandro Gentile

La Serie A di basket è al centro dei riflettori per la rissa di domenica tra Jorge Gutierrez, Dominique Sutton e Alessandro Gentile durante Bologna-Trento. I due giocatori del club dolomitico oggi si sono scusati pubblicamente.

Jorge Gutierrez, squalificato per due turni, ha dichiarato: “Voglio chiedere scusa per la reazione che ho avuto. Quando vesto questa maglia rappresento Trento, me stesso, la mia famiglia, la mia nazione. Il modo in cui ho reagito alla situazione non è stato corretto nei confronti dello sport, non è stato corretto nei confronti delle due squadre, non è stato corretto nei confronti dei tifosi che sono venuti alla partita per supportare i propri colori e godere di un bello spettacolo“.

Dominique Sutton è stato fermato per una giornata (sanzione trasformata in ammenda) e ha fatto mea culpa: “Voglio chiedere scusa alla squadra e a tutti i tifosi per la mia reazione. Ho sbagliato, sono il primo a saperlo, e ho lasciato il team in una situazione difficile, comportandomi in modo non in linea con quello che un atleta deve essere come esempio per i giovani appassionati di pallacanestro“.













Credit: Ciamillo