Basket, Serie A 2018: 13^ giornata. Brescia riceve Cremona per difendersi dagli attacchi di Avellino e Milano

Il nuovo anno della Serie A di basket si apre con la 13^ giornata. Dopo gli anticipi che hanno visto i successi di Trento e Reggio Emilia, rispettivamente su Torino e Cantù, il resto del turno verrà completato nella serata del 2 gennaio. Gli occhi saranno puntati sulla capolista Brescia, che sfida in casa Cremona. La Leonessa ha perso una bella occasione nel turno precedente, quando sembrava avere la vittoria in pugno al Forum. Gli ultimi minuti, però, sono risultati fatali alla squadra di Andrea Diana, che ha sciupato due punti che sembravano già suoi. La partita ha confermato la grande personalità di una squadra che non vuole fermarsi: la sfida con la Vanoli di coach Meo Sacchetti, però, è più insidiosa di quel che si possa pensare.

Brescia è tallonata alle spalle da Milano e Avellino. L’EA7 sarà impegnata lontano da casa, a Pesaro, contro una VL in crisi, ormai penultima e reduce da tre sconfitte consecutive. Per la squadra di Simone Pianigiani sarà l’occasione anche per continuare a mettere a punto i meccanismi di un gruppo che in questo momento della stagione sta facendo troppa fatica, soprattutto in Europa. La Sidigas, invece, sarà di scesa a Sassari: un incontro che si preannuncia entusiasmante, tra due squadre in formissima. Gli irpini hanno trovato continuità issandosi in seconda posizione, mentre i sardi hanno visto interrompersi a Venezia la loro striscia di vittorie ma promettono di riprendersi.

Mancano tre giornate alla fine del girone di andata e allora impazza la corsa alla Final Eight di Coppa Italia. La Reyer Venezia ha ritrovato ossigeno con la vittoria nell’ultimo turno ed ora vola a Capo d’Orlando per affrontare una Betaland che ha invece l’occasione di avvicinare le prime otto posizioni. Opportunità importante per la Virtus Bologna, che riceverà la visita di una Pistoia che viene da due passi falsi di fila. In coda, invece, scontro diretto tra Varese e Brindisi, con quest’ultima che cercherà la prima vittoria della gestione Vitucci.

La 13^ giornata

Dolomiti Energia Trentino – Fiat Torino 79-67

Grissin Bon Reggio Emilia – Red October Cantù 86-80

Germani Basket Brescia – Vanoli Cremona 02/01 19:00

Banco di Sardegna Sassari – Sidigas Avellino 02/01 20:45

Betaland Capo d’Orlando – Umana Reyer Venezia 02/01 20:45

Happy Casa Brindisi – Openjobmetis Varese 02/01 20:45

VL Pesaro – EA7 Emporio Armani Milano 02/01 20:45

Segafredo Virtus Bologna – The Flexx Pistoia 02/01 20:45













alessandro.tarallo@oasport.it

Credit: Ciamillo