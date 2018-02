Basket femminile, Eurolega 2018: Schio perde ma passa ai playoff con un brivido

Una sconfitta che vale comunque i playoff: il Beretta Famila Schio, questa sera, ha superato la fase a gironi dell’Eurolega di basket femminile, nonostante abbia perso lo scontro con il Perfumerias Avenida di Salamanca. La formazione iberica, in stagione, ha perso solo una volta in casa e questa sera ha mantenuto intatto questo ottimo ruolino di marcia, anche se non è stato sufficiente per strappare la qualificazione.

Il primo quarto è stato totalmente favorevole alle padrone di casa, che con un parziale da 16-10 hanno provato ad indirizzare la partita. Nel secondo, però, le scledensi hanno reagito, trovando con maggiore continuità i propri terminalli offensivi e in particolare Yacoubou, miglior realizzatrice a fine partita e l’unica oltre la doppia cifra per la formazione italiana con 22 punti. Purtroppo, dopo un terzo quarto equilibrato, a Schio è stato fatale un ultimo quarto in cui l’Avenida ha seriamente messo in dubbio la qualificazione del Famila ai playoff: la squadra italiana poteva contare su un margine di 10 punti dallo scontro diretto dell’andata, ma nell’ultimo minuto hanno concesso troppo alle avversarie che sono arrivate addirittura sul +7 alla sirena finale, con il punteggio fissato sul 65-58 che ha comunque consegnato la qualificazione a Schio.













