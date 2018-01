Basket, Eurocup 2018: Italia inarrestabile, vince anche Trento! Sconfitto il Cedevita Zagabria

Dopo i successi di ieri della Fiat Torino e della Grissin Bon Reggio Emilia, arriva il tris azzurro in Eurocup di basket 2017-2018: la Dolomiti Energia Trentino, infatti, si è imposta in rimonta sul Cedevita Zagabria nella prima giornata della seconda fase della competizione europea.

Il primo quarto, al Palatrento, è tutto in mano ospite: parziale di 23-13 e doppia cifra di vantaggio dopo i primi 10′ di gioco. La situazione, di fatto, resta immutata anche nel secondo parziale di gioco, in cui Trento addirittura resta per lunghe fasi tra il -15 e il -16 prima di rimontare proprio in extremis e andare all’intervallo sotto di 11 ma con l’inerzia del match dalla propria parte. Anche nel terzo quarto, Trento ha trovato la reazione migliore proprio sul finire del tempo: nella prima fase aveva faticato a chiudere il buco, rimanendo sempre tra i 7 e i 10 punti di svantaggio. Ormai prossima alla sirena, è riuscita a fare la differenza e a riportarsi a 6 punti, posizione d’attacco in vista dell’ultimo quarto di gioco.

In meno di 3′ l’Aquila ha pareggiato i conti ed è passata in vantaggio: gli ospiti non sono mai riusciti a trovare una reazione convincente e alla fine il match si è chiuso con un mega parziale dei padroni di casa di 27-10, che ha permesso loro di imporsi con il punteggio di 83-72. Assoluto protagonista del match Dustin Hogue, che ha messo a referto la bellezza di 27 punti con 13/16 al tiro da due e una tripla a segno, oltre 10 rimbalzi raccolti che gli sono valsi la doppia doppia. In doppia cifra anche Shields (17) e Gutierrez (15+9 assist).

Di seguito il tabellino del match:

DOLOMIITI ENERGIA TRENTINO – CEDEVITA ZAGABRIA 83-72 (13-23, 18-19, 25-20, 27-10)

Trento: Franke 2, Silins 5, Farray 5, Conti, Flaccadori 4, Gutierrez 15, Domes 8, Hogue 27, Lechthaler 0, Shields 17

Zagabria: Ukic 15, Kruslin,Johnson 2, Katic 2, Nichols 15, Slavica, Zganec 4, Musa 7, Cherry 8, Markota 12, Stipanovic 0, Murphy 7













