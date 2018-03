Basket, Eurocup 2018: Reggio Emilia sconfitta dal Lokomotiv Kuban in gara 1 di semifinale

Un incontro davvero impegnativo sulla carta quanto in campo. La Grissin BonReggio Emilia ha provato a contrastare il Lokomotiv Kuban, ma a Krasnodar la formazione russa ha ottenuto il 19esimo successo consecutivo in Eurocup, confermando i favori del pronostico per l’accesso in finale che si stanno giocando le due squadre per l’edizione 2017-2018. Il match si è chiuso sul punteggio di 82-65.

Con un parziale di 5-0 in apertura, Reggio Emilia ha provato quantomeno ad entrare in campo con tutta la determinazione necessaria. La formazione russa, però, ha dimostrato sin da subito una certa superiorità, rispondendo al parziale e creando a sua volta un piccolo break. Arrivate sull’11-9 le due squadre, il Lokomotiv ha allungato fino al 19-9, raggiungendo per la prima volta la doppia cifra di margine. Nel finale, in ogni caso, buona reazione di Reggio, che ha contenuto il distacco al 19-15.

Al rientro in campo, la Reggiana ha dimostrato ancora una volta un ottimo approccio, agguantando il pareggio a quota 21. Una flebile speranza, che però il Kuban ha spento riuscendo a trovare con grande continuità la via del canestro. Pur senza crollare, la Grissin Bon ha pagato dazio, scivolando sempre più distante dalla formazione di casa, che con una tripla proprio allo scadere di Babb si è ritrovata all’intervallo con ben 15 punti di margine sul 43-28.

Di fatto, nel secondo tempo il divario si è cristallizzato, rimanendo quasi sempre tra i 10 e i 15 punti. Un risultato che testimonia la superiorità del Lokomotiv, arrivato a 19 vittorie consecutive nella competizione, ma anche l’ottima attitudine della squadra italiana, pur priva di Amedeo Della Valle, il suo miglior realizzatore. La partita si è chiusa con il punteggio di 82-65. Venerdì alle 20.45 Reggio Emilia sarà chiamata una vera e propria impresa per interrompere la striscia di vittorie consecutive del Lokomotiv e trovare quantomeno la possibilità di giocarsi l’eventuale passaggio del turno in gara3 sul campo avversario.

Brian Qvale è stato l’unico giocatore della squadra di casa a superare i 15 punti con 16 realizzati, mentre Elegar e Babb si sono fermati a 11. Per Reggio buone prove offensive di Chris Wright (14 punti), Reynolds (13 punti) e Nevels (10 punti).

Il Tabellino

LOKOMOTIV KUBAN – GRISSIN BON REGGIO EMILIA 82-65 (19-15, 24-13, 20-23, 19-14)

Kuban: Collins 10, Antipov 8, Ragland 9, Baburin 0, Lacey 4, Ivlev, Ilnitskiy 4, Khvostov 0, Elegar 11, Babb 11, Kulagin 9, Qvale 16

Reggio Emilia: Mussini 0, J Wright 7, Bonacini 0, Candi 3, White 6, Reynolds 13, Markoishvili 3, C Wright 14, Cervi 4, Nevels 10, Llompart 0, De Vico 5













