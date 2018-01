Basket, Champions League 2018: Venezia allunga nella ripresa, batte l’Olimpia Lubiana e resta in corsa per la qualificazione

Torna alla vittoria l’Umana Reyer Venezia nella Champions League di basket. La squadra italiana ha battuto l’Olimpia Lubiana 84-67 grazie ad un gran secondo tempo, rimanendo così in corsa per la qualificazione. I lagunari sono alle spalle del Banvit, primo con nove vittorie in dodici partite, a quota sette successi, in coabitazione con altre tre squadre, ovvero Movistar Estudiantes, medi Bayreuth e Strasburgo. Venezia, però, è al momento in coda a questo gruppetto, al quinto posto, prima delle non qualificate. Diventano a questo punto fondamentali le ultime due sfide della regular season, che vedranno l’Umana Reyer affrontare proprio spagnoli e tedeschi.

Venezia ha impresso il suo ritmo alla partita sin dall’avvio, con un parziale di 7-0 in apertura di match. Gli sloveni, dopo qualche minuto di sonnolenza, si sono però scossi, trascinati da Hrovat (24 punti), provando a ricucire lo strappo. Sono stati otto punti consecutivi di uno scatenato Michael Bramos (14 punti), però, a portare la Reyer avanti 21-16 alla prima sirena. La partita è così proseguita anche nella seconda frazione: i padroni di casa hanno tentato più volte l’allunga, pagando però qualche imprecisione di troppo al tiro e lasciando puntualmente spazio alla rimonta ospite.

Dopo l’intervallo (39-35), ecco finalmente la fuga definitiva. Prima un parziale di 5-0 ad aprire il secondo tempo, poi ci ha pensato MarQuez Haynes, implacabile dall’arco (5/7 per 16 punti). La Reyer è volata sul +17 (60-43), archiviando così la gara. L’Olimpia, in evidente difficoltà, non è riuscita a reggere il passo, arrendendosi ma non prima di averci provato ancora una volta, con Morgan (13 punti). Il gioco da quattro punti di Ress, però, ha messo definitivamente la parola fine alle ostilità. Venezia ha vinto 84-67, rimanendo in piena corsa per la qualificazione. Saranno le ultime due partite, però, a dirci se l’avventura europea dei campioni d’Italia potrà proseguire oppure se il blackout dell’ultimo mese sarà stato decisivo e letale.

Il tabellino

Umana Reyer Venezia – Petrol Olimpia Lubiana 84-67 (21-16, 18-19, 23-12, 22-20)

Venezia: Haynes 16, Peric 2, Johnson 8, Bramos 14, Tonut 11, De Nicolao 9, Jenkins 5, Bolpin, Ress 4, Biligha 4, Cerella, Watt 11

Lubiana: Kastrati 5, Radulovic, Tratnik 2, Span 4, Bubnic 4, Badzim 3, Morgan 13, Battle 9, Hrovat 24, Begic 2, Sanon 1













Foto: Ettore Griffoni