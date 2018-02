Basket, Champions League 2018: Avellino vince e lotta per la qualificazione, si fa dura per Venezia

Umori contrastanti per le due squadre italiane impegnate questa sera in Champions League: la Sidigas Avellino si è pienamente tenuta in corsa per un posto ai playoff, mentre l’Umana Reyer Venezia, perdendo, ha di fatto detto addio alla possibilità di qualificarsi al turno successivo.

Prima metà di gara scoppiettante alla Oberfrankenhalle, dove il Medi Bayreuth ha iniziato la partita fortissimo contro l’Umana Reyer Venezia. La squadra tedesca, infatti, ha aperto il match con un quarto da ben 34 punti in attacco. Nel secondo parziale di gioco, però, è arrivata la reazione dell’Umana Reyer Venezia, capace di rimontare e di riportarsi sul -2 all’intervallo. L’inizio del terzo quarto è stato favorevole alla formazione tedesca, che è tornata a macinare punti, riprendendo un leggero margine, comunque inferiore alla doppia cifra di vantaggio, con Venezia che non ha mai mollato la scia della formazione avversaria. Purtroppo, però, la Reyer ha perso contatto proprio sul finire del terzo periodo, toccando anche il -9 prima di risalire e tornare a giocarsi la vittoria e buona parte del passaggio del turno nell’ultimo quarto. Il leggero distacco accumulato nei primi tre quarti non è stato colmato negli ultimi 10′ e Venezia ha perso 89-81. Con questa sconfitta, a causa della minor differenza canestri e degli scontri diretti, la Reyer è quasi certa di non riuscire a qualificarsi per i playoff quando manca una sola giornata al termine della stagione regolare. Per il Medi, 24 punti di York, mentre a Venezia non sono bastati 16 punti e 13 rimbalzi di Peric.

Può gioire, almeno parzialmente, la Sidigas Avellino, uscita vincente dalla sfida casalinga del ‘Del Mauro’ contro l’Aris Salonicco. Il match di questa sera, per i campani, era fondamentale per rimanere in corsa per un posto tra le prime quattro del girone e per giocarsi fino alla fine l’accesso ai playoff. Spinta anche dal pubblico di casa, la Scandone ha ribaltato la partita con un secondo quarto magnifico: dopo essere andata sotto nei primi 10′ di gioco, ha messo a segno un parziale da 22-8 che di fatto ha indirizzato in maniera definitiva la partita. Nel terzo quarto la formazione italiana ha addirittura allungato, concedendosi un ultimo parziale quasi in controllo, forte di oltre 10 punti di vantaggio che l’hanno condotta alla vittoria con il punteggio di 79-66. 13 punti per Rich, il miglior realizzatore di Avellino in un match vinto soprattutto con il gioco di squadra e la difesa.













Credit: Ciamillo